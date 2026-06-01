История, природа и гастрономические впечатления — в одном путешествии! Сначала мы отправимся в Дивногорье с его пещерными храмами, меловыми Дивами и панорамами Дона.
А затем — на высокотехнологичную ферму и сыроварню «ЭкоНива», где вы узнаете и увидите, как делают сыры нового поколения, попробуете несколько сортов и приготовите сырные конфеты.
А затем — на высокотехнологичную ферму и сыроварню «ЭкоНива», где вы узнаете и увидите, как делают сыры нового поколения, попробуете несколько сортов и приготовите сырные конфеты.
Описание экскурсии
9:00–11:00 — дорога из Воронежа в Дивногорье
11:30–13:30 — музей-заповедник «Дивногорье»
Это одно из самых необычных мест региона — вы увидите меловые столбы Дивы, пещерный храм Сицилийской иконы Божией Матери, остатки Маяцкой крепости и некрополя 9–10 веков. А ещё полюбуетесь панорамой долины Дона с высоты.
13:30 — обед и свободное время
15:00–16:00 — дорога на сыроварню
16:00–18:00 — сыроварня «ЭкоНива»
Вы окажетесь на современном производстве, где узнаете, как создаются сыры нового поколения в России. С обзорной галереи понаблюдаете за процессом производства и услышите историю премиального сыра Dürr. А ещё в программе:
- дегустация сыров «Колыбельский», «Щучанский» и Dürr
- знакомство с основами составления сырной тарелки
- дегустация нежного фондю
- мастер-класс по изготовлению сырных конфет, которые можно съесть сразу или забрать с собой
~18:00–20:00 — обратная дорога в Воронеж
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты, обед, дегустации, мастер-классы, аренда радиогидов
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4100 ₽
|Дети до 12 лет
|3900 ₽
|Дети до 5 лет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 443 туристов
С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей. Обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.
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