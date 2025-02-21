В Виктория Понравилось всё: от момента встречи до сопровождения в аэропорт! Всё прошло в нашем ритме! Обязательно вернёмся для более длительных прогулок!

П Павел

A Anatoliy Город Волгоград был шикарен в такую погоду, которая нам досталась, открыл нам всю историческую величественность и современную красоту и мощь! Андрей невероятно харизматичный, эрудированный гид! Всем рекомендую

А Анастасия Огромная благодарность Андрею за познавательную экскурсию по Волгограду! Время пролетело незаметно! Видно, что много знает по теме, грамотная речь, подача материала с юмором! Было интересно и племяннице-подростку и моим родителям! Автомобиль чистый, комфортный! Обязательно порекомендую Андрея своим знакомым! Привет из Краснодара!

з зоя Отличная экскурсия, прекрасно провели время! Комфортное общение и интересный рассказ! Не хотелось расставаться, отведённые на экскурсию часы пролетели на одном дыхании! Всем рекомендуем!

Г Григорий Экскурсия 2 ноября 2024 г. Экскурсоводу Андрею огромное спасибо. Очень интересно и увлекательно доносит материал. Рассказывал вплоть до возвращения в гостиницу.

С Света Экскурсия в сопровождении гида Андрея превзошла все наши ожидания! Мы получили массу информации, удовольствия и положительных эмоций как от самой экскурсии, так и от общения с замечательным, внимательным, эрудированным человеком, влюбленным в свой город. 8 часов непрерывной исчерпывающей информации! Обязательно порекомендую этого гида всем знакомым и друзьям, которые хотят знать о Волгограде больше, чем написано в книгах.

Г Галина Экскурсия просто супер. Андрей профессионал своего дела, образованный, приятный в общении человек и грамотный рассказчик, настоящий Штурман!)). Однозначно рекомендую это путешествие.

Ю Юлия Ну вот и состоялась наша незабываемая экскурсия 'Первое знакомство с Волгоградом' Спасибо Андрею за отлично продуманный, интересный и познавательный маршрут!

Е Ефимов За 8 часов объехали основные исторические и современные интересные места Волгограда, Андрей весёлый, позитивный, интересно и весело рассказывает) особенно тем кто впервые в Волгограде - рекомендую:)

Ф Филипп Экскурсия понравилась. Экскурсовод увлеченный, заботливый, было интересно слушать. Удобный просторный автомобиль, приличный обед. Всё очень понравилось!

Л Лариса Спасибо огромное Андрею за прекрасно проведённое время, эрудированность и остроумие.

Р Роман Очень и очень информативно познавательно и интересно!!! Огромное спасибо! Рекомендую от всей души!

Е Евгений Андрей - отличный и позитивный человек. Сразу видно, что человек увлеченный, общаться с ним легко и комфортно. Достаточно гибкий в учете пожеланий своих туристов. Были на экскурсии с супругой, нам обоим очень понравилось. Узнали много новой и интересной информации. Рекомендую не только гостям, но и волгоградцам прокатиться с Андреем по продольным Волгограда.