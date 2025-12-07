Мои заказы

На Новый год во Владивосток: тайны города, бухты и сопки, сафари-парк и Мариинский театр

Побывать в закулисье и Стеклянной бухте, отдохнуть в спа и узнать, как выращивают устриц
Приглашаем вас во Владивосток — один из самых ярких зимних городов России, где море встречается с ветром свободы.

В этом путешествии вы почувствуете дыхание Тихого океана, полюбуетесь живописными бухтами и насладитесь
панорамами и видами мостов с легендарных сопок.

Вас ждут закулисные тайны Приморской сцены Мариинского театра и прогулки по загадочным улочкам Миллионки, шоу в океанариуме и наблюдение за животными в сафари-парке.

Вы отдохнёте в роскошном спа-комплексе, попробуете свежие морепродукты и увидите, как разноцветные, отполированные волнами стёкла сверкают на солнце, украшая побережье.

Описание тура

Организационные детали

Одевайтесь тепло: при -10 °C из-за ветра ощущается как -20 °C.
Берите непродуваемую одежду, термобельё, удобную нескользящую обувь, шапку, перчатки, очки, термос и павербанк — техника быстро разряжается на морозе.
В городе много лестниц и подъёмов, поэтому важен комфорт.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Владивостоком

Самостоятельное прибытие в отель (размещение с 6:00), завтрак и отдых. После отправимся на обзорную экскурсию по Владивосктоку, во время которой вы увидите все «визитные карточки» города. Мы посетим Токаревский маяк, прокатимся на единственном фуникулере на Дальнем Востоке и поднимемся к смотровой площадке с видом на мост через Золотой Рог.

Заглянем к морскому и ж/д вокзалам, где заканчивается Транссибирская магистраль, и познакомимся с историей города, его легендами и характером.

2 день

Мариинский театр - культурный центр Приморья

После завтрака отправимся в Приморскую сцену Мариинского театра. Это один из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Живописно расположенное на сопках с видом на Японское море, оригинальное здание театра со стеклянным панорамным фасадом стало одной из ярких достопримечательностей Приморья. Это не просто театр, это культурный центр, где оживают оперы, балеты и симфонические концерты. Мы прогуляемся по закулисью, заглянем в костюмерные и бутафорские цеха, в оркестровые кулуары и увидим, как рождаются спектакли.

Вечером по желанию посетим балет «Щелкунчик», чтобы окунуться в атмосферу волшебства и праздника.

3 день

Тайны квартала Миллионка, встреча Нового года

Утром отправимся на экскурсию по старинному китайскому кварталу Миллионка — легендарному «чайна-тауну» Владивостока, вокруг которого ходит много легенд. С дореволюционных времён на его территории проживали китайцы. Это был самый густонаселенный район города, и именно поэтому и возникло такое название. Миллионка наполнилась курильнями опиума, игорными домами, борделями и прочими местами, где можно было развлечься. А чтобы всё это разнообразие не погрязло в хаосе, возникло местное самоуправление в лице китайской мафии…

Мы пройдём по узким переулкам, мостикам и аркам, обсудим истории о жизни китайской общины и мафии начала 20 века. Завершим экскурсию обедом в «чифаньке» с настоящей китайской кухней. После — свободное время и подготовка к встрече Нового года.

4 день

Отдых в спа-комплексе

После позднего завтрака вас ждёт день релакса. Мы отправимся в водно-термальный комплекс с 16 бассейнами, 8 банями, комнатами отдыха (глиняная, арома, нефритовая, соляная) и панорамным рестораном с видами на город и залив. Здесь можно насладиться массажем, чаепитием и полной перезагрузкой.

5 день

Океанариум и панорамы Владивостока

Сегодня мы поднимемся на Тюменскую сопку и посетим Нагорный парк, откуда открываются виды на Золотой мост, бухту Золотой Рог и остров Русский. Затем побываем на сопке Бурачка, одном из лучших мест для фото.

Пообедаем блюдами дальневосточной кухни. В меню — уха, краб, гребешки. Далее вас ждёт Приморский океанариум: знакомство с обитателями морей и шоу с участием моржа Миши, афалин Сэма и Эмми, а также белобокого дельфина Смоки.

6 день

Русский остров: морская ферма и форты

Позавтракав, отправимся на Русский остров — бывшую военную базу, ныне открытую для посетителей. Побываем на морской ферме, где вы узнаете, как выращивают устрицы, мидии и трепанги, и попробуете свежие морепродукты.

Затем сделаем остановку у мыса Вятлина и осмотрим форт Поспелова и Новосильцевскую батарею, откуда открываются лучшие виды на Русский мост и бухту Новик.

7 день

Сафари-парк, Стеклянная бухта, рыбный рынок

В этот день едем в Сафари-парк Шкотовского района — тот самый, где дружили тигр Амур и козёл Тимур. Посмотрим на тигров, леопардов, копытных, медведей, енотов и лисиц. Животных можно покормить и сфотографировать.

Затем направимся к Стеклянной бухте, где разноцветные, отполированные волнами стёкла сверкают на солнце, создавая радужный пейзаж. В завершение заедем на рыбный рынок, чтобы купить свежих крабов, гребешков и икру

8 день

Прощание с Владивостоком

Утром позавтракаем и освободим номера. Остаток дня можно посвятить прогулке по набережной, фотосессиям и покупкам сувениров. Путешествие подошло к концу, но впечатления останутся с вами надолго. До новых встреч у моря и под сиянием мостов!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет95 500 ₽
Без экскурсий, проживания и завтраков75 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 8 завтраков, 3 обеда
  • Комфортабельный транспорт по маршруту
  • Все экскурсии и входные билеты
  • Услуги гида
  • Экскурсионная программа:
  • Обзорная экскурсия по Владивостоку + фуникулёр
  • Экскурсия по закулисью Мариинского театра
  • Экскурсия «Тайны китайского квартала - Миллионка»
  • Посещение водного комплекса (16 бассейнов, 8 бань и саун, лаунж с панорамой залива)
  • Большая экскурсия в Сафари-парк (тигры, леопарды, медведи, копытные, птицы, львы)
  • Экскурсия по острову Русский (ферма марикультуры, смотровая площадка, форты Поспелова и Новосильцевская батарея)
  • Посещение Приморского океанариума и морского шоу
  • Стеклянная бухта и рыбный рынок
  • Экскурсии «Владивосток - вид сверху»: сопка Бурачка и Нагорный парк
Что не входит в цену
  • Перелёт или ж/д переезд до Владивостока и обратно
  • Обеды вне программы, ужины
  • Новогодний банкет
  • Доплата за 1-местное размещение - 26 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, холл отеля «Астория», 14:00
Завершение: Владивосток, отель «Астория», 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 13 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Виктория, я представитель лицензионного оператора по внутреннему туризму. Предлагаю вам комфортное знакомство с красотами и историей нашей страны в увлекательном интерактивном формате. Наши путешественники принимают участие в
театрализованных экскурсиях, знакомятся с местными мастерами и экспертами, посещают заповедные уголки нашей страны, получают эстетическое и гастрономическое удовольствие. Мы хотим, чтобы наши программы дали вам максимум впечатлений, но при этом чтобы вы вернулись домой отдохнувшими. У нас есть сборные и индивидуальные туры, а ещё мы встречаем организованные группы взрослых и детей. До встречи в путешествии!

