Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
17 мар в 08:00
24 мар в 08:00
27 000 ₽ за человека
Заповедные места: полуострова Брюса и Гамова и отдых в глэмпинге
Полюбоваться живописными бухтами, погулять по мысам и перезагрузиться в домиках с панорамным видом
Начало: Владивосток, рядом с ТЦ «Луговая», 9:00
19 900 ₽ за человека
Навстречу морю, скалам и ветру: индивидуальный тур по северу Приморья
Проводить закат на маяке, надышаться морским воздухом и погадать, на что похожи кекуры
Начало: Владивосток, 5:00
17 мар в 08:00
21 мар в 08:00
78 800 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ААлександр21 сентября 2023Очень классное путешествие, гид Богдан- опытный и интересный собеседник, рекомендую!
- ИИгорь16 июля 2023Отличный тур, для желающих увидеть природу Приморья во всей красе, который превзошёл наши ожидания. Насыщенная и продуманная программа, без «воды». 2,5
- ЮЮлия27 сентября 2022Была в туре с 19 по 21 сентября 2022. Спасибо организатору за создание такого тура. Отдельное спасибо гиду Богдану, который
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «В апреле»
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