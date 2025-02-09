Приглашаю вас на прогулку по историческим улицам Воронежа, где вы узнаете о его богатом прошлом и культурных достопримечательностях.
Пройдем по главным площадям, скверам и улицам, увидим памятники Пушкину, Петру I, фронтовому почтальону и другие знаковые места.
Откройте для себя город, в котором зародился первый военно-морской флот России, и узнайте, как он возрождался после войны.
Пройдем по главным площадям, скверам и улицам, увидим памятники Пушкину, Петру I, фронтовому почтальону и другие знаковые места.
Откройте для себя город, в котором зародился первый военно-морской флот России, и узнайте, как он возрождался после войны.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииЧто вас ждет Воронеж — город, в который невозможно не влюбиться, если знать его настоящую историю. Мы приглашаем вас на прогулку по главным улицам и площадям, во время которой вы сможете окунуться в прошлое и увидеть город глазами его великих жителей.
- Мы начнем наше знакомство с Воронежем с его сердца — главной площади.
- Прогуляемся по проспекту Революции (ранее Большой Дворянской), который также называют «улицей-музеем», ведь каждый дом здесь хранит память о прошлом.
- Путешествуя по центральной части города, вы посетите самые значимые места — Кольцовский и Бунинский скверы, площадь Победы и Петровский сквер. Вы увидите: Исторические памятники. Вы увидите памятники таким выдающимся личностям, как Пушкин, Бунин, Кольцов, Никитин, а также Пятницкий и сам Петр I. Мы обязательно расскажем о каждом из них и их роли в истории города. Уникальную архитектуру. На маршруте будут здания театров, Благовещенский кафедральный собор, управление Юго-Восточной железной дороги и множество старинных зданий различных эпох, которые расскажут вам о развитии архитектуры и строительного искусства в России. Памятники, связанные с легендами и историями. Скульптуры, которые оживляют прошлое города — фронтовой почтальон, пес Бим, памятник Платонову и другие. Эти исторические символы погрузят вас в культурную атмосферу Воронежа. Узнайте больше о Воронеже! Вы узнаете, как Воронеж появился на карте России и почему именно этот город был выбран Петром I для создания первого военно-морского флота. Мы расскажем, как горожане проявили мужество и героизм во время Великой Отечественной войны и как город возрождался после этого непростого времени. Кроме того, вы откроете для себя достижения Воронежа, прославившие его в науке, культуре и других сферах. Ощутите всю красоту и величие Воронежа, прогуливаясь по его историческим улицам и погружаясь в атмосферу города с богатым прошлым и ярким настоящим! Важная информация: Это пешеходная экскурсия по центру города — пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Кольцовский и Бунинский скверы
- Площадь Победы
- Петровский сквер
- Памятники Пушкину, Бунину, Кольцову, Никитину, псу Биму, Пятницкому, Петру, фронтовому почтальону, Платонову и другие
- Здание управления ЮВЖД
- Благовещенский кафедральный собор
- Здания театров
- Старинные здания различного назначения
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник А.С. Пушкину (площадь Ленина, 7)
Завершение: Петровский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Одежда по погоде
- Удобная обувь и хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
9 фев 2025
Экскурсия очень понравилась. Посмотрели много исторических зданий, узнали их историю, когда построены, кто жил, что находилось в 19, 20 веках. Узнали подробнее об истории Воронежа. Ирина рассказывала интересно, отвечала на все вопросы.
Фото мало, т. к. фоткать было некогда, в основном слушали. А потом замёрзли. Поэтому зимой одевайте тёплую, удобную обувь. Даже при небольшом минусе)
Фото мало, т. к. фоткать было некогда, в основном слушали. А потом замёрзли. Поэтому зимой одевайте тёплую, удобную обувь. Даже при небольшом минусе)
Г
Галина
7 дек 2024
Большая благодарность экскурсоводу Ирине! Мы наконец-то открыли для себя Воронеж, поскольку раньше были только проездом. Много нового для себя узнали, если честно, даже не ожидали, что Воронеж такой разносторонний. А какие известные люди здесь жили и работали! Спасибо Ирине за искренность и неподдельную любовь к своему городу! Экскