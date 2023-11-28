Приглашаю вас отправиться в индивидуальную экскурсию по местам музея-заповедника «Дивногорье».
Вы познакомитесь с историей Воронежского края, прогуляетесь по живописным локациям в окружении первозданной природы, посетите древние пещерные храмы и монастыри.
Вы познакомитесь с историей Воронежского края, прогуляетесь по живописным локациям в окружении первозданной природы, посетите древние пещерные храмы и монастыри.
Ближайшие даты:
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
30
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Что вас ожидает:
- Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь
- Пещерный храм в честь Иоанна Предтечи
- Архитектурно-природный заповедник «Дивногорье»
- Пещерный храм в честь Иконы Сицилийской Божьей Матери
- Костомаровский Спасский женский монастырь
- Пещерный храм в честь Спаса Нерукотворного
Описание
Дивногорье — место, изумляющее своей красотой. Здесь в васильковое небо вонзаются причудливые меловые столбы-дивы. А по речным крутосклонам загадочно зияют темные входы рукотворных пещер. Предлагаю вам посетить:
- Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь и пещерный храм в честь Иоанна Предтечи.
- Архитектурно-природный заповедник «Дивногорье» и пещерный храм в честь Иконы Сицилийской Божьей Матери.
- Костомаровский Спасский женский монастырь и пещерный храм в честь Спаса Нерукотворного. Организационные детали • Экскурсия — авторская, индивидуальная, проводится на автомобиле заказчика.
- Начало экскурсии — 7:00, заканчиваем примерно в 21:00. Общее время в пути — 6 часов (туда и обратно).
- Вы можете выбрать на ваше усмотрение только два объекта из указанных трех.
- Возраст экскурсантов — от 10 лет.
- Костомаровский Спасский женский. монастырь и пещерный храм в честь Спаса Нерукотворного доступны маломобильным экскурсантам.
- Необходима одежда по погоде, удобная спортивная обувь, вода. В жаркое время года — купальники (купание в реке Тихая Сосна).
Начало экскурсии — 7:00, заканчиваем примерно в 21:00. Общее время в пути — 6 часов (туда и обратно)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Пожертвования в монастырях — 150-200 руб.
- Билет на экскурсию в музее-заповеднике «Дивногорье» — 250 руб.
- Обед
- Место начала и завершения?
- г. Воронеж, площаль Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Начало экскурсии — 7:00, заканчиваем примерно в 21:00. Общее время в пути — 6 часов (туда и обратно)Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Необходима одежда по погоде
- Удобная спортивная обувь
- Вода. В жаркое время года — купальники (купание в реке Тихая Сосна). По желанию экскурсантов — монастырский обед либо самостоятельная организация пикника на лоне природы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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