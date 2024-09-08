А Александр Визитные карточки Волгограда за 60 минут Огромное спасибо организаторам и капитану Фёдору за прекрасную часовую экскурсию по Волге 7 сентября 2024 года. Получили массу хороших впечатлений. Созерцание этих берегов и этого города с воды - это совершенно особенное удовольствие!

В Валентина Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде Супер! Дмитрий, спасибо Вам большое! Нам очень понравилась Ваша экскурсия!

Д Дмитрий Визитные карточки Волгограда за 60 минут Отличная поездка! Познавательная экскурсия! Рекомендую!

А Анна Визитные карточки Волгограда за 60 минут Отличная прогулка! Опытный и эрудированный капитан, комфортабельный катер и грамотно выбранный маршрут! Море впечатлений и замечательное настроение!

Ю Юлия Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде Идея и задумка замечательные. Маршрут тоже. Увидеть волгоградский остров, земснаряд, ремонт судов. Вид города с воды. Просто замечательно. Не хватат, конечно, теоретического материала, умения его излагать, описывать то, что видим вокруг. Хотя молодой человек, право, искренне старался и заслуживает уважения.