В апреле – туры во Владивостоке

Найдено 3 тура в категории «В апреле» во Владивостоке, цены от 19 900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Всё самое интересное на юге Приморья
На машине
3 дня
3 отзыва
Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
17 мар в 08:00
24 мар в 08:00
27 000 ₽ за человека
Заповедные места: полуострова Брюса и Гамова и отдых в глэмпинге
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Заповедные места: полуострова Брюса и Гамова и отдых в глэмпинге
Полюбоваться живописными бухтами, погулять по мысам и перезагрузиться в домиках с панорамным видом
Начало: Владивосток, рядом с ТЦ «Луговая», 9:00
19 900 ₽ за человека
Навстречу морю, скалам и ветру: индивидуальный тур по северу Приморья
На машине
2 дня
Навстречу морю, скалам и ветру: индивидуальный тур по северу Приморья
Проводить закат на маяке, надышаться морским воздухом и погадать, на что похожи кекуры
Начало: Владивосток, 5:00
17 мар в 08:00
21 мар в 08:00
78 800 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    21 сентября 2023
    Всё самое интересное на юге Приморья
    Очень классное путешествие, гид Богдан- опытный и интересный собеседник, рекомендую!
  • И
    Игорь
    16 июля 2023
    Всё самое интересное на юге Приморья
    Отличный тур, для желающих увидеть природу Приморья во всей красе, который превзошёл наши ожидания. Насыщенная и продуманная программа, без «воды». 2,5
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    суток первоклассного джипинг тура! Отдельное спасибо Андрею за ранее подтверждение дат тура а так же включение прогулки на катере в план тура. Отдельное спасибо Богдану за практическую часть экскурсий. На его авто мы пробрались по всем сопкам, хотя частенько не верилось что такое возможно. Ребята однозначно профессионалы своего дела, рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    27 сентября 2022
    Всё самое интересное на юге Приморья
    Была в туре с 19 по 21 сентября 2022. Спасибо организатору за создание такого тура. Отдельное спасибо гиду Богдану, который
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    провел с нами эти замечательные дни. Несмотря на некоторые непредвиденные обстоятельства, и на небольшое несовпадение с описанием программы было очень классно. Остались только положительные эмоции. Мы увидели такие красивые заповедные места, которые даже не описать словами. Просто когда ты видишь эту красоту, в голове не остается вообще никаких мыслей. Время останавливается. Происходит полная перезагрузка. Много ходили пешком, ходили вброд к Острову Томящегося Сердца и к Острову Черепа и многое другое. Для путешественников которые выберут этот тур, советую иметь соответствующую обувь и помнить, что бы увидеть много красивых мест, надо много ходить) На будущее планирую еще тур от этого организатора.

    Была в туре с 19 по 21 сентября 2022. Спасибо организатору за создание такого тура. ОтдельноеБыла в туре с 19 по 21 сентября 2022. Спасибо организатору за создание такого тура. ОтдельноеБыла в туре с 19 по 21 сентября 2022. Спасибо организатору за создание такого тура. ОтдельноеБыла в туре с 19 по 21 сентября 2022. Спасибо организатору за создание такого тура. Отдельное

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «В апреле»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Всё самое интересное на юге Приморья
  2. Заповедные места: полуострова Брюса и Гамова и отдых в глэмпинге
  3. Навстречу морю, скалам и ветру: индивидуальный тур по северу Приморья
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Приморский Сафари-парк
Сколько стоит тур во Владивостоке в марте 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 19 900 до 78 800. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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