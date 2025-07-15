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Курорт Бэйдайхэ расположен на берегу залива Желтого моря, а потому солнечные пляжи и теплый климат быстро стали визитной карточкой города.



Приглашаем Вас на 10 дней окунуться в мир безмятежного отдыха и насладиться живописными видами гор и морских бухт.



Курорт также знаменит своей богатой историей — ведь именно здесь располагаются начало Великой китайской стены и дворец-музей одного из влиятельнейших императоров, Цинь Шихуана.