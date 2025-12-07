В этом путешествии вы почувствуете дыхание Тихого океана, полюбуетесь живописными бухтами и насладитесь
Описание тура
Организационные детали
Одевайтесь тепло: при -10 °C из-за ветра ощущается как -20 °C.
Берите непродуваемую одежду, термобельё, удобную нескользящую обувь, шапку, перчатки, очки, термос и павербанк — техника быстро разряжается на морозе.
В городе много лестниц и подъёмов, поэтому важен комфорт.
Программа тура по дням
Знакомство с Владивостоком
Самостоятельное прибытие в отель (размещение с 6:00), завтрак и отдых. После отправимся на обзорную экскурсию по Владивосктоку, во время которой вы увидите все «визитные карточки» города. Мы посетим Токаревский маяк, прокатимся на единственном фуникулере на Дальнем Востоке и поднимемся к смотровой площадке с видом на мост через Золотой Рог.
Заглянем к морскому и ж/д вокзалам, где заканчивается Транссибирская магистраль, и познакомимся с историей города, его легендами и характером.
Мариинский театр - культурный центр Приморья
После завтрака отправимся в Приморскую сцену Мариинского театра. Это один из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Живописно расположенное на сопках с видом на Японское море, оригинальное здание театра со стеклянным панорамным фасадом стало одной из ярких достопримечательностей Приморья. Это не просто театр, это культурный центр, где оживают оперы, балеты и симфонические концерты. Мы прогуляемся по закулисью, заглянем в костюмерные и бутафорские цеха, в оркестровые кулуары и увидим, как рождаются спектакли.
Вечером по желанию посетим балет «Щелкунчик», чтобы окунуться в атмосферу волшебства и праздника.
Тайны квартала Миллионка, встреча Нового года
Утром отправимся на экскурсию по старинному китайскому кварталу Миллионка — легендарному «чайна-тауну» Владивостока, вокруг которого ходит много легенд. С дореволюционных времён на его территории проживали китайцы. Это был самый густонаселенный район города, и именно поэтому и возникло такое название. Миллионка наполнилась курильнями опиума, игорными домами, борделями и прочими местами, где можно было развлечься. А чтобы всё это разнообразие не погрязло в хаосе, возникло местное самоуправление в лице китайской мафии…
Мы пройдём по узким переулкам, мостикам и аркам, обсудим истории о жизни китайской общины и мафии начала 20 века. Завершим экскурсию обедом в «чифаньке» с настоящей китайской кухней. После — свободное время и подготовка к встрече Нового года.
Отдых в спа-комплексе
После позднего завтрака вас ждёт день релакса. Мы отправимся в водно-термальный комплекс с 16 бассейнами, 8 банями, комнатами отдыха (глиняная, арома, нефритовая, соляная) и панорамным рестораном с видами на город и залив. Здесь можно насладиться массажем, чаепитием и полной перезагрузкой.
Океанариум и панорамы Владивостока
Сегодня мы поднимемся на Тюменскую сопку и посетим Нагорный парк, откуда открываются виды на Золотой мост, бухту Золотой Рог и остров Русский. Затем побываем на сопке Бурачка, одном из лучших мест для фото.
Пообедаем блюдами дальневосточной кухни. В меню — уха, краб, гребешки. Далее вас ждёт Приморский океанариум: знакомство с обитателями морей и шоу с участием моржа Миши, афалин Сэма и Эмми, а также белобокого дельфина Смоки.
Русский остров: морская ферма и форты
Позавтракав, отправимся на Русский остров — бывшую военную базу, ныне открытую для посетителей. Побываем на морской ферме, где вы узнаете, как выращивают устрицы, мидии и трепанги, и попробуете свежие морепродукты.
Затем сделаем остановку у мыса Вятлина и осмотрим форт Поспелова и Новосильцевскую батарею, откуда открываются лучшие виды на Русский мост и бухту Новик.
Сафари-парк, Стеклянная бухта, рыбный рынок
В этот день едем в Сафари-парк Шкотовского района — тот самый, где дружили тигр Амур и козёл Тимур. Посмотрим на тигров, леопардов, копытных, медведей, енотов и лисиц. Животных можно покормить и сфотографировать.
Затем направимся к Стеклянной бухте, где разноцветные, отполированные волнами стёкла сверкают на солнце, создавая радужный пейзаж. В завершение заедем на рыбный рынок, чтобы купить свежих крабов, гребешков и икру
Прощание с Владивостоком
Утром позавтракаем и освободим номера. Остаток дня можно посвятить прогулке по набережной, фотосессиям и покупкам сувениров. Путешествие подошло к концу, но впечатления останутся с вами надолго. До новых встреч у моря и под сиянием мостов!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|95 500 ₽
|Без экскурсий, проживания и завтраков
|75 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: 8 завтраков, 3 обеда
- Комфортабельный транспорт по маршруту
- Все экскурсии и входные билеты
- Услуги гида
- Экскурсионная программа:
- Обзорная экскурсия по Владивостоку + фуникулёр
- Экскурсия по закулисью Мариинского театра
- Экскурсия «Тайны китайского квартала - Миллионка»
- Посещение водного комплекса (16 бассейнов, 8 бань и саун, лаунж с панорамой залива)
- Большая экскурсия в Сафари-парк (тигры, леопарды, медведи, копытные, птицы, львы)
- Экскурсия по острову Русский (ферма марикультуры, смотровая площадка, форты Поспелова и Новосильцевская батарея)
- Посещение Приморского океанариума и морского шоу
- Стеклянная бухта и рыбный рынок
- Экскурсии «Владивосток - вид сверху»: сопка Бурачка и Нагорный парк
Что не входит в цену
- Перелёт или ж/д переезд до Владивостока и обратно
- Обеды вне программы, ужины
- Новогодний банкет
- Доплата за 1-местное размещение - 26 000 ₽