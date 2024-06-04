Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней

Контрастный и чарующий Харбин
Харбин — уникальный город на стыке Европы и Азии, который, за относительно небольшое время, из ничем не примечательной железнодорожной станции превратился в современный мегаполис.

Ему есть чем удивить: красочные парки и живописные озера, старинные храмы и уникальные музеи, аквапарки.

Зимой сюда съезжаются сотни туристов, чтобы побывать на фестивале ледовых скульптур, а летом — насладиться прохладой многочисленных парков.
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый 10+ (двухместное размещение)от 51 170 ₽
Детский до 10 лет (без отдельного спального места)от 38 840 ₽
Взрослый 10+ (одноместное размещение)от 63 300 ₽

Что вас ожидает:

  • Город Хуньчунь
  • Город Харбин

Описание тура

Китайский Париж Харбин — это точка, в которой пересекаются Азия и Европа. Красные китайские фонарики здесь соседствуют с европейскими строениями, а в китайских ресторанчиках можно найти вполне привычные русские блюда. В городе работают различные парки, заповедники, аквапарки, сохранилось множество исторических достопримечательностей. Самые популярные достопримечательности:
  • «Солнечный остров» • «Парк тигров» • Аквапарк «Посейдон» • «Башня Дракона» • Зоопарк «Скверный лес» • Колесо обозрения • Софийский собор • Парки и другие места для прогулок Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
  • Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
  • Ни виза, ни ПЦР не требуется.
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.
  • Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
  • Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.
  • Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.
  • Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.
  • В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.
  • По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.
  • Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет.

Вторник, пятница, суббота

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Хуньчунь
  • Город Харбин
Что включено
  • Транспорт
  • Проживание
  • Завтраки
  • Визовые формальности
  • Гид-переводчик
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание (кроме завтраков)
  • Доплата на прохождение автовокзала - 20 юаней
  • Доплата за проживание в других отелях
  • Доплата за одноместное размещение в отелях
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница, суббота
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт
  • ПЦР не требуется
  • Детям разрешено ехать в Китай
  • При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала
  • Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура
  • Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию
  • Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владивостока

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