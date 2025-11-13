Эльтон и Приэльтонье открывают перед путешественниками уникальные ландшафты и древние поверья.
На экскурсии можно пройтись по соляному дну, подняться на гору Улаган и увидеть Большой эльтонский каньон.
Этнографический музей познакомит с национальными орнаментами, а местная кухня удивит своим разнообразием.
Это путешествие подарит возможность узнать, почему Эльтон считается целебным, и услышать легенды о Тенгри-хане и «золотом озере»
7 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные природные пейзажи
- 🏞 Прогулка по соляному дну
- 🏔 Подъем на гору Улаган
- 🏛 Посещение этнографического музея
- 🍽 Дегустация местной кухни
- 📜 Узнаете древние легенды
- 🚐 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Озеро Эльтон
- Гора Улаган
- Этнографический центр «Алтын-Нур»
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Солёную гладь озера Эльтон, где небо сливается с землёй
- Подземные выходы соли на вершине горы Улаган
- Каньоны, балки, овраги и провалы — пейзажи, словно сошедшие с фантастических иллюстраций
- Казахскую юрту, русскую избу и музей истории края в этнографическом центре «Алтын-Нур»
Вы узнаете:
- Почему Эльтон считают целебным озером и что в его грязях лечат
- Как на протяжении веков менялось значение озера — от священного до курортного
- Что рассказывают местные легенды о Тенгри-хане и «золотом озере»
Примерный тайминг
6:00 — выезд из Волгограда
10:00 — прибытие на озеро Эльтон
10:30–13:30 — этнографический комплекс «Алтын-Нур»
14:00–14:30 — национальный обед в юрте
14:45–17:00 — прогулка по берегу Эльтона
17:00–18:15 — свободное время
18:20 — выезд в Волгоград
22:20 — возвращение в город
Организационные детали
- Возьмите с собой паспорт, полис, свидетельство о рождении детей
- Поездка проходит на комфортабельном легковом авто Lada Granta
- В стоимость включено посещение музея, туристические и экологические сборы, национальный обед
- Рекомендуемый возраст детей — от 3 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно
- Время в пути и продолжительность — ориентировочные. Мы не несём ответственность за задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, пробками, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололёд, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т. д.).
- Возможно проведение больших групповых экскурсий с гибкой ценовой политикой (детали уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 165 туристов
На юге России так много интересного, а я так люблю путешествовать, что со временем из хобби это переросло в профессию: я открыл своё небольшое агентство, в котором работают профессиональные гиды и я сам. Я постоянно разрабатываю всё новые программы, чтобы вы могли полноценно увидеть наш край и чтобы у вас были причины вернуться, открыть для себя новые локации.
Входит в следующие категории Волгограда
