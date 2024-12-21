Эта водная прогулка вдоль центральной набережной подарит редкие часы спокойствия и гармонии. Провести их можно романтично — пройти под парусом вдвоём с любимым человеком или весело — в большой дружной компании. Одно будет неизменно: воспоминания о вечере будут греть душу ещё очень и очень долго!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Вы увидите:

Стадион «Волгоград-Арена» — монументальное здание на берегу Волги, полноценно рассмотреть которое можно лишь с борта судна

— монументальное здание на берегу Волги, полноценно рассмотреть которое можно лишь с борта судна Знаменитую скульптуру «Родина-мать зовёт!» — пожалуй, главную достопримечательность Волгограда

— пожалуй, главную достопримечательность Волгограда «Танцующий мост» — необычное строение в центре города со своей легендой о происхождении названия

— необычное строение в центре города со своей легендой о происхождении названия Центральную набережную и речной порт — визитные карточки города с прекрасным панорамным видом на центральные улицы

— визитные карточки города с прекрасным панорамным видом на центральные улицы Плавучий памятник погибшим морякам Волжской флотилии — добраться до него можно только на маломерном судне

— добраться до него можно только на маломерном судне Крупнейшую реку Европы — Волгу — и завораживающие отражения вечернего Волгограда в её волнах

Если захотите, я расскажу о парусном спорте на Нижней Волге, удивлю историями о великих людях, чьи судьбы тесно связаны с нашим городом, и отвечу на любые ваши вопросы как коренной волжанин.

Но с другой стороны, для подобной экскурсии комментарии гида вторичны: встретить закат на парусной яхте и увидеть завораживающие огни вечернего Волгограда — это не требует слов.

Организационные детали