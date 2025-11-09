Воронеж - это город, который сочетает в себе богатую историю и современность. Обзорная экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с символами столицы Черноземья.
Посетители увидят копию линкора «Гото-Предестинация», узнают о строительстве кораблей и жизни моряков 18 века.
Программа включает посещение знаковых мест, таких как площадь Ленина, Петровский сквер и Благовещенский собор. Это путешествие оставит яркие впечатления и расширит ваши знания о Воронеже
5 причин купить эту экскурсию
- 🚢 Уникальная копия линкора
- 🏛️ Исторические памятники
- 📚 Легенды и истории
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🎟️ Включены входные билеты
Что можно увидеть
- Площадь Ленина
- Университетская площадь
- Здание Мещанской управы
- Улица Карла Маркса
- Проспект Революции
- Советская площадь
- Площадь Победы
- Петровский сквер
- Благовещенский собор
Описание экскурсии
По страницам военно-морской истории
Начнём экскурсию с посещения копии линкора «Гото Предестинация». Здесь вы узнаете об истории основания Воронежского адмиралтейства, строительстве кораблей, быте моряков 18 века и сражениях, в которых они участвовали.
Достояние Черноземья
Затем мы отправимся по знаковым местам. Вы услышите городские легенды о событиях и людях, которые внесли свой вклад в историю воронежской земли. Поговорим о корнях Бунина, Платонова, Кольцова, Веневитинова, Никитина и других выдающихся литераторов, судьба которых связана с Воронежем. И осмотрим знаковые достопримечательности, среди которых:
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из аттестованных гидов нашего агентства
- По погодным условиям или техническим причинам посещение корабля «Гото Предестинация» может быть заменено на визит в Музей Петровских кораблей
- Входные билеты не включены в стоимость: «Гото Предестинация» — от 200 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Провёл экскурсии для 431 туриста
Меня зовут Вячеслав. С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Мы гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей и обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.Задать вопрос
