6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Я приглашаю вас на спокойную пешую экскурсию, которая поможет внимательно изучить достопримечательности и узнать об истории развития Царицына, о славном героическом прошлом Сталинграда и о современном городе.

Площадь Павших Борцов и Аллея Героев встретят вас знаковыми монументами и расскажут о военном прошлом города.

Вы увидите сохранившиеся памятники и фонтан «Детский хоровод» с необычной историей, рассмотрите архитектурный ансамбль двух площадей, узнаете интересные факты из жизни некоторых домов и полюбуетесь видами Волги.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Встреча ул.Коммунистическая,1
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Царицын, Сталинград, Волгоград
Царицын, Сталинград, Волгоград

Что вас ожидает

Историческое прошлое парков
Прогулка начнётся в одном из главных городских парков, который часто называют Горсадом. Здесь вам встретится трамвай-памятник — вагон, который ездил по Сталинграду в 20-30-х годах прошлого века. Горсад переходит в Комсомольский парк, где вы увидите симпатичную часовню на месте старой церкви и старинные постройки, которые сохранились в парке: пожарную каланчу, Дом науки и искусств, женскую гимназию. Гуляя под сенью вековых деревьев, вы узнаете о разных периодах в жизни парка — в 19 веке здесь было кладбище, во время революции проходили собрания бунтующих рабочих и солдат, а в Сталинградскую битву располагалась отправная точка на фронт и Комитет обороны в бункере, который сохранился до сих пор.

Военные страницы площади Павших Борцов
Вы познакомитесь с многолетней историей площади. Пройдёте по монументальному скверу и, конечно, обратитесь к истории площади во время Сталинградской битвы. Именно здесь прошли самые значимые события тех дней: здесь сражалась знаменитая 13-я гвардейская дивизия Родимцева, а в подвале Универмага был взят в плен фельдмаршал Паулюс. Здесь горит ярким пламенем вечный огонь, а недалеко растёт выживший в горниле войны тополь, сплошь покрытый ранами от снарядов. Также вы познакомитесь с архитектурно-культурным ансамблем зданий вокруг площади: я расскажу вам об истории каждого из них, а также о восстановлении города после Великой Отечественной войны.

Аллея героев и достопримечательности вокруг
Вы прогуляетесь по аллее, которая соединяет площадь Павших Борцов и набережную, откуда полюбуетесь панорамой Волги. А на Аллее пройдёте мимо стел, на которых увековечены имена 127 героев, получивших это звание в Сталинградскую битву. Обратный путь пройдёт по улице Гоголя: я расскажу о необычном устройстве здания Главпочтамта, покажу бюст Юрия Левитану. Кроме того, вы увидите красивое здание бывшего особняка купцов Репниковых: сегодня здесь располагается Музей обороны Царицына. Этот особняк поведает вам свои интересные истории, одна из которых связана с местью из-за неразделённой любви.

Царицын, Сталинград, Волгоград
Царицын, Сталинград, Волгоград
Царицын, Сталинград, Волгоград
Царицын, Сталинград, Волгоград
Царицын, Сталинград, Волгоград
Царицын, Сталинград, Волгоград
Царицын, Сталинград, Волгоград
Царицын, Сталинград, Волгоград
Царицын, Сталинград, Волгоград
Царицын, Сталинград, Волгоград

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ул.Коммунистическая,1.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Мне 47 лет. Коренной волгоградец с высшим историческим образованием, специализация — история казачества. Предлагаю помощь гостям нашего города в осмотре достопримечательностей, трансфере и сопровождении.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Отлтчная экскурсия
27 сентября 2019
Посетили потрясающий Волгоград 21 и 22 сентября. Дмитрий проводил экскурсию с интересной историей города, захватывающими фактами и конкретными примерами. Более двух часов мы изучали город со всеми его основными достопримечательностями, но более важно, Дмитрий показал и рассказал нам такие моменты, которые не озвучены в основных публикуемых достопримечательностях Волгограда. Дмитрий, спасибо!
12 мая 2019
Рекомендую эту экскурсию, чтобы сориентироваться в достопримечательностях центра Волгограда. Лучше вообще взять послушать ее в первый день приезда. Дмитрий - компетентный гид и интересный рассказчик, ответил на все наши вопросы.
6 мая 2019
Экскурсия с Дмитрием была и познавательной, и интересной, с любовью к городу и его истории. Понравилось и мне, и детям 19-ти и 11-ти лет. Основной целью поездки было, чтобы младшая 11-летняя дочь поняла, что такое война, каковы ее масштабы, потому что школа совсем не дает этого понимания. И хотя рассказ не был адаптирован для ребенка, она очень прониклась уважением к городу и к событиям, происходившим в нем. На следующий день под впечатлением рассказа 2 часа проходила в музее Сталинградской битвы, и ее было не оторвать.
Дмитрий, спасибо за экскурсию!
10 марта 2019
Мы с мужем были в Волгограде всего несколько часов, но узнали много интересного о городе и людях. Спасибо Дмитрию огромное. Настоящий волгоградец, который знает, любит и высоко ценит свой город. Экскурсия была насыщенной: Царицын и славное казачество, Сталинград и великое сражение, Волгоград и гостеприимство. Экскурсия была грамотно построена с точки зрения исторических событий. Дмитрий полно и с энтузиазмом отвечал на все наши вопросы по ходу экскурсии. Спасибо за рекомендации по сувенирам.
Дмитрий
22 апреля 2018
Улучшить экскурсию вряд ли возможно. Дмитрий сделал всё, что возможно, рассказывал интересно. Сам город скучноватый, но даже в этой ситуации показано и рассказано много интересного. Спасибо.

Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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