Храмы и соборы Волгограда с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Волгограде, цены от 1734 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Прогулка-викторина по Центральной набережной Волгограда
Пешая
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка-викторина по набережной
Погрузитесь в атмосферу Волгограда через увлекательную викторину по его топонимам. Откройте для себя храм Иоанна Предтечи и другие памятники
Начало: На Центральной набережной
«На нашем пути будут храм Иоанна Предтечи и кафедральный собор, разные памятники, ротонда и другая парадная архитектура»
25 авг в 01:00
26 авг в 01:30
1734 ₽ за всё до 10 чел.
Волгоград в первый раз
6 часов
80 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
Волгоград в первый раз
Путешествие по Волгограду откроет перед вами эпохальные места и живописные виды на Волгу. Узнайте больше о городе-герое в комфорте и безопасности
Начало: По договоренности
«На площади Павших Борцов мы встретимся с живым свидетелем Сталинградской битвы — Тополем и впечатлимся масштабами собора Александра Невского, восстановленного к 800-летию рождения князя»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
15 000 ₽ за всё до 13 чел.
Эко-исторический тур в Дубовку с посещением Свято-Вознесенского монастыря
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Эко-исторический тур в Дубовку
Начните путешествие в Волгограде и откройте для себя Дубовку с её богатым наследием и уникальными достопримечательностями
Начало: По договоренности
«Затем, сделав шаг в величественный Храм Святой Троицы, вы окажетесь в православном парке с его изящными статуями, созданными по библейским мотивам, и увидите часовню Иверской Божьей Матери»
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
9000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 августа 2025
    Волгоград в первый раз
    Гид Анастасия. Очень понравилось! Лучшая!
  • В
    Виолетта
    30 июля 2025
    Волгоград в первый раз
    Алексей прекрасный экскурсовод 👍с широким кругозором, разносторонний подход. Особое внимание что прекрасно ладит с детьми, ребенок 9 лет впечатлен, получил
    читать дальше

    перед школой огромные знания.
    Однозначно рекомендую такой формат экскурсий для семейного формата с детьми.
    После ознакомительной экскурсии мы уже наметили что хотим посетить для более подробного изучения.
    Желаем вам процветания и развития, и конечно расширения экскурсионных маршрутов. Город с такой богатой историей очень интересен туристам всей страны.

  • И
    Ирина
    29 июля 2025
    Волгоград в первый раз
    Мы побывали в прекрасном городе Волгоград с детьми. Заказали обзорную экскурсию с Алексеем. Он очень внимательный и общительный человек, всегда
    читать дальше

    отвечал на вопросы которые ему задавали мы и наши дети. Ни оставлял без внимания даже вопросы младшего сына(ему 9 лет)Многие интересные факты мы узнали впервые. Этот человек профессионал своего дела. Он любит и уважает свой город Сталинград-Волгоград. Побывав на его экскурсии мы остались в огромном впечетлении и считаем его Волгоградский другом. Желаю и Вам получить те-же впечатления что и мы.
    С любов💖ТУЛА,семья Алешиных

  • Е
    Екатерина
    26 июля 2025
    Волгоград в первый раз
    Экскурсия очень понравилась. Посмотрели всё и сразу. Огромное спасибо гиду, подстроился под нас, учел жару, наши пожелания по экскурсии, рассказал
    читать дальше

    много интересных фактов, не перегружая информацией. Экскурсия длительная, но дети с ней справились. Отдельное спасибо за заботу: вода в машине, зарядные устройства.

  • Ю
    Юлия
    26 июля 2025
    Волгоград в первый раз
    Обзорная по городу и посещение Мамаева Кургана. Все очень понравилось. Спасибо Василию за интересный и содержательный рассказ. Человек любит свой город, знает его историю и готов рассказать много интересного. Спасибо
  • Р
    Роман
    18 июля 2025
    Волгоград в первый раз
    Экскурсию нам проводили Светлана и Алексей. Очень позитивные,дружелюбные и самое главное, очень грамотные и любящие свой город люди. Показали все
    читать дальше

    достопримечательности Волгограда и даже больше. Мы с женой под впечатлением от знакомства с этим героическим городом от рассказа наших экскурсоводов и от того,что каждый дом,улица,каждый клочок земли Волгограда-это наша память о войне. Спасибо!

