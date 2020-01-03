6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я приглашаю вас на спокойную пешую экскурсию, которая поможет внимательно изучить достопримечательности и узнать об истории развития Царицына, о славном героическом прошлом Сталинграда и о современном городе. Площадь Павших Борцов и Аллея Героев встретят вас знаковыми монументами и расскажут о военном прошлом города. Вы увидите сохранившиеся памятники и фонтан «Детский хоровод» с необычной историей, рассмотрите архитектурный ансамбль двух площадей, узнаете интересные факты из жизни некоторых домов и полюбуетесь видами Волги.

Что вас ожидает

Историческое прошлое парков

Прогулка начнётся в одном из главных городских парков, который часто называют Горсадом. Здесь вам встретится трамвай-памятник — вагон, который ездил по Сталинграду в 20-30-х годах прошлого века. Горсад переходит в Комсомольский парк, где вы увидите симпатичную часовню на месте старой церкви и старинные постройки, которые сохранились в парке: пожарную каланчу, Дом науки и искусств, женскую гимназию. Гуляя под сенью вековых деревьев, вы узнаете о разных периодах в жизни парка — в 19 веке здесь было кладбище, во время революции проходили собрания бунтующих рабочих и солдат, а в Сталинградскую битву располагалась отправная точка на фронт и Комитет обороны в бункере, который сохранился до сих пор.

Военные страницы площади Павших Борцов

Вы познакомитесь с многолетней историей площади. Пройдёте по монументальному скверу и, конечно, обратитесь к истории площади во время Сталинградской битвы. Именно здесь прошли самые значимые события тех дней: здесь сражалась знаменитая 13-я гвардейская дивизия Родимцева, а в подвале Универмага был взят в плен фельдмаршал Паулюс. Здесь горит ярким пламенем вечный огонь, а недалеко растёт выживший в горниле войны тополь, сплошь покрытый ранами от снарядов. Также вы познакомитесь с архитектурно-культурным ансамблем зданий вокруг площади: я расскажу вам об истории каждого из них, а также о восстановлении города после Великой Отечественной войны.

Аллея героев и достопримечательности вокруг

Вы прогуляетесь по аллее, которая соединяет площадь Павших Борцов и набережную, откуда полюбуетесь панорамой Волги. А на Аллее пройдёте мимо стел, на которых увековечены имена 127 героев, получивших это звание в Сталинградскую битву. Обратный путь пройдёт по улице Гоголя: я расскажу о необычном устройстве здания Главпочтамта, покажу бюст Юрия Левитану. Кроме того, вы увидите красивое здание бывшего особняка купцов Репниковых: сегодня здесь располагается Музей обороны Царицына. Этот особняк поведает вам свои интересные истории, одна из которых связана с местью из-за неразделённой любви.