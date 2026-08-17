Познакомиться с богатой историей комплекса, его ландшафтом и архитектурными памятниками
За яркими впечатлениями отправляемся в Дивногорье! Только имейте в виду, что главные объекты осмотра — меловые останцы Большие и Малые Дивы — находятся на внушительном расстоянии друг от друга. У Больших Див находится музей-заповедник, у Малых — монастырь.
С нами вы побываете в обеих локациях и составите полное представление об этом уникальном уголке природы.
Описание экскурсии
09:00 — выезд на экскурсию
Отправляемся к Дивногорье — природно-исторический комплекс, где расположено несколько интереснейших памятников природы, истории, археологии и комплексы церквей в меловых скалах.
11:00 — Большие Дивы (музей-заповедник «Дивногорье»)
Первые 400 ступенек от основания мелового останца приведут нас к пещерному храму Сицилийской Божией Матери. Вы узнаете историю возникновения как пещер, так и загадочных «див», ради которых большинство путешественников сюда и приезжает.
В хорошую погоду можно будет подняться на вершину плато (это примерно ещё 400 ступенек) и прогуляться по территории Маяцкого городища среди развалин древней крепости.
13.00 — обед в кафе (по желанию за доплату)
14:30 — Малые Дивы (Дивногорский монастырь)
Здесь находится монастырь — это обычное привычного нам всем вида здание. Но среди его построек есть и пещерная церковь — храм Иоанна Предтечи 17 века, внутрь которого тоже можно попасть. Поговорим о его истории и архитектуре, сопоставляя с римскими катакомбами. И осмотрим обводную галерею с часовнями и меловые столбы, один из которых напоминает звонницу или колокольню.
19:00 — возвращение в Воронеж
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашего агентства
Если в вашей группе от 4 до 6 человек, стоимость экскурсии составит 39 000 ₽, для группы 7-15 человек 60 000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 491 туриста
С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей. Обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.