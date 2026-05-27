Вы отправитесь к одному из самых необычных мест на юге России. Эльтон — крупнейшее солёное озеро Европы, окружённое бескрайней степью. Вас ждут почти инопланетные пейзажи и тишина. К вечеру водная гладь окрашивается мягкими оттенками заката — хочется просто остановить время и любоваться. Сам Эльтон прекрасен в любой сезон, но вода в озере есть с апреля по август.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Волгограда. По дороге расскажу об истории города — от древних поселений до событий 21 века.

11:00 — Волжская ГЭС. Остановимся у крупнейшей гидроэлектростанции Европы. Вы ощутите масштаб плотины и узнаете, как создавался этот грандиозный инженерный проект. Весной можно наблюдать впечатляющий сброс воды.

11:30 — живописное дикое место на Волге. Сделаем короткую остановку у реки, чтобы прогуляться и сфотографироваться. Путь к Эльтону проходит через бескрайнюю степь. Здесь можно увидеть сусликов, зайцев, сайгаков и табуны лошадей.

15:30 — озеро Эльтон. Пообедаем в местном кафе, а затем отправимся исследовать соляные просторы. Побываем на двух красивых локациях с разными видами на озеро, заедем в небольшой каньон и к соляному источнику. Вечером встретим закат.

20:00 — выезд обратно. Дорога пройдёт через ночную степь. По пути остановимся, чтобы посмотреть на звёздное небо — вдали от городских огней оно особенно яркое.

2:00 — возвращение в Волгоград

Вы узнаете:

как появилось озеро Эльтон и что делает его уникальным

что такое рапа и чем она отличается от обычной солёной воды

как менялась судьба Волги

откуда на этих землях появились казахи и калмыки

как суслики спасали людей в годы ВОВ

Организационные детали