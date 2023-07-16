Заповедные места: полуострова Брюса и отдых в домах с бассейном и музыкальным вечером
Полюбоваться живописными бухтами, погулять по мысам и перезагрузиться в домиках с панорамным видом
Начало: Владивосток, рядом с ТЦ «Луговая», 8:00
5 апр в 08:00
26 апр в 08:00
19 900 ₽ за человека
Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
Увидеть живописные кекуры, полюбоваться маяками и позагорать на песчаном пляже
Начало: Владивосток, 7:30
1 мая в 08:00
8 мая в 08:00
33 000 ₽ за человека
Навстречу морю, скалам и ветру: индивидуальный тур по северу Приморья
Проводить закат на маяке, надышаться морским воздухом и погадать, на что похожи кекуры
Начало: Владивосток, 5:00
4 апр в 08:00
7 апр в 08:00
78 800 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ДДада16 июля 2023Продуманный тур, глэмпинг впечатляет. Если бы погода не подкачала, эх)))
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На 9 мая»
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