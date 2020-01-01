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Дворцы и усадьбы Воронежского края

ВашГид
ВашГид – Гид из Воронежа
Вы посетите единственный в Центральном Черноземье Дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) княгини Ольденбургской.

Кроме этого, вы отправитесь в усадьбу знаменитого дворянского рода — Веневитиновых.

Вы познакомитесь с историей 📖 семьи и творчеством воронежского поэта и философа Дмитрия Веневитинова — близкого друга знаменитого русского писателя А.

Пушкина.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-49 человек

  • 6 160 ₽ за экскурсию

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Дворцы и усадьбы Воронежского края
Дворцы и усадьбы Воронежского края

Что вы увидите

  • Замок принцессы Ольденбургской
  • Усадьба Веневитиновых
  • Свитский корпус (за доп. плату)
Экскурсионная программа:Дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, княгини Ольденбургской. Уникальный дворец в староанглийском стиле был построен в конце XIX века. Принцесса вела активную и деятельную жизнь, построив первую в России паровую фабрику конфет и шоколада, продукция которой имела международное признание.
В программу экскурсий входит не только ознакомительная экскурсия ⛳ по замку принцессы Ольденбургской, где проводится выставка фотографий, но и посещение Свитского корпуса — первого музея, рассказывающего об Ольденбургских — близких родственниках правящих династий Европы и России.
Далее, мы посетим усадьбу старинного дворянского рода Веневитиновых, к которому принадлежал воронежский поэт и философ, близкий друг Александра Пушкина, Дмитрий Веневитинов. Современники поэта предрекали ему славу выше славы самого А. Пушкина, но поэт вспыхнул лишь кратким пламенем. Его жизнь оборвалась, когда ему не было 22 лет. Мало кто знает, но двух поэтов связывали дальние родственные связи. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • При группе 1-3 человека экскурсия проводится на автомобиле 🚘, от 4 человек — на минивене.
Что входит
  • Проезд на комфортабельном авто/минивене
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Свитский корпус за доп. плату — 400 руб.
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 ПЛ. ЛЕНИНА (У ВХОДА В БИБЛИОТЕКУ ИМ. НИКИТИНА
Место завершения
🏁 ПЛ. ЛЕНИНА (У ВХОДА В БИБЛИОТЕКУ ИМ. НИКИТИНА)
Дворцы и усадьбы Воронежского края
Дворцы и усадьбы Воронежского края
Дворцы и усадьбы Воронежского края
Дворцы и усадьбы Воронежского края

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ВашГид
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