Закат на озере Эльтон

Сбежать из шумного Волгограда к безлюдным просторам и тихой степи
Вы отправитесь к одному из самых необычных мест на юге России. Эльтон — крупнейшее солёное озеро Европы, окружённое бескрайней степью. Вас ждут почти инопланетные пейзажи и тишина.

К вечеру водная гладь окрашивается мягкими оттенками заката — хочется просто остановить время и любоваться. Сам Эльтон прекрасен в любой сезон, но вода в озере есть с апреля по август.
Описание экскурсии

10:00 — выезд из Волгограда. По дороге расскажу об истории города — от древних поселений до событий 21 века.

11:00 — Волжская ГЭС. Остановимся у крупнейшей гидроэлектростанции Европы. Вы ощутите масштаб плотины и узнаете, как создавался этот грандиозный инженерный проект. Весной можно наблюдать впечатляющий сброс воды.

11:30 — живописное дикое место на Волге. Сделаем короткую остановку у реки, чтобы прогуляться и сфотографироваться. Путь к Эльтону проходит через бескрайнюю степь. Здесь можно увидеть сусликов, зайцев, сайгаков и табуны лошадей.

15:30 — озеро Эльтон. Пообедаем в местном кафе, а затем отправимся исследовать соляные просторы. Побываем на двух красивых локациях с разными видами на озеро, заедем в небольшой каньон и к соляному источнику. Вечером встретим закат.

20:00 — выезд обратно. Дорога пройдёт через ночную степь. По пути остановимся, чтобы посмотреть на звёздное небо — вдали от городских огней оно особенно яркое.

2:00 — возвращение в Волгоград

Вы узнаете:

  • как появилось озеро Эльтон и что делает его уникальным
  • что такое рапа и чем она отличается от обычной солёной воды
  • как менялась судьба Волги
  • откуда на этих землях появились казахи и калмыки
  • как суслики спасали людей в годы ВОВ

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter и небольшой перекус
  • Обед в кафе оплачивается дополнительно по желанию
  • Начало экскурсии привязывается к световому дню
  • Обязательно возьмите с собой паспорта — мы подъедем к границе с Казахстаном

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник9306 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего пребывания в Волгограде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр
Александр — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 1794 туристов
Политолог, историк по образованию, лектор проекта «Московское долголетие», педагог. Окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 10 лет профессиональной деятельности дали мне возможность заниматься с разными людьми: дети, пенсионеры, студенты и специально
нуждающиеся дети. Всё это позволило получить огромный опыт в донесении разной информации и умении заинтересовать слушателей. В Волгограде живу больше 15 лет. Люблю и знаю свой город. Готов окунуть вас в мир истории Царицына, Сталинграда и Волгограда, пройти вместе с вами сквозь время истории и поведать все тайны войны и Сталинградской битвы.

