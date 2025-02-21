Приглашаются все желающие на увлекательную экскурсию по Волгограду.
Путешествие начнется с Мемориала Вечного огня и продолжится посещением исторических мест, таких как площадь Павших Борцов и Дом Павлова. Вы увидите Мамаев Курган и современную инфраструктуру города, включая стадион и аэропорт.
Завершится экскурсия прогулкой по Центральной набережной, где вы сможете сделать атмосферные фотографии. Группа не более 4 человек, что обеспечивает комфорт и индивидуальный подход
Путешествие начнется с Мемориала Вечного огня и продолжится посещением исторических мест, таких как площадь Павших Борцов и Дом Павлова. Вы увидите Мамаев Курган и современную инфраструктуру города, включая стадион и аэропорт.
Завершится экскурсия прогулкой по Центральной набережной, где вы сможете сделать атмосферные фотографии. Группа не более 4 человек, что обеспечивает комфорт и индивидуальный подход
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальный маршрут по историческим местам
- 📸 Возможность сделать атмосферные фотографии
- 👥 Мини-группа до 4 человек для комфортного общения
- 🏛️ Посещение знаковых мест города-героя
- 🚗 Комфортное передвижение на современном авто
Что можно увидеть
- Мемориал Вечного огня
- Площадь Павших Борцов
- Дом Павлова
- Мельница Гергардта
- Мамаев Курган
- Центральная набережная
Описание экскурсииНаше однодневное путешествие будет посвящено историческим вехам города, начиная с его основания, военных лет, и до наших дней. Мы начнем наше знакомство с городом с символа жизни и памяти – Мемориала Вечного огня. На площади Павших Борцов встретимся с живым свидетелем Сталинградской битвы – Тополем и впечатлимся масштабами собора Александра Невского, восстановленного к 800-летию рождения князя. Далее по маршруту нас ждут Дом Павлова, мельница Гергардта и панорама Сталинградской битвы с выставкой музейной и современной военной техники. Масштаб экспозиции Мамаева Кургана и его самый известный ритуал – смена почетного караула в Зале Воинской славы останутся надолго в вашей памяти. Также вы увидите Остров Людникова и современные знаковые постройки: плотина ГЭС, шлюз №1, стадион, аэропорт. Увидите панораму города с левого берега Волги, проехав по Танцующему мосту. В теплое время года сможем заехать на пляж, по вашему желанию. В заключение экскурсии посетим Мемориальный ансамбль Россошинский и пройдемся по Центральной набережной, где увидим катер времен Сталинградской битвы БК-31, поднятый со дна Волги вместе с экипажем и боекомплектом. Важная информация:
- Экскурсия проводится на комфортном кроссовере Haval M6 2024 г. в группе до 4-х человек;
- Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды;
- Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры;
- Гид свяжется с вами для уточнения деталей накануне экскурсии в течении дня, как правило, после 18:00.
Ежедневно 9.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Александра Невского
- Площадь Павших Борцов
- Вечный огонь
- Памятник Тополь
- Панорама Сталинградской битвы
- Мельница Герхарда
- Дом Павлова
- Мемориальный комплекс Мамаев Курган
- Земля Людникова
- Плотина ГЭС
- Город-спутник Волжский
- Танцующий мост
- Мемориальный комплекс Россошинский
- Набережная Волгограда
- Боевой катер
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волгоград, Аллея Героев 1, площадь Павших борцов
Завершение: Набережная, Волгоград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится на комфортном кроссовере Haval M6 2024 г. в группе до 4-х человек
- Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды
- Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры
- Гид свяжется с вами для уточнения деталей накануне экскурсии в течении дня, как правило, после 18:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 43 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
21 фев 2025
Понравилось всё: от момента встречи до сопровождения в аэропорт! Всё прошло в нашем ритме! Обязательно вернёмся для более длительных прогулок!
П
Павел
19 ноя 2024
A
Anatoliy
9 ноя 2024
Город Волгоград был шикарен в такую погоду, которая нам досталась, открыл нам всю историческую величественность и современную красоту и мощь! Андрей невероятно харизматичный, эрудированный гид! Всем рекомендую
А
Анастасия
5 ноя 2024
Огромная благодарность Андрею за познавательную экскурсию по Волгограду! Время пролетело незаметно! Видно, что много знает по теме, грамотная речь, подача материала с юмором! Было интересно и племяннице-подростку и моим родителям! Автомобиль чистый, комфортный! Обязательно порекомендую Андрея своим знакомым! Привет из Краснодара!
з
зоя
5 ноя 2024
Отличная экскурсия, прекрасно провели время! Комфортное общение и интересный рассказ! Не хотелось расставаться, отведённые на экскурсию часы пролетели на одном дыхании! Всем рекомендуем!
Г
Григорий
5 ноя 2024
Экскурсия 2 ноября 2024 г. Экскурсоводу Андрею огромное спасибо. Очень интересно и увлекательно доносит материал. Рассказывал вплоть до возвращения в гостиницу.
С
Света
5 ноя 2024
Экскурсия в сопровождении гида Андрея превзошла все наши ожидания! Мы получили массу информации, удовольствия и положительных эмоций как от самой экскурсии, так и от общения с замечательным, внимательным, эрудированным человеком, влюбленным в свой город. 8 часов непрерывной исчерпывающей информации! Обязательно порекомендую этого гида всем знакомым и друзьям, которые хотят знать о Волгограде больше, чем написано в книгах.
Г
Галина
5 ноя 2024
Экскурсия просто супер. Андрей профессионал своего дела, образованный, приятный в общении человек и грамотный рассказчик, настоящий Штурман!)). Однозначно рекомендую это путешествие.
Ю
Юлия
4 ноя 2024
Ну вот и состоялась наша незабываемая экскурсия 'Первое знакомство с Волгоградом' Спасибо Андрею за отлично продуманный, интересный и познавательный маршрут!
Е
Ефимов
1 ноя 2024
За 8 часов объехали основные исторические и современные интересные места Волгограда, Андрей весёлый, позитивный, интересно и весело рассказывает) особенно тем кто впервые в Волгограде - рекомендую:)
Ф
Филипп
31 окт 2024
Экскурсия понравилась. Экскурсовод увлеченный, заботливый, было интересно слушать. Удобный просторный автомобиль, приличный обед. Всё очень понравилось!
Л
Лариса
29 окт 2024
Спасибо огромное Андрею за прекрасно проведённое время, эрудированность и остроумие.
Р
Роман
29 окт 2024
Очень и очень информативно познавательно и интересно!!! Огромное спасибо! Рекомендую от всей души!
Е
Евгений
29 окт 2024
Андрей - отличный и позитивный человек. Сразу видно, что человек увлеченный, общаться с ним легко и комфортно. Достаточно гибкий в учете пожеланий своих туристов. Были на экскурсии с супругой, нам обоим очень понравилось. Узнали много новой и интересной информации. Рекомендую не только гостям, но и волгоградцам прокатиться с Андреем по продольным Волгограда.
Н
Наталья
29 окт 2024
Благодарю Андрея за чудесную поездку, очень познавательную и максимально комфортную. Подача материала с любовью и глубоким знанием истории Волгограда. Приятное общение и забота в мелочах. Аккуратное вождение. Нескучная поездка по очень красивым местам, великолепная возможность отдохнуть душой. Масса интересной путевой информации. Рекомендую!
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