  • В
    Виктория
    17 июля 2025
    Волгоград в первый раз
    Большое спасибо гиду Никите из команды «Штурмана» за великолепную экскурсию, знакомство с городом, интересный рассказ и эмоции, которые получили во
    читать дальше

    время экскурсии «Волгоград в первый раз!». Она была очень насыщенная, длилась 6 часов, но пролетела на одном дыхании. Давно собирались посмотреть Мамаев курган, скульптуру «Родина‑мать зовёт!» и другие достопримечательности города и вот, мечты сбылись! Находимся до сих пор под большим впечатлением!
    Организация экскурсии была на высшем уровне, нас встретили, окружили заботой и вниманием, учли все наши пожелания. Мы посмотрели все знаковые исторические места города, узнали много нового. Для первого знакомства очень много информации! Спасибо за гостеприимство! Нам очень повезло с гидом! Обязательно будем рекомендовать Вас своим друзьям!!!
    Виктория и Ольга из Москвы.

  • Т
    Татьяна
    7 июля 2025
    Волгоград в первый раз
    Волгоград для меня всегда был местом, где обязательно нужно побывать. И вот в начале июля, по возвращении в Москву после
    читать дальше

    проведенного на Каспийском море отпуска, мы остановились в Волгограде и побывали на экскурсии, проведенной "Штурманом". До сих пор находимся под большим впечатлением! Это не просто прогулка по городу – это настоящее погружение в историю, рассказывающую о героизме и несгибаемом духе России.
    Алексей и Светлана, проводившие нам экскурсию, увлечённые и харизматичные волгоградцы, влюбленные в свой родной город, не просто пересказывали факты, а словно оживляли происходившие в годы Великой Отечественной войны события, вызывая эмоциональный отклик не только у взрослых, но и нашего у 14-ти летнего сына.
    Отдельное спасибо за хорошо продуманный маршрут. Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане и монумент "Родина-мать зовёт!" поразили своим величием, а смена караула в Зале Воинской Славы тронула до глубины души. Дом Павлова, мельница Гергардта, остров Людникова, площадь Павших Героев, набережная Волги и многое другое – мы увидели все ключевые достопримечательности города за один день в комфортном для нас режиме и в дружелюбной открытой атмосфере. Рекомендую эту экскурсию всем, кто впервые приехал в город!

  • О
    Оксана
    7 июля 2025
    Волгоград в первый раз
    Сегодня были на экскурсии, которую проводил Андрей. Мы в полном восторге! Получили массу впечатлений и узнали столько исторических подробностей! Спасибо огромное!
  • Р
    Розвезева
    7 июля 2025
    Волгоград в первый раз
    Мы приехали в гости в город герой из Владивостока. Экскурсия, которую провел для нас Кирилл, оставила самые теплые воспоминания! Наш
    читать дальше

    гид был абсолютно вежливым, готовый ответить на любые вопросы. Его знания были просто умопомрачительными – он оказался невероятно умным специалистом, который мастерски впитал в себя всю историю Волгограда, делая рассказ захватывающим и понятным для всех нас. Атмосфера, создаваемая во время экскурсии, была приятной и дружеской)). Это было не просто путешествие по городу, а настоящее погружение душу Сталинграда!

