Путешествие начинается с нулевого километра и охватывает такие знаковые места, как Площадь Павших Борцов, Аллея Героев и Дом Павлова. Визит на Мамаев курган с монументом «Родина-мать зовёт» оставит незабываемые впечатления. Также в программе Волжская ГЭС и Старая Сарепта. Путешествие на автомобиле Lada Granta с опытным гидом делает поездку комфортной и познавательной
- 📜 Исторические факты о Сталинградской битве
- 🏛 Посещение знаковых памятников
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🌍 Обзор 100 км города
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Нулевой километр
- Площадь Павших Борцов
- Аллея Героев
- Дом Павлова
- Паровая мельница Гергардта
- Мамаев курган
- Волжская ГЭС
- Остров Людникова
- Старая Сарепта
- Шлюз №1
- Севастопольская набережная
Описание экскурсии
Нулевой километр — символическая точка отсчёта расстояний, делать акцент на которой было принято ещё в античные времена.
Площадь Павших Борцов — центральная площадь Волгограда. Рассмотрим её достопримечательности и основные здания: Главпочтамт, гостиницы «Интурист» и «Волгоград», универмаг, медицинский университет, Новый экспериментальный театр.
Аллея Героев — пешеходный бульвар Волгограда. Появилась на карте города в 50-х годах, уже после восстановления Сталинграда.
Дом Павлова, или Дом Солдатской Славы — 4-этажный жилой дом 1930 года постройки. Прославился тем, что в нём во время Сталинградской битвы в течение 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов.
Паровая мельница Гергардта — один из символов Волгограда, свидетель героической обороны города и напоминание о том, как выглядел Сталинград в 1943 году, когда он практически полностью лежал в руинах.
Мамаев курган, на котором расположен грандиозный ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Главный его монумент — «Родина-мать зовёт».
Волжская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция в Европе, в 1960–1963 годах была крупнейшей ГЭС в мире.
Остров Людникова — клочок суши, где в течение двух месяцев с немцами сражалась 138 дивизия генерала Людникова.
Старая Сарепта — бывшее поселение поволжских немцев. Вы увидите уцелевшие здания, послушаете об истории общины гернгутеров, их нравах и обычаях.
Шлюз №1. От него красивой аркой начинается судоходный Волго-Донской канал.
Севастопольская набережная — главная прогулочная зона. Променад тянется вдоль Волго-Донского канала и реки Волги, заканчиваясь у самого высокого в России памятника Ленину.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Lada Granta, есть детское кресло
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Посещение Музея-панорамы «Сталинградская битва» — 550 ₽ за чел.
- Музейный комплекс в Старой Сарепте (по желанию) — 400 ₽ за чел.
- Обед (по желанию) — от 600 ₽ за чел.
Нашим гидом сегодня был Александр.
Встретил на жд вокзале, сразу началась экскурсия.
Продумано все до мелочей: маршрут, рассказ. Не забыли и про организацию завтрака и обеда.
Александр хорошо подает материал, бережно относится к героической истории нашей страны, с большой любовью рассказывает о своем родном Волгограде.
За 8 часов узнали и увидели очень много исторических объектов.
Спасибо огромное Александру за насыщенный день!