Весь Волгоград: 100 км с севера на юг

Уникальная экскурсия по Волгограду, охватывающая 100 км исторических мест. Откройте для себя ключевые моменты города за 8 часов
Экскурсия по Волгограду предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города.

Путешествие начинается с нулевого километра и охватывает такие знаковые места, как Площадь Павших Борцов, Аллея Героев и Дом Павлова. Визит на Мамаев курган с монументом «Родина-мать зовёт» оставит незабываемые впечатления. Также в программе Волжская ГЭС и Старая Сарепта. Путешествие на автомобиле Lada Granta с опытным гидом делает поездку комфортной и познавательной
5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Исторические факты о Сталинградской битве
  • 🏛 Посещение знаковых памятников
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🌍 Обзор 100 км города
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Нулевой километр
  • Площадь Павших Борцов
  • Аллея Героев
  • Дом Павлова
  • Паровая мельница Гергардта
  • Мамаев курган
  • Волжская ГЭС
  • Остров Людникова
  • Старая Сарепта
  • Шлюз №1
  • Севастопольская набережная

Описание экскурсии

Нулевой километр — символическая точка отсчёта расстояний, делать акцент на которой было принято ещё в античные времена.

Площадь Павших Борцов — центральная площадь Волгограда. Рассмотрим её достопримечательности и основные здания: Главпочтамт, гостиницы «Интурист» и «Волгоград», универмаг, медицинский университет, Новый экспериментальный театр.

Аллея Героев — пешеходный бульвар Волгограда. Появилась на карте города в 50-х годах, уже после восстановления Сталинграда.

Дом Павлова, или Дом Солдатской Славы — 4-этажный жилой дом 1930 года постройки. Прославился тем, что в нём во время Сталинградской битвы в течение 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов.

Паровая мельница Гергардта — один из символов Волгограда, свидетель героической обороны города и напоминание о том, как выглядел Сталинград в 1943 году, когда он практически полностью лежал в руинах.

Мамаев курган, на котором расположен грандиозный ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Главный его монумент — «Родина-мать зовёт».

Волжская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция в Европе, в 1960–1963 годах была крупнейшей ГЭС в мире.

Остров Людникова — клочок суши, где в течение двух месяцев с немцами сражалась 138 дивизия генерала Людникова.

Старая Сарепта — бывшее поселение поволжских немцев. Вы увидите уцелевшие здания, послушаете об истории общины гернгутеров, их нравах и обычаях.

Шлюз №1. От него красивой аркой начинается судоходный Волго-Донской канал.

Севастопольская набережная — главная прогулочная зона. Променад тянется вдоль Волго-Донского канала и реки Волги, заканчиваясь у самого высокого в России памятника Ленину.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Lada Granta, есть детское кресло
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Посещение Музея-панорамы «Сталинградская битва» — 550 ₽ за чел.
  • Музейный комплекс в Старой Сарепте (по желанию) — 400 ₽ за чел.
  • Обед (по желанию) — от 600 ₽ за чел.

Константин
Константин — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 165 туристов
На юге России так много интересного, а я так люблю путешествовать, что со временем из хобби это переросло в профессию: я открыл своё небольшое агентство, в котором работают профессиональные гиды и я сам. Я постоянно разрабатываю всё новые программы, чтобы вы могли полноценно увидеть наш край и чтобы у вас были причины вернуться, открыть для себя новые локации.
С
Светлана
7 ноя 2025
Все очень понравилось.
Все очень понравилось.
С
Светлана
30 окт 2025
Константин, большое спасибо за экскурсию! Все очень понравилось! На все вопросы легко находили ответы, интересно и познавательно беседовали! Константин подстраивался под погоду и наши интересы, все четко планировал и где
бы мы не находились в городе, рассказывал обо всем, что мы видим. Понравилось ВСЁ!!! Какая красивая Волга, город сам по себе очень красивый, а с рассказом Константина вообще нет слов. Спасибо большое за выбор ракурсов для фотографий. Мамаев Курган -это история и до слёз. Экскурсовод у нас такой классный, как будто мы не первый раз встретились, а знались всю жизнь. Всё было замечательно.