  • Т
    Татьяна
    3 июля 2025
    Волгоград в первый раз
    Обзорная экскурсия прошла быстро и по силам всем участникам от 11 до 72 лет. Благодарны гиду Кириллу за индивидуальный подход к нашей группе и интересную познавательную экскурсию.
  • Е
    Елена
    2 июля 2025
    Волгоград в первый раз
    Брали индивидуальную экскурсию 21.06.25 на машине. Цель была посмотреть основные достопримечательности города Волгоград за 6 часов. Организация прекрасная. Нас было
    читать дальше

    4 девушки, все было комфортно, все наши пожелания по достопримечательностям и построение маршрута экскурсии были учтены. Василий – наш экскурсовод провел нам прекрасную проникновенная экскурсию, подарил нам интересные детали истории, проводя по экскурсии, слушал все наши вопросы и отвечал на них. Экскурсия была спланировать так, что на Мамаевом Кургане подойдя к залу славы, мы смогли поприсутствовать на церемонии сменены караула. Всем рекомендую не просто подниматься на Мамаев Курган, а послушать историю с грамотным экскурсоводом. Вся шестичасовая экскурсия прошла на одном дыхании, и мы посетили много исторических мест. Речь грамотная, понятная и много интересных фактов было получено в ходе экскурсии.
    Спасибо

  • Т
    Татьяна
    2 июля 2025
    Волгоград в первый раз
    Здравствуйте. Большое спасибо Кириллу за проведенную экскурсию по городу Волгоград. Время пролетело быстро, очень интересно, комфортно, впечатлительно(иногда до слез). Очень благодарны, желаем успехов.
  • H
    Hi+79046
    27 июня 2025
    Волгоград в первый раз
    Благодарим нашего экскурсовода Светлану. Экскурсия замечательная, познавательная, организована на высоком уровне. Информация преподнесена интересно и очень доступно. Дочери (12лет) все понравилось, после обсуждала услышанное. Всем рекомендуем! Спасибо Светлане и Максиму за великолепно проведённое время!
  • К
    Ксения
    20 июня 2025
    Волгоград в первый раз
    19.06.25г. я с детьми участвовали в экскурсии и очень хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсию я заказала через сайт Спутник. Организатор:Штурман.
    читать дальше

    Гид:Светлана.
    Экскурсия: Волгоград в первый раз!
    Все продумано до мелочей: удобное и согласованное с нами время, комфортный автомобиль. Нам предложено было забрать нас в удобном для нас месте. В машине были бутылочки с водой. Начался дождь и нам подвезли дождевики.
    Светлана интересно и доступно преподнесла информацию. Мальчишки (10 лет и 13 лет) с огромным увлечением слушали Светлану. Муж Светланы - Алексей и сын Максим- очень душевные и искренние люди🫶Они помогали нам еще больше узнать о городе Волгоград и его историю. Мальчишки задавали вопросы и на доступном языке получали ответы. Было очень интересно слушать не просто пересказ учебников истории, а именно увлекательный рассказ. Светлана с заботой и вниманием прислушивалась к пожеланиям детей. Мы прошли много пешком, прятались от дождя под деревьями, искали укрытия, и все это время экскурсовод рассказывала о местах, где мы находились. Из-за дождя местами мы не выходили с машины и нам Светлана рассказывала все в салоне автомобиля. Но это не помешало нам увидеть красоту тех мест… Дети устали, экскурсия была по времени больше, чем обещали) почти на два часа больше!!! … Да! и так бывает! но впечатления💥 рекомендую всем, кто хочет получить не просто информацию, а настоящее удовольствие от знакомства с Волгоградом, воспользоваться услугами именно этой прекрасной семьи!

  • Е
    Екатерина
    19 июня 2025
    Волгоград в первый раз
    Замечательная экскурсия! Замечательные экскурсоводы, которые очень интересно рассказывают, ты проникаешься Волгоградом и влюбляешься в этот город! Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Прогулка-викторина по Центральной набережной Волгограда
    Данную экскурсию брали вторую у Александра. Прекрасное время препровождение в виде игры. В конце викторины победитель получил памятный приз. Спасибо большое за подобный формат
  • С
    Светлана
    17 июня 2025
    Волгоград в первый раз
    Все очень понравилось! Гид Никита забрал от подъезда, туда же и привез. Экскурсия была очень познавательная! 5 часов пролетели незаметно, формат комфортный (пешая+авто)

