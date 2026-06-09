Приглашаем вас в путешествие во времени! Мы раскроем тайны города, который смело можно было назвать «Русским Чикаго».
Это не просто прогулка — это сага о деньгах, стали, меценатстве и революции, навсегда изменившей ход истории.
Вы пройдёте от пограничной крепости до промышленного сердца империи и вы погрузитесь в эпоху величия дореволюционного Царицына.
Это не просто прогулка — это сага о деньгах, стали, меценатстве и революции, навсегда изменившей ход истории.
Вы пройдёте от пограничной крепости до промышленного сердца империи и вы погрузитесь в эпоху величия дореволюционного Царицына.
Описание экскурсии
- Храм Святого пророка Иоанна Предтечи.
- Здание ресторана «Маяк».
- Памятник «Казачья Слава».
- Бюст «Петр I».
- Здание Мариинской женской гимназии.
- Дома братьев Рысиных, купца Мишнина, В. Ф Лапшина, купца Донцова, купца Алексеева.
- Дом медиков.
- Памятник основателям крепости Царицын.
- Здание бывшей земской управы.
- Волжско-Камский банк в Царицыне.
- Здание «Каланча Царицынской пожарной команды».
- Памятник им. Якову Ерману.
- Здание Царицынского Дома науки и искусства.
- Собор Александра Невского.
- Особняк Ю. Д. Репниковой.
- Здание гвоздильного завода братьев Серебряковых.
- Реальное училище.
- Улица им. В. И. Ленина / А. С. Пушкина.
- Дом с лебедями.
- Здание второй женской гимназии.
- Памятник Царицынскому трамваю.
Темы
- Истинные причины основания форпоста «Царицын» и его путь от эпохи Ивана Грозного до правления Петра Великого.
- История могущественных купеческих родов — как они сколотили состояния, как задавали тон в роскоши и почему вошли в историю.
- Как в Царицыне соседствовали гигантские заводы и сияющие церкви, великолепные особняки и шумные торговые ряды.
- История, запечатлённая в архитектуре. Вы познакомитесь со знаковыми постройками — от величественных храмов и финансовых учреждений до уникальных индустриальных объектов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по общедоступным местам и не требует особой физической подготовки.
- Доплата за экскурсию производится наличными при встрече с представителем компании перед началом экскурсии.
- С вами будет гид из нашей команды.
в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|3500 ₽
|Детский до 12 лет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Краснознаменская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Мы предлагаем услуги по организации индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приёму и экскурсионному обслуживанию тургрупп в Волгограде. Организуем экскурсии и туры
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