Воронеж - это город, который сочетает в себе богатую историю и современность. Обзорная экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с символами столицы Черноземья. Посетители увидят копию линкора «Гото-Предестинация», узнают о строительстве кораблей и жизни моряков 18 века. Программа включает посещение знаковых мест, таких как площадь Ленина, Петровский сквер и Благовещенский собор. Это путешествие оставит яркие впечатления и расширит ваши знания о Воронеже

Описание экскурсии

По страницам военно-морской истории

Начнём экскурсию с посещения копии линкора «Гото Предестинация». Здесь вы узнаете об истории основания Воронежского адмиралтейства, строительстве кораблей, быте моряков 18 века и сражениях, в которых они участвовали.

Достояние Черноземья

Затем мы отправимся по знаковым местам. Вы услышите городские легенды о событиях и людях, которые внесли свой вклад в историю воронежской земли. Поговорим о корнях Бунина, Платонова, Кольцова, Веневитинова, Никитина и других выдающихся литераторов, судьба которых связана с Воронежем. И осмотрим знаковые достопримечательности, среди которых:

Площадь Ленина

Университетская площадь, место крепости Воронеж

Здание Мещанской управы

Улица Карла Маркса

Проспект Революции

Советская площадь

Площадь Победы

Петровский сквер

Благовещенский собор