Д
Дарья
20 сен 2025
Спасибо Константину за прекрасную экскурсию. Он рассказал все поэтапно, собирал пазл в наших головах и ответил на все вопросы, в том числе дурацкие. Посмотрели все и со всех ракурсов.
Спасибо Константину за прекрасную экскурсию. Он рассказал все поэтапно, собирал пазл в наших головах и ответил на все вопросы, в том числе дурацкие. Посмотрели все и со всех ракурсов.
В
Вячеслав
17 авг 2025
Замечательная и насыщенная экскурсия! Мы с супругой в полном восторге! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым! Константин Большой Молодец! Спасибо!
Любовь
Любовь
28 июл 2025
Проехали все самые значимые исторические места Волгограда. Время пролетело незаметно. Для обзорной экскурсии и знакомства с городом подходит.
Лариса
Лариса
12 июн 2025
Прекрасно организованная экскурсионная программа.
Нашим гидом сегодня был Александр.
Встретил на жд вокзале, сразу началась экскурсия.
Продумано все до мелочей: маршрут, рассказ. Не забыли и про организацию завтрака и обеда.
Александр хорошо подает материал, бережно относится к героической истории нашей страны, с большой любовью рассказывает о своем родном Волгограде.
За 8 часов узнали и увидели очень много исторических объектов.
Спасибо огромное Александру за насыщенный день!
Е
Екатерина
10 июн 2025
Нашим гидом был Константин, экскурсия прошла отлично: была увлекательной и насыщенной, время пролетело незаметно! Константин учёл все наши пожелания и ответил на все вопросы. Узнали много интересных фактов из истории Волгограда, ощутили патриотический дух города. Благодарим за прекрасное путешествие!
И
Инна
22 мая 2025
Все очень понравилось, за один день увидела максимум! Константин знающий, воспитанный, приятный в общении человек! Процветания вам! 😊
Все очень понравилось, за один день увидела максимум! Константин знающий, воспитанный, приятный в общении человек! Процветания вам! 😊
Ирина
Ирина
10 мая 2025
Спасибо огромное Константину, Светлана и всей команде за душевную экскурсию. Столько любви к своему городу и такая преданность и благодарность к предкам у замечательных гидов. Действительно за один день мы
посмотрели все основные достопримечательности города. Нашагали 23 тысячи шагов, но ни капли не устали.
Отдельное спасибо за высокий уровень профессионализма и клиентоориентированности - мы в Волгоград за неделю до празднования дня победы решили прилететь, все места на эту экскурсию были еще с января забронированы, но Константин пошел нам на встречу и смог организовать все в лучшем виде. И в беседе с гидом мы узнали, что салют (с трех разных локаций) очень хорошо смотреть с кораблика. И вновь лояльность этой команды помогла завершить наш чудесный день на вечерней прогулке на корабле. Под военные песни мы наблюдали зрелищные салюты, подпевали песни. И даже потанцевали. Диджей поддержал заданный веселый тренд и поставил нам несколько танцевальных треков.
Спасибо большое Профессионалы 💙💙💙

посмотрели все основные достопримечательности города. Нашагали 23 тысячи шагов, но ни капли не устали.
Отдельное спасибо за высокий уровень профессионализма и клиентоориентированности - мы в Волгоград за неделю до празднования дня победы решили прилететь, все места на эту экскурсию были еще с января забронированы, но Константин пошел нам на встречу и смог организовать все в лучшем виде. И в беседе с гидом мы узнали, что салют (с трех разных локаций) очень хорошо смотреть с кораблика. И вновь лояльность этой команды помогла завершить наш чудесный день на вечерней прогулке на корабле. Под военные песни мы наблюдали зрелищные салюты, подпевали песни. И даже потанцевали. Диджей поддержал заданный веселый тренд и поставил нам несколько танцевальных треков.
Спасибо большое Профессионалы 💙💙💙
Сергей
Сергей
2 мая 2025
За один день мы увидели и узнали о истории Волгограда наверное все. Хорошая подача материала, хорошо подобранный маршрут- одним словом «объяли необъятное».
За один день мы увидели и узнали о истории Волгограда наверное все. Хорошая подача материала, хорошо подобранный маршрут- одним словом «объяли необъятное».

