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Путешествие во времени - из Волгограда в Царицынъ

История города в фасадах, памятниках и особняках
Приглашаем вас в путешествие во времени! Мы раскроем тайны города, который смело можно было назвать «Русским Чикаго».

Это не просто прогулка — это сага о деньгах, стали, меценатстве и революции, навсегда изменившей ход истории.

Вы пройдёте от пограничной крепости до промышленного сердца империи и вы погрузитесь в эпоху величия дореволюционного Царицына.
Путешествие во времени - из Волгограда в Царицынъ
Путешествие во времени - из Волгограда в Царицынъ
Путешествие во времени - из Волгограда в Царицынъ

Описание экскурсии

  • Храм Святого пророка Иоанна Предтечи.
  • Здание ресторана «Маяк».
  • Памятник «Казачья Слава».
  • Бюст «Петр I».
  • Здание Мариинской женской гимназии.
  • Дома братьев Рысиных, купца Мишнина, В. Ф Лапшина, купца Донцова, купца Алексеева.
  • Дом медиков.
  • Памятник основателям крепости Царицын.
  • Здание бывшей земской управы.
  • Волжско-Камский банк в Царицыне.
  • Здание «Каланча Царицынской пожарной команды».
  • Памятник им. Якову Ерману.
  • Здание Царицынского Дома науки и искусства.
  • Собор Александра Невского.
  • Особняк Ю. Д. Репниковой.
  • Здание гвоздильного завода братьев Серебряковых.
  • Реальное училище.
  • Улица им. В. И. Ленина / А. С. Пушкина.
  • Дом с лебедями.
  • Здание второй женской гимназии.
  • Памятник Царицынскому трамваю.

Темы

  • Истинные причины основания форпоста «Царицын» и его путь от эпохи Ивана Грозного до правления Петра Великого.
  • История могущественных купеческих родов — как они сколотили состояния, как задавали тон в роскоши и почему вошли в историю.
  • Как в Царицыне соседствовали гигантские заводы и сияющие церкви, великолепные особняки и шумные торговые ряды.
  • История, запечатлённая в архитектуре. Вы познакомитесь со знаковыми постройками — от величественных храмов и финансовых учреждений до уникальных индустриальных объектов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по общедоступным местам и не требует особой физической подготовки.
  • Доплата за экскурсию производится наличными при встрече с представителем компании перед началом экскурсии.
  • С вами будет гид из нашей команды.

в понедельник, среду и пятницу в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+3500 ₽
Детский до 12 лет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Краснознаменская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Мы предлагаем услуги по организации индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приёму и экскурсионному обслуживанию тургрупп в Волгограде. Организуем экскурсии и туры
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не только по Волгограду, но и по его окрестностям, музеям, Волге и мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. Всегда поможем сориентироваться в городе, подскажем, куда сходить дополнительно, и поможем с выбором кафе и ресторана на вечер. Добро пожаловать в город-герой Волгоград!

Входит в следующие категории Волгограда

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