В июле – туры во Владивостоке

Найдено 3 тура в категории «В июле» во Владивостоке, цены от 22 410 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Приморское приключение: по следам исследовательских экспедиций
На машине
1 отзыв
11 дней
Приморское приключение: по следам исследовательских экспедиций
Пересечь тайгу, покорить вершины и исследовать заповедники с реликтовыми растениями
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
17 июл в 00:00
31 июл в 00:00
170 000 за человека
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
На машине
скидка
10%
1 отзыв
2 дня
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
2490022 410 за человека
Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
Джиппинг
На автобусе
SUP-прогулки
8 дней
Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
Покататься на фуникулёре и сапах, посетить мореферму и лотосовое озеро и рассмотреть заброшки
Начало: Аэропорт Владивостока, первая половина дня
6 июл в 08:00
20 июл в 08:00
129 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Приморское приключение: по следам исследовательских экспедиций
  2. Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
  3. Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Бухта Теляковского
Сколько стоит тур во Владивостоке в декабре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 22 410 до 170 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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