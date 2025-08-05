Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка-викторина по набережной
Погрузитесь в атмосферу Волгограда через увлекательную викторину по его топонимам. Откройте для себя храм Иоанна Предтечи и другие памятники
Начало: На Центральной набережной
«На нашем пути будут храм Иоанна Предтечи и кафедральный собор, разные памятники, ротонда и другая парадная архитектура»
25 авг в 01:00
26 авг в 01:30
1734 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Волгоград в первый раз
Путешествие по Волгограду откроет перед вами эпохальные места и живописные виды на Волгу. Узнайте больше о городе-герое в комфорте и безопасности
Начало: По договоренности
«На площади Павших Борцов мы встретимся с живым свидетелем Сталинградской битвы — Тополем и впечатлимся масштабами собора Александра Невского, восстановленного к 800-летию рождения князя»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
15 000 ₽ за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Эко-исторический тур в Дубовку
Начните путешествие в Волгограде и откройте для себя Дубовку с её богатым наследием и уникальными достопримечательностями
Начало: По договоренности
«Затем, сделав шаг в величественный Храм Святой Троицы, вы окажетесь в православном парке с его изящными статуями, созданными по библейским мотивам, и увидите часовню Иверской Божьей Матери»
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
9000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 августа 2025Гид Анастасия. Очень понравилось! Лучшая!
- ВВиолетта30 июля 2025Алексей прекрасный экскурсовод 👍с широким кругозором, разносторонний подход. Особое внимание что прекрасно ладит с детьми, ребенок 9 лет впечатлен, получил
- ИИрина29 июля 2025Мы побывали в прекрасном городе Волгоград с детьми. Заказали обзорную экскурсию с Алексеем. Он очень внимательный и общительный человек, всегда
- ЕЕкатерина26 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Посмотрели всё и сразу. Огромное спасибо гиду, подстроился под нас, учел жару, наши пожелания по экскурсии, рассказал
- ЮЮлия26 июля 2025Обзорная по городу и посещение Мамаева Кургана. Все очень понравилось. Спасибо Василию за интересный и содержательный рассказ. Человек любит свой город, знает его историю и готов рассказать много интересного. Спасибо
- РРоман18 июля 2025Экскурсию нам проводили Светлана и Алексей. Очень позитивные,дружелюбные и самое главное, очень грамотные и любящие свой город люди. Показали все
- ВВиктория17 июля 2025Большое спасибо гиду Никите из команды «Штурмана» за великолепную экскурсию, знакомство с городом, интересный рассказ и эмоции, которые получили во
- ТТатьяна7 июля 2025Волгоград для меня всегда был местом, где обязательно нужно побывать. И вот в начале июля, по возвращении в Москву после
- ООксана7 июля 2025Сегодня были на экскурсии, которую проводил Андрей. Мы в полном восторге! Получили массу впечатлений и узнали столько исторических подробностей! Спасибо огромное!
- РРозвезева7 июля 2025Мы приехали в гости в город герой из Владивостока. Экскурсия, которую провел для нас Кирилл, оставила самые теплые воспоминания! Наш
- ТТатьяна3 июля 2025Обзорная экскурсия прошла быстро и по силам всем участникам от 11 до 72 лет. Благодарны гиду Кириллу за индивидуальный подход к нашей группе и интересную познавательную экскурсию.
- ЕЕлена2 июля 2025Брали индивидуальную экскурсию 21.06.25 на машине. Цель была посмотреть основные достопримечательности города Волгоград за 6 часов. Организация прекрасная. Нас было
- ТТатьяна2 июля 2025Здравствуйте. Большое спасибо Кириллу за проведенную экскурсию по городу Волгоград. Время пролетело быстро, очень интересно, комфортно, впечатлительно(иногда до слез). Очень благодарны, желаем успехов.
- HHi+7904627 июня 2025Благодарим нашего экскурсовода Светлану. Экскурсия замечательная, познавательная, организована на высоком уровне. Информация преподнесена интересно и очень доступно. Дочери (12лет) все понравилось, после обсуждала услышанное. Всем рекомендуем! Спасибо Светлане и Максиму за великолепно проведённое время!
- ККсения20 июня 202519.06.25г. я с детьми участвовали в экскурсии и очень хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсию я заказала через сайт Спутник. Организатор:Штурман.
- ЕЕкатерина19 июня 2025Замечательная экскурсия! Замечательные экскурсоводы, которые очень интересно рассказывают, ты проникаешься Волгоградом и влюбляешься в этот город! Всем рекомендую!
- ЕЕлена17 июня 2025Данную экскурсию брали вторую у Александра. Прекрасное время препровождение в виде игры. В конце викторины победитель получил памятный приз. Спасибо большое за подобный формат
- ССветлана17 июня 2025Все очень понравилось! Гид Никита забрал от подъезда, туда же и привез. Экскурсия была очень познавательная! 5 часов пролетели незаметно, формат комфортный (пешая+авто)
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в августе 2025
Сейчас в Волгограде в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 1734 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Волгограда. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!