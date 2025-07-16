Индивидуальная
до 20 чел.
Мамаев курган на закате, на рассвете или ночью
Увидеть мемориальный комплекс в необычное время и узнать историю Сталинградской битвы
Начало: На проспекте им. Ленина
«Церемония развода караула проходит: первая — в 9:00, последняя — в 17:00 (с 15 октября по 15 апреля), в 18:00 (весной и осенью) и в 19:00 (летом)»
Завтра в 06:30
8 мар в 00:30
3734 ₽ за всё до 20 чел.
Водная прогулка
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У лодочного клуба «Корсар»
«В весенне-осенний период до 01 мая и после 01 октября приоритетно пластиковые катера не используются, предоставляем металлические AMG катера схожей комплектации с мягким салоном»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 12 760 ₽ за всё до 11 чел.
Водная прогулка
Закат на озере Эльтон
Сбежать из шумного Волгограда к безлюдным просторам и тихой степи
Начало: В месте вашего пребывания в Волгограде
«Весной можно наблюдать впечатляющий сброс воды»
Расписание: ежедневно в 11:00
10 мар в 11:00
13 мар в 11:00
8934 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниленко16 июля 2025Визитные карточки Волгограда за 60 минутДата посещения: 15 июля 2025Путешествие супер, виды потрясающие, капитан огонь, рекомендую!!!
- ААлена14 августа 2025Отличная морская прогулка! Благодарим 😊
- ММария11 августа 2025Все по времени, без задержек. Очень понравился капитан и его катер!
- ООксана9 августа 2025Огромное спасибо нашему кепу Илье. Прокатились с ветерком! Благодарим за внимание и профессионализм. Волга все красива. Рекомендую 👍
- ААнастасия8 августа 2025Виктор быстро ответил на запрос и в последующем на все сообщения, выслал подробную инструкцию как добраться, предложил перенести время если
- ЯЯна22 июля 2025Очень понравилось, мини путешествие по городу Волгограду!!!
Прекрасный капитан Федор, все очень интересно рассказывает про такой удивительный город. Спасибо большое, вашей команде за прекрасное времяпровождение, обязательно воспользуюсь вашими услугами если буду в вашем городе. 👍👍👍
- ЕЕвгений15 июля 2025Спасибо Фёдору за прекрасную прогулку. Всё безопасно. Интересно. Содержательно.
- ААндрей5 июля 2025Заказывали индивидуальную прогулку на виды Волгограда с воды. Организатор связался, всё объяснил. Нас троих усадили в шикарный катер, показали главные места города. Но больше всего запомнился капитан, его манера вождения и его добродушие. Было незабываемо.
- ССергей16 июня 2025Экскурсия просто великолепная! Много интересного. Содержательно. Все сновные локации с воды!
- УУльяна5 мая 2025Незабываемое катание по Волге – море эмоций и отличный отдых!
Прокатились на катере по Волге с профессиональным капитаном Александром и получили
