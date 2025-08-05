читать дальше

Гид:Светлана.

Экскурсия: Волгоград в первый раз!

Все продумано до мелочей: удобное и согласованное с нами время, комфортный автомобиль. Нам предложено было забрать нас в удобном для нас месте. В машине были бутылочки с водой. Начался дождь и нам подвезли дождевики.

Светлана интересно и доступно преподнесла информацию. Мальчишки (10 лет и 13 лет) с огромным увлечением слушали Светлану. Муж Светланы - Алексей и сын Максим- очень душевные и искренние люди🫶Они помогали нам еще больше узнать о городе Волгоград и его историю. Мальчишки задавали вопросы и на доступном языке получали ответы. Было очень интересно слушать не просто пересказ учебников истории, а именно увлекательный рассказ. Светлана с заботой и вниманием прислушивалась к пожеланиям детей. Мы прошли много пешком, прятались от дождя под деревьями, искали укрытия, и все это время экскурсовод рассказывала о местах, где мы находились. Из-за дождя местами мы не выходили с машины и нам Светлана рассказывала все в салоне автомобиля. Но это не помешало нам увидеть красоту тех мест… Дети устали, экскурсия была по времени больше, чем обещали) почти на два часа больше!!! … Да! и так бывает! но впечатления💥 рекомендую всем, кто хочет получить не просто информацию, а настоящее удовольствие от знакомства с Волгоградом, воспользоваться услугами именно этой прекрасной семьи!