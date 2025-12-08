Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
8 дек в 08:00
15 дек в 08:00
29 900 ₽ за человека
Индивидуально вдоль кромки океана: Владивосток и юг Приморья
Полюбоваться городом с высоты, изучить остров Русский и объехать побережье Хасанского района
Начало: Ваше место проживания во Владивостоке, 10:00
5 дек в 10:00
6 дек в 10:00
35 000 ₽ за всё до 5 чел.
Автобусный тур из Владивостока в Хуньчунь
Побывать в городе, где говорят по-русски и готовят по-корейски, и найти занятие на свой вкус
Начало: Автовокзал Владивостока, 4:00
5 дек в 04:00
6 дек в 04:00
8500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Туры на 23 февраля»
Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур во Владивостоке в декабре 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Туры на 23 февраля" можно забронировать 3 тура от 8500 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур во Владивостоке на 2025 год по теме «Туры на 23 февраля», 5 ⭐ отзывов, цены от 8500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль