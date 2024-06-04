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Харбин — уникальный город на стыке Европы и Азии, который, за относительно небольшое время, из ничем не примечательной железнодорожной станции превратился в современный мегаполис.



Ему есть чем удивить: красочные парки и живописные озера, старинные храмы и уникальные музеи, аквапарки.



Зимой сюда съезжаются сотни туристов, чтобы побывать на фестивале ледовых скульптур, а летом — насладиться прохладой многочисленных парков.