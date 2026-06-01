История, природа и гастрономические впечатления — в одном путешествии! Сначала мы отправимся в Дивногорье с его пещерными храмами, меловыми Дивами и панорамами Дона. А затем — на высокотехнологичную ферму и сыроварню «ЭкоНива», где вы узнаете и увидите, как делают сыры нового поколения, попробуете несколько сортов и приготовите сырные конфеты.

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Описание экскурсии

9:00–11:00 — дорога из Воронежа в Дивногорье

11:30–13:30 — музей-заповедник «Дивногорье»

Это одно из самых необычных мест региона — вы увидите меловые столбы Дивы, пещерный храм Сицилийской иконы Божией Матери, остатки Маяцкой крепости и некрополя 9–10 веков. А ещё полюбуетесь панорамой долины Дона с высоты.

13:30 — обед и свободное время

15:00–16:00 — дорога на сыроварню

16:00–18:00 — сыроварня «ЭкоНива»

Вы окажетесь на современном производстве, где узнаете, как создаются сыры нового поколения в России. С обзорной галереи понаблюдаете за процессом производства и услышите историю премиального сыра Dürr. А ещё в программе:

дегустация сыров «Колыбельский», «Щучанский» и Dürr

знакомство с основами составления сырной тарелки

дегустация нежного фондю

мастер-класс по изготовлению сырных конфет, которые можно съесть сразу или забрать с собой

~18:00–20:00 — обратная дорога в Воронеж

Организационные детали