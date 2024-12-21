Эта водная прогулка вдоль центральной набережной подарит редкие часы спокойствия и гармонии.
Провести их можно романтично — пройти под парусом вдвоём с любимым человеком или весело — в большой дружной компании. Одно будет неизменно: воспоминания о вечере будут греть душу ещё очень и очень долго!
Провести их можно романтично — пройти под парусом вдвоём с любимым человеком или весело — в большой дружной компании. Одно будет неизменно: воспоминания о вечере будут греть душу ещё очень и очень долго!
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- Стадион «Волгоград-Арена» — монументальное здание на берегу Волги, полноценно рассмотреть которое можно лишь с борта судна
- Знаменитую скульптуру «Родина-мать зовёт!» — пожалуй, главную достопримечательность Волгограда
- «Танцующий мост» — необычное строение в центре города со своей легендой о происхождении названия
- Центральную набережную и речной порт — визитные карточки города с прекрасным панорамным видом на центральные улицы
- Плавучий памятник погибшим морякам Волжской флотилии — добраться до него можно только на маломерном судне
- Крупнейшую реку Европы — Волгу — и завораживающие отражения вечернего Волгограда в её волнах
Если захотите, я расскажу о парусном спорте на Нижней Волге, удивлю историями о великих людях, чьи судьбы тесно связаны с нашим городом, и отвечу на любые ваши вопросы как коренной волжанин.
Но с другой стороны, для подобной экскурсии комментарии гида вторичны: встретить закат на парусной яхте и увидеть завораживающие огни вечернего Волгограда — это не требует слов.
Организационные детали
- Шампанское со льдом и фрукты включены в стоимость экскурсии
- На борту яхты есть вся необходимая посуда, холодильник, несколько приватных кают, уборная
- Перед водной прогулкой я обязательно проведу инструктаж по технике безопасности
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе яхт-клуба «Пилигрим»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 803 туристов
Всю жизнь увлекаюсь парусным спортом и яхтингом, являюсь капитаном крейсерской яхты и имею более 30 лет опыта прогулок под парусом. Также прекрасно знаю и люблю свой город, поэтому и решил поделиться с гостями Волгограда особенностями речного отдыха и жизни на воде.Задать вопрос
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