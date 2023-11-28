Дивногорье: загадки пещерных храмов

Индивидуальная экскурсия в Воронеже
Приглашаю вас отправиться в индивидуальную экскурсию по местам музея-заповедника «Дивногорье».

Вы познакомитесь с историей Воронежского края, прогуляетесь по живописным локациям в окружении первозданной природы, посетите древние пещерные храмы и монастыри.
Дивногорье: загадки пещерных храмов
Дивногорье: загадки пещерных храмов
Дивногорье: загадки пещерных храмов
Дивногорье: загадки пещерных храмов
Дивногорье: загадки пещерных храмов
Дивногорье: загадки пещерных храмов
Ближайшие даты:
28
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29
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даты

Что вас ожидает:

  • Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Пещерный храм в честь Иоанна Предтечи
  • Архитектурно-природный заповедник «Дивногорье»
  • Пещерный храм в честь Иконы Сицилийской Божьей Матери
  • Костомаровский Спасский женский монастырь
  • Пещерный храм в честь Спаса Нерукотворного

Описание

Дивногорье — место, изумляющее своей красотой. Здесь в васильковое небо вонзаются причудливые меловые столбы-дивы. А по речным крутосклонам загадочно зияют темные входы рукотворных пещер. Предлагаю вам посетить:
  • Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь и пещерный храм в честь Иоанна Предтечи.
  • Архитектурно-природный заповедник «Дивногорье» и пещерный храм в честь Иконы Сицилийской Божьей Матери.
  • Костомаровский Спасский женский монастырь и пещерный храм в честь Спаса Нерукотворного. Организационные детали • Экскурсия — авторская, индивидуальная, проводится на автомобиле заказчика.
  • Начало экскурсии — 7:00, заканчиваем примерно в 21:00. Общее время в пути — 6 часов (туда и обратно).
  • Вы можете выбрать на ваше усмотрение только два объекта из указанных трех.
  • Возраст экскурсантов — от 10 лет.
  • Костомаровский Спасский женский. монастырь и пещерный храм в честь Спаса Нерукотворного доступны маломобильным экскурсантам.
  • Необходима одежда по погоде, удобная спортивная обувь, вода. В жаркое время года — купальники (купание в реке Тихая Сосна).

Начало экскурсии — 7:00, заканчиваем примерно в 21:00. Общее время в пути — 6 часов (туда и обратно)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Пожертвования в монастырях — 150-200 руб.
  • Билет на экскурсию в музее-заповеднике «Дивногорье» — 250 руб.
  • Обед
Место начала и завершения?
г. Воронеж, площаль Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии — 7:00, заканчиваем примерно в 21:00. Общее время в пути — 6 часов (туда и обратно)
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Необходима одежда по погоде
  • Удобная спортивная обувь
  • Вода. В жаркое время года — купальники (купание в реке Тихая Сосна). По желанию экскурсантов — монастырский обед либо самостоятельная организация пикника на лоне природы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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