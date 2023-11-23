Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг
Отправляйтесь в захватывающее автопутешествие из Вологды в Великий Устюг вместе с аудиоэкскурией от WeGoTrip.
Вы будете проезжать через исторические земли, наслаждаясь рассказами о старинных церквях и жизни северных поселений.
По пути обнаружите чудеса, такие как древний Спасо-Прилуцкий монастырь, город Тотьма с его купеческими домами, и живописный каньон Опоки. А путешествие ваше завершится в Великом Устюге.
Вы будете проезжать через исторические земли, наслаждаясь рассказами о старинных церквях и жизни северных поселений.
По пути обнаружите чудеса, такие как древний Спасо-Прилуцкий монастырь, город Тотьма с его купеческими домами, и живописный каньон Опоки. А путешествие ваше завершится в Великом Устюге.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Вологда
- Спасо-Прилуцкий монастырь
- Тотьма
- Опоки
- Троице-Гледенский монастырь
- Великий Устюг
- Резиденция Деда Мороза
Описание
Из Вологды в Великий Устюг с аудиоэкскурсией
Отправляйтесь в по-настоящему сказочное автопутешествие из Вологды в Великий Устюг вместе с аудиоэкскурсией в приложении, где вашими гидами будут редактор журнала National Geographic Ольга Яковина и фотожурналист и путешественник Дмитрий Тельнов. По пути из прославленной Вологды, «Ворот Русского Севера», в заповедный город Великий Устюг в гости к Дедушке Морозу, как и положено в сказках, вы увидите настоящие чудеса, созданные руками человека и самой природой. Расстояние — около 450 км, но 6 часов пролетят незмаетно под рассказы о старинных церквях, историии и жизни северных летописных поеслений. Первый отрезок вашего пути пройдет по федеральной трассе М-8 «Холмогоры», по которому в свое время пришел в Москву пешком Михайло Ломоносов. По дороге вы увидите один из самых древних и интересных монастырей Русского Севера — Спасо-Прилуцкий монастырь. Свернув на региональную трассу Р-7, вы сможете посетить удивительный город Тотьма и полюбоваться на нарядные купеческие дома. Несколько раз за время пути вы пересечете живописную, но своенравную реку Сухона, которая весной течет вспять! Загляните на удивительный каньон Опоки, где идеально ровные берега возвышаются более чем на 70 метров. Завершится поездка в Великом Устюге, где вы узнаете, как он стал вотчиной Деда Мороза и сможете посетить его резиденцию. Важная информация:• Рекомендуем скачать аудиоэкскурсию заранее, чтобы она работала оффлайн. В зимнее время темнеет рано, поэтому лучше стартовать как можно раньше. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Входные билеты в достопримечательности на маршруте
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ulitsa Zasodimskogo, 5, Vologda, Vologodskaya oblaЗавершение: P596+F6 Gremyachevo, Vologda Oblast, Russia
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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