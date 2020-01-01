Экскурсионная программа:Дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, княгини Ольденбургской. Уникальный дворец в староанглийском стиле был построен в конце XIX века. Принцесса вела активную и деятельную жизнь, построив первую в России паровую фабрику конфет и шоколада, продукция которой имела международное признание.

В программу экскурсий входит не только ознакомительная экскурсия ⛳ по замку принцессы Ольденбургской, где проводится выставка фотографий, но и посещение Свитского корпуса — первого музея, рассказывающего об Ольденбургских — близких родственниках правящих династий Европы и России.

Далее, мы посетим усадьбу старинного дворянского рода Веневитиновых, к которому принадлежал воронежский поэт и философ, близкий друг Александра Пушкина, Дмитрий Веневитинов. Современники поэта предрекали ему славу выше славы самого А. Пушкина, но поэт вспыхнул лишь кратким пламенем. Его жизнь оборвалась, когда ему не было 22 лет. Мало кто знает, но двух поэтов связывали дальние родственные связи. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;