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провел с нами эти замечательные дни. Несмотря на некоторые непредвиденные обстоятельства, и на небольшое несовпадение с описанием программы было очень классно. Остались только положительные эмоции. Мы увидели такие красивые заповедные места, которые даже не описать словами. Просто когда ты видишь эту красоту, в голове не остается вообще никаких мыслей. Время останавливается. Происходит полная перезагрузка. Много ходили пешком, ходили вброд к Острову Томящегося Сердца и к Острову Черепа и многое другое. Для путешественников которые выберут этот тур, советую иметь соответствующую обувь и помнить, что бы увидеть много красивых мест, надо много ходить) На будущее планирую еще тур от этого организатора.