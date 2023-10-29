11 дней
Приморское приключение: по следам исследовательских экспедиций
Пересечь тайгу, покорить вершины и исследовать заповедники с реликтовыми растениями
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
17 июл в 00:00
31 июл в 00:00
170 000₽ за человека
скидка
10%
2 дня
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
2490022 410₽ за человека
8 дней
Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
Покататься на фуникулёре и сапах, посетить мореферму и лотосовое озеро и рассмотреть заброшки
Начало: Аэропорт Владивостока, первая половина дня
6 июл в 08:00
20 июл в 08:00
129 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРегина29 октября 2023Все было супер))
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «В июле»
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