Из Волгограда в Элисту

Элиста – город из волшебной сказки, город, достойный того, чтобы у каждого, побывавшего здесь хотя бы раз, возникало желание возвращаться сюда вновь и вновь.

Убедившись в этом сами, возможно вернётесь сюда вновь провести свое свободное время, побывав на экскурсии в столице республики Калмыкия, сверкающей среди бескрайних простор степей и полупустынь.
Из Волгограда в Элисту
Из Волгограда в Элисту
Из Волгограда в Элисту
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Путешествие из Волгограда в Элисту

Переезд из Волгограда в Элисту займет всего 4 часа, и по дороге вас ждет увлекательная путевая экскурсия. Мы увидим пограничный знак «Сайгаки» и насладимся живописными пейзажами, пока не прибудем в Элисту.

Обзорная экскурсия по Элисте

По прибытии в Элисту вас ждет захватывающая обзорная экскурсия, в ходе которой вы сможете:

  • Осмотреть центральную площадь города;
  • Посетить Дом правительства Республики Калмыкия;
  • Увидеть Золотые и Зеркальные ворота;
  • Полюбоваться пагодой Семи Дней;
  • Восхититься фонтаном «Три лотоса» и Золотым всадником;
  • Познакомиться с семиярусной пагодой с молитвенным барабаном «Кюрде»;
  • Увидеть Ступу просветления и мемориал «Исход и возвращение», созданный выдающимся скульптором Эрнстом Неизвестным.

Национальный музей Республики Калмыкия

Следующей остановкой станет «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова». Здесь вы сможете узнать о богатой истории, этнографии и культуре калмыцкого народа, а также увидеть предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства. По желанию, вы сможете ознакомиться с современным изобразительным искусством Калмыкии.

Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Не упустите возможность посетить главную достопримечательность столицы — Золотую обитель Будды Шакьямуни. Этот величественный буддийский монастырь является одним из крупнейших храмов на юге России и одним из самых больших в Европе. Внутри храма вас ждет 10-метровая статуя Будды, покрытая сусальным золотом. Вы узнаете о значении ярусов главного храма и о том, как используются молельные барабаны.

Экскурсии по юртам и активные развлечения

В программе также предусмотрены экскурсии по юртам с дегустацией традиционных блюд, а также катание на верблюдах и лошадях. Это отличная возможность познакомиться с культурой и традициями калмыцкого народа.

Территория Сити Чесс

Погрузитесь в атмосферу уникального города шахмат — Сити Чесс. Здесь вы сможете увидеть великолепные домики, оформленные в шахматной тематике, и прогуляться по главной аллее, известной как Сити-Чесс. Этот город завораживает своей чистотой и ухоженностью, а шахматные фигуры и символы создают неповторимую атмосферу игры и красоты.

Завершение экскурсии

В завершение экскурсии мы покинем Элисту и отправимся обратно в Волгоград, наполненные впечатлениями и новыми знаниями о культуре и традициях этого удивительного региона.

Время начала экскурсии согласовывается заранее.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центральная площадь города
  • Дом правительства республики Калмыкия
  • Золотые и Зеркальные ворота
  • Пагода Семи Дней
  • Фонтан «Три лотоса» и Золотой всадник
  • Семиярусная пагода с молитвенным барабаном «Кюрде»
  • Ступа просветления и мемориал «Исход и возвращение»
  • Национальный музей Республики Калмыкия
  • Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
  • Территория Сити Чесс - город Шахмат
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт легковой: 17000 руб. /nЕсли вас больше 4х человек, то минивэн: 22000 руб.
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Ул. Мира, 12, Волгоград
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В буддийском храме недопустимы головные уборы и ношение обуви (обувь снимают при входе в храм)
  • Стоимость указана за услугу гида
  • Транспорт гида оплачивается дополнительно - 17000 руб легковой авто до 4-х чел
  • Если вас больше 4-х человек есть возможность проведения экскурсии на минивэне (до 7 мест), микроавтобусе (до 18 мест) и автобусе (до 49 мест), стоимость по запросу
  • Поездка может проходить на транспорте туристов
  • Также при поездке стоит предусмотреть личные расходы на сувениры и другие мелочи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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