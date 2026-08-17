За яркими впечатлениями отправляемся в Дивногорье! Только имейте в виду, что главные объекты осмотра — меловые останцы Большие и Малые Дивы — находятся на внушительном расстоянии друг от друга. У Больших Див находится музей-заповедник, у Малых — монастырь. С нами вы побываете в обеих локациях и составите полное представление об этом уникальном уголке природы.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

09:00 — выезд на экскурсию

Отправляемся к Дивногорье — природно-исторический комплекс, где расположено несколько интереснейших памятников природы, истории, археологии и комплексы церквей в меловых скалах.

11:00 — Большие Дивы (музей-заповедник «Дивногорье»)

Первые 400 ступенек от основания мелового останца приведут нас к пещерному храму Сицилийской Божией Матери. Вы узнаете историю возникновения как пещер, так и загадочных «див», ради которых большинство путешественников сюда и приезжает.

В хорошую погоду можно будет подняться на вершину плато (это примерно ещё 400 ступенек) и прогуляться по территории Маяцкого городища среди развалин древней крепости.

13.00 — обед в кафе (по желанию за доплату)

14:30 — Малые Дивы (Дивногорский монастырь)

Здесь находится монастырь — это обычное привычного нам всем вида здание. Но среди его построек есть и пещерная церковь — храм Иоанна Предтечи 17 века, внутрь которого тоже можно попасть. Поговорим о его истории и архитектуре, сопоставляя с римскими катакомбами. И осмотрим обводную галерею с часовнями и меловые столбы, один из которых напоминает звонницу или колокольню.

19:00 — возвращение в Воронеж

Организационные детали