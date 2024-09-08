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Лучший выборИндивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
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Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр8 сентября 2024Огромное спасибо организаторам и капитану Фёдору за прекрасную часовую экскурсию по Волге 7 сентября 2024 года. Получили массу хороших впечатлений. Созерцание этих берегов и этого города с воды - это совершенно особенное удовольствие!
- ВВалентина20 августа 2024Супер! Дмитрий, спасибо Вам большое! Нам очень понравилась Ваша экскурсия!
- ДДмитрий13 августа 2024Отличная поездка! Познавательная экскурсия! Рекомендую!
- ААнна12 августа 2024Отличная прогулка! Опытный и эрудированный капитан, комфортабельный катер и грамотно выбранный маршрут! Море впечатлений и замечательное настроение!
- ЮЮлия15 июля 2024Идея и задумка замечательные. Маршрут тоже. Увидеть волгоградский остров, земснаряд, ремонт судов. Вид города с воды. Просто замечательно. Не хватат, конечно, теоретического материала, умения его излагать, описывать то, что видим вокруг. Хотя молодой человек, право, искренне старался и заслуживает уважения.
- EEkaterina7 июля 2024Большое спасибо за отличную прогулку, позитив и прекрасные впечатления. Самые лучшие рекомендации
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Скидки»
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