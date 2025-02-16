Убедившись в этом сами, возможно вернётесь сюда вновь провести свое свободное время, побывав на экскурсии в столице республики Калмыкия, сверкающей среди бескрайних простор степей и полупустынь.
Описание экскурсии
Путешествие из Волгограда в Элисту
Переезд из Волгограда в Элисту займет всего 4 часа, и по дороге вас ждет увлекательная путевая экскурсия. Мы увидим пограничный знак «Сайгаки» и насладимся живописными пейзажами, пока не прибудем в Элисту.
Обзорная экскурсия по Элисте
По прибытии в Элисту вас ждет захватывающая обзорная экскурсия, в ходе которой вы сможете:
- Осмотреть центральную площадь города;
- Посетить Дом правительства Республики Калмыкия;
- Увидеть Золотые и Зеркальные ворота;
- Полюбоваться пагодой Семи Дней;
- Восхититься фонтаном «Три лотоса» и Золотым всадником;
- Познакомиться с семиярусной пагодой с молитвенным барабаном «Кюрде»;
- Увидеть Ступу просветления и мемориал «Исход и возвращение», созданный выдающимся скульптором Эрнстом Неизвестным.
Национальный музей Республики Калмыкия
Следующей остановкой станет «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова». Здесь вы сможете узнать о богатой истории, этнографии и культуре калмыцкого народа, а также увидеть предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства. По желанию, вы сможете ознакомиться с современным изобразительным искусством Калмыкии.
Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
Не упустите возможность посетить главную достопримечательность столицы — Золотую обитель Будды Шакьямуни. Этот величественный буддийский монастырь является одним из крупнейших храмов на юге России и одним из самых больших в Европе. Внутри храма вас ждет 10-метровая статуя Будды, покрытая сусальным золотом. Вы узнаете о значении ярусов главного храма и о том, как используются молельные барабаны.
Экскурсии по юртам и активные развлечения
В программе также предусмотрены экскурсии по юртам с дегустацией традиционных блюд, а также катание на верблюдах и лошадях. Это отличная возможность познакомиться с культурой и традициями калмыцкого народа.
Территория Сити Чесс
Погрузитесь в атмосферу уникального города шахмат — Сити Чесс. Здесь вы сможете увидеть великолепные домики, оформленные в шахматной тематике, и прогуляться по главной аллее, известной как Сити-Чесс. Этот город завораживает своей чистотой и ухоженностью, а шахматные фигуры и символы создают неповторимую атмосферу игры и красоты.
Завершение экскурсии
В завершение экскурсии мы покинем Элисту и отправимся обратно в Волгоград, наполненные впечатлениями и новыми знаниями о культуре и традициях этого удивительного региона.
Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная площадь города
- Дом правительства республики Калмыкия
- Золотые и Зеркальные ворота
- Пагода Семи Дней
- Фонтан «Три лотоса» и Золотой всадник
- Семиярусная пагода с молитвенным барабаном «Кюрде»
- Ступа просветления и мемориал «Исход и возвращение»
- Национальный музей Республики Калмыкия
- Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
- Территория Сити Чесс - город Шахмат
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт легковой: 17000 руб. /nЕсли вас больше 4х человек, то минивэн: 22000 руб.
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- В буддийском храме недопустимы головные уборы и ношение обуви (обувь снимают при входе в храм)
- Стоимость указана за услугу гида
- Транспорт гида оплачивается дополнительно - 17000 руб легковой авто до 4-х чел
- Если вас больше 4-х человек есть возможность проведения экскурсии на минивэне (до 7 мест), микроавтобусе (до 18 мест) и автобусе (до 49 мест), стоимость по запросу
- Поездка может проходить на транспорте туристов
- Также при поездке стоит предусмотреть личные расходы на сувениры и другие мелочи