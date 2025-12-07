Самостоятельное прибытие в отель (размещение с 6:00), завтрак и отдых. После отправимся на обзорную экскурсию по Владивосктоку, во время которой вы увидите все «визитные карточки» города. Мы посетим Токаревский маяк, прокатимся на единственном фуникулере на Дальнем Востоке и поднимемся к смотровой площадке с видом на мост через Золотой Рог.

Заглянем к морскому и ж/д вокзалам, где заканчивается Транссибирская магистраль, и познакомимся с историей города, его легендами и характером.