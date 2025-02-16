Элиста – город из волшебной сказки, город, достойный того, чтобы у каждого, побывавшего здесь хотя бы раз, возникало желание возвращаться сюда вновь и вновь. Убедившись в этом сами, возможно вернётесь сюда вновь провести свое свободное время, побывав на экскурсии в столице республики Калмыкия, сверкающей среди бескрайних простор степей и полупустынь.

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Описание экскурсии

Путешествие из Волгограда в Элисту

Переезд из Волгограда в Элисту займет всего 4 часа, и по дороге вас ждет увлекательная путевая экскурсия. Мы увидим пограничный знак «Сайгаки» и насладимся живописными пейзажами, пока не прибудем в Элисту.

Обзорная экскурсия по Элисте

По прибытии в Элисту вас ждет захватывающая обзорная экскурсия, в ходе которой вы сможете:

Осмотреть центральную площадь города;

Посетить Дом правительства Республики Калмыкия;

Увидеть Золотые и Зеркальные ворота;

Полюбоваться пагодой Семи Дней;

Восхититься фонтаном «Три лотоса» и Золотым всадником;

Познакомиться с семиярусной пагодой с молитвенным барабаном «Кюрде»;

Увидеть Ступу просветления и мемориал «Исход и возвращение», созданный выдающимся скульптором Эрнстом Неизвестным.

Национальный музей Республики Калмыкия

Следующей остановкой станет «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова». Здесь вы сможете узнать о богатой истории, этнографии и культуре калмыцкого народа, а также увидеть предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства. По желанию, вы сможете ознакомиться с современным изобразительным искусством Калмыкии.

Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Не упустите возможность посетить главную достопримечательность столицы — Золотую обитель Будды Шакьямуни. Этот величественный буддийский монастырь является одним из крупнейших храмов на юге России и одним из самых больших в Европе. Внутри храма вас ждет 10-метровая статуя Будды, покрытая сусальным золотом. Вы узнаете о значении ярусов главного храма и о том, как используются молельные барабаны.

Экскурсии по юртам и активные развлечения

В программе также предусмотрены экскурсии по юртам с дегустацией традиционных блюд, а также катание на верблюдах и лошадях. Это отличная возможность познакомиться с культурой и традициями калмыцкого народа.

Территория Сити Чесс

Погрузитесь в атмосферу уникального города шахмат — Сити Чесс. Здесь вы сможете увидеть великолепные домики, оформленные в шахматной тематике, и прогуляться по главной аллее, известной как Сити-Чесс. Этот город завораживает своей чистотой и ухоженностью, а шахматные фигуры и символы создают неповторимую атмосферу игры и красоты.

Завершение экскурсии

В завершение экскурсии мы покинем Элисту и отправимся обратно в Волгоград, наполненные впечатлениями и новыми знаниями о культуре и традициях этого удивительного региона.