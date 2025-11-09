Мои заказы

Обзорная экскурсия «Символы столицы Черноземья»

Погрузитесь в атмосферу Воронежа, узнайте о его истории и культуре. Посетите знаковые места, такие как площадь Ленина и Благовещенский собор
Воронеж - это город, который сочетает в себе богатую историю и современность. Обзорная экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с символами столицы Черноземья.

Посетители увидят копию линкора «Гото-Предестинация», узнают о строительстве кораблей и жизни моряков 18 века.

Программа включает посещение знаковых мест, таких как площадь Ленина, Петровский сквер и Благовещенский собор. Это путешествие оставит яркие впечатления и расширит ваши знания о Воронеже

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚢 Уникальная копия линкора
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 📚 Легенды и истории
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🎟️ Включены входные билеты
Обзорная экскурсия «Символы столицы Черноземья»© Вячеслав
Обзорная экскурсия «Символы столицы Черноземья»© Вячеслав
Обзорная экскурсия «Символы столицы Черноземья»© Вячеслав
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Площадь Ленина
  • Университетская площадь
  • Здание Мещанской управы
  • Улица Карла Маркса
  • Проспект Революции
  • Советская площадь
  • Площадь Победы
  • Петровский сквер
  • Благовещенский собор

Описание экскурсии

По страницам военно-морской истории

Начнём экскурсию с посещения копии линкора «Гото Предестинация». Здесь вы узнаете об истории основания Воронежского адмиралтейства, строительстве кораблей, быте моряков 18 века и сражениях, в которых они участвовали.

Достояние Черноземья

Затем мы отправимся по знаковым местам. Вы услышите городские легенды о событиях и людях, которые внесли свой вклад в историю воронежской земли. Поговорим о корнях Бунина, Платонова, Кольцова, Веневитинова, Никитина и других выдающихся литераторов, судьба которых связана с Воронежем. И осмотрим знаковые достопримечательности, среди которых:

  • Площадь Ленина
  • Университетская площадь, место крепости Воронеж
  • Здание Мещанской управы
  • Улица Карла Маркса
  • Проспект Революции
  • Советская площадь
  • Площадь Победы
  • Петровский сквер
  • Благовещенский собор

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из аттестованных гидов нашего агентства
  • По погодным условиям или техническим причинам посещение корабля «Гото Предестинация» может быть заменено на визит в Музей Петровских кораблей
  • Входные билеты не включены в стоимость: «Гото Предестинация» — от 200 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Провёл экскурсии для 431 туриста
Меня зовут Вячеслав. С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Мы гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей и обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Воронежа

Похожие экскурсии из Воронежа

Воронеж исторический и современный
На машине
На микроавтобусе
2 часа
121 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
6300 ₽ за всё до 7 чел.
Воронеж и удивительный мир бобров
На машине
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронеж и удивительный мир бобров
Узнайте, как Воронеж чуть не стал столицей России и почему Петр I выбрал его для флота. Встреча с бобрами в заповеднике станет ярким завершением
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Парадный Воронеж
Пешая
2.5 часа
-
10%
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Парадный Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем через его архитектуру и легенды. Прогулка по ключевым местам города оставит незабываемые впечатления
Начало: У площади Ленина
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
3600 ₽4000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Воронеже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Воронеже