Из Вологды в Великий Устюг с аудиоэкскурсией

Отправляйтесь в по-настоящему сказочное автопутешествие из Вологды в Великий Устюг вместе с аудиоэкскурсией в приложении, где вашими гидами будут редактор журнала National Geographic Ольга Яковина и фотожурналист и путешественник Дмитрий Тельнов. По пути из прославленной Вологды, «Ворот Русского Севера», в заповедный город Великий Устюг в гости к Дедушке Морозу, как и положено в сказках, вы увидите настоящие чудеса, созданные руками человека и самой природой. Расстояние — около 450 км, но 6 часов пролетят незмаетно под рассказы о старинных церквях, историии и жизни северных летописных поеслений. Первый отрезок вашего пути пройдет по федеральной трассе М-8 «Холмогоры», по которому в свое время пришел в Москву пешком Михайло Ломоносов. По дороге вы увидите один из самых древних и интересных монастырей Русского Севера — Спасо-Прилуцкий монастырь. Свернув на региональную трассу Р-7, вы сможете посетить удивительный город Тотьма и полюбоваться на нарядные купеческие дома. Несколько раз за время пути вы пересечете живописную, но своенравную реку Сухона, которая весной течет вспять! Загляните на удивительный каньон Опоки, где идеально ровные берега возвышаются более чем на 70 метров. Завершится поездка в Великом Устюге, где вы узнаете, как он стал вотчиной Деда Мороза и сможете посетить его резиденцию. Важная информация:• Рекомендуем скачать аудиоэкскурсию заранее, чтобы она работала оффлайн. В зимнее время темнеет рано, поэтому лучше стартовать как можно раньше. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).