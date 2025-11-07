Экскурсия по Волгограду предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города. Путешествие начинается с нулевого километра и охватывает такие знаковые места, как Площадь Павших Борцов, Аллея Героев и Дом Павлова. Визит на Мамаев курган с монументом «Родина-мать зовёт» оставит незабываемые впечатления. Также в программе Волжская ГЭС и Старая Сарепта. Путешествие на автомобиле Lada Granta с опытным гидом делает поездку комфортной и познавательной

Описание экскурсии

Нулевой километр — символическая точка отсчёта расстояний, делать акцент на которой было принято ещё в античные времена.

Площадь Павших Борцов — центральная площадь Волгограда. Рассмотрим её достопримечательности и основные здания: Главпочтамт, гостиницы «Интурист» и «Волгоград», универмаг, медицинский университет, Новый экспериментальный театр.

Аллея Героев — пешеходный бульвар Волгограда. Появилась на карте города в 50-х годах, уже после восстановления Сталинграда.

Дом Павлова, или Дом Солдатской Славы — 4-этажный жилой дом 1930 года постройки. Прославился тем, что в нём во время Сталинградской битвы в течение 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов.

Паровая мельница Гергардта — один из символов Волгограда, свидетель героической обороны города и напоминание о том, как выглядел Сталинград в 1943 году, когда он практически полностью лежал в руинах.

Мамаев курган, на котором расположен грандиозный ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Главный его монумент — «Родина-мать зовёт».

Волжская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция в Европе, в 1960–1963 годах была крупнейшей ГЭС в мире.

Остров Людникова — клочок суши, где в течение двух месяцев с немцами сражалась 138 дивизия генерала Людникова.

Старая Сарепта — бывшее поселение поволжских немцев. Вы увидите уцелевшие здания, послушаете об истории общины гернгутеров, их нравах и обычаях.

Шлюз №1. От него красивой аркой начинается судоходный Волго-Донской канал.

Севастопольская набережная — главная прогулочная зона. Променад тянется вдоль Волго-Донского канала и реки Волги, заканчиваясь у самого высокого в России памятника Ленину.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Lada Granta, есть детское кресло

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы