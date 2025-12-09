Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по историческим улицам Воронежа
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, прогуливаясь по его центральным улицам и скрытым переулкам. Откройте для себя исторические здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Дивногорье 2 в 1
Познакомиться с богатой историей комплекса, его ландшафтом и архитектурными памятниками
Начало: На площади Ленина
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
