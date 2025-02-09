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досуга. Не ожидали, что узнаем столько нового из истории Воронежа, про здания и памятники, которые раньше видели каждый день. Необычным дополнением от нашего гида Ирины стали фотографии города в довоенное и военное время, что помогло ещё больше погрузиться в рассказ, на месте сравнить изменения, которые произошли. Материала было много и гид преподносила его настолько интересно, что мы не заметили, как обошли весь центр города и что прошло 2,5 часа экскурсии. Было здорово покидать монетку по сложившейся городской традиции на блюдечко у высокого памятника и съесть конфеты «Песни Кольцова», которые Ирина для нас приготовила, прямо во время маршрута. В конце экскурсии все вытащили небольшие магниты с разными достопримечательностями города. Отдельная благодарность Ирине за возможность зайти за горячими напитками тоже прямо по маршруту, даже в холодный ноябрь мы чувствовали себя комфортно. И огромное спасибо нашему гиду за такой заботливый подход к своему делу.