Экскурсии в Волгограде весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Волгограде, цены от 3734 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Мамаев курган на закате, на рассвете или ночью
Пешая
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Мамаев курган на закате, на рассвете или ночью
Увидеть мемориальный комплекс в необычное время и узнать историю Сталинградской битвы
Начало: На проспекте им. Ленина
«Церемония развода караула проходит: первая — в 9:00, последняя — в 17:00 (с 15 октября по 15 апреля), в 18:00 (весной и осенью) и в 19:00 (летом)»
Завтра в 06:30
8 мар в 00:30
3734 ₽ за всё до 20 чел.
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
На катере
1 час
27 отзывов
Водная прогулка
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У лодочного клуба «Корсар»
«В весенне-осенний период до 01 мая и после 01 октября приоритетно пластиковые катера не используются, предоставляем металлические AMG катера схожей комплектации с мягким салоном»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 12 760 ₽ за всё до 11 чел.
Закат на озере Эльтон
На автобусе
13 часов
Водная прогулка
Закат на озере Эльтон
Сбежать из шумного Волгограда к безлюдным просторам и тихой степи
Начало: В месте вашего пребывания в Волгограде
«Весной можно наблюдать впечатляющий сброс воды»
Расписание: ежедневно в 11:00
10 мар в 11:00
13 мар в 11:00
8934 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даниленко
    16 июля 2025
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Дата посещения: 15 июля 2025
    Путешествие супер, виды потрясающие, капитан огонь, рекомендую!!!
  • А
    Алена
    14 августа 2025
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Отличная морская прогулка! Благодарим 😊
  • М
    Мария
    11 августа 2025
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Все по времени, без задержек. Очень понравился капитан и его катер!
  • О
    Оксана
    9 августа 2025
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Огромное спасибо нашему кепу Илье. Прокатились с ветерком! Благодарим за внимание и профессионализм. Волга все красива. Рекомендую 👍
  • А
    Анастасия
    8 августа 2025
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Виктор быстро ответил на запрос и в последующем на все сообщения, выслал подробную инструкцию как добраться, предложил перенести время если
    мы хотим, т. к была не очень хорошая погода, встретил на подходе к причалу, в общем очень приятно, что такое отношение внимательное было к нам. Мы здорово прокатились на обалденном катере в хорошей компании, посмотрели все достопримечательности, послушали короткие, но запоминающиеся факты о них, пофоткались)) все было супер! Спасибо большое!

  • Я
    Яна
    22 июля 2025
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Очень понравилось, мини путешествие по городу Волгограду!!!
    Прекрасный капитан Федор, все очень интересно рассказывает про такой удивительный город. Спасибо большое, вашей команде за прекрасное времяпровождение, обязательно воспользуюсь вашими услугами если буду в вашем городе. 👍👍👍
  • Е
    Евгений
    15 июля 2025
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Спасибо Фёдору за прекрасную прогулку. Всё безопасно. Интересно. Содержательно.
  • А
    Андрей
    5 июля 2025
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Заказывали индивидуальную прогулку на виды Волгограда с воды. Организатор связался, всё объяснил. Нас троих усадили в шикарный катер, показали главные места города. Но больше всего запомнился капитан, его манера вождения и его добродушие. Было незабываемо.
  • С
    Сергей
    16 июня 2025
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Экскурсия просто великолепная! Много интересного. Содержательно. Все сновные локации с воды!
  • У
    Ульяна
    5 мая 2025
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Незабываемое катание по Волге – море эмоций и отличный отдых!

    Прокатились на катере по Волге с профессиональным капитаном Александром и получили
    море удовольствия! Виды потрясающие, свежий ветер, ощущение свободы – просто восторг! Особенно понравилось, что Александр не просто покатал нас, а устроил мини-экскурсию, рассказал интересные факты о городе. Так же, по нашей просьбе, капитан устроил нам прогулку с ветерком! Адреналин зашкаливал, в хорошем смысле☺️

    Отличный сервис, дружелюбная атмосфера и море позитива. Обязательно повторим и советуем всем! 10/10! 🚤💨

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Мамаев курган на закате, на рассвете или ночью;
  2. Визитные карточки Волгограда за 60 минут;
  3. Закат на озере Эльтон.
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Мельница Гергардта;
  2. Мамаев Курган;
  3. Самое главное;
  4. Площадь Павших Борцов;
  5. Набережная;
  6. Дом Павлова;
  7. Музей-заповедник "Старая Сарепта";
  8. «Волгоград-арена»;
  9. Памятник Петру и Февронии;
  10. Нулевой километр.
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в марте 2026
Сейчас в Волгограде в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 3734 до 12 760. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2026 год по теме «Весенние», 59 ⭐ отзывов, цены от 3734₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май