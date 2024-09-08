Экскурсии со скидкой в Волгограде до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Волгограде, цены от 6 210 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
На катере
скидка
10%
8 отзывов
1 час
Водная прогулка
Лучший выбор
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
69006 210 за всё до 5 чел.
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
На катере
скидка
15%
15 отзывов
1 час
Водная прогулка
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 78366 661 за всё до 4 чел.
Волга - красота под парусами
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Волга - красота под парусами
Пуститься в увлекательное путешествие на яхте премиум-класса с опытным капитаном
Начало: В городе Волжский
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
  2. Визитные карточки Волгограда за 60 минут
  3. Волга - красота под парусами
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Мельница Гергардта
  4. Дом Павлова
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Родина-мать зовёт!
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Волжская ГЭС
  10. Нулевой километр
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в октябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 210 до 15 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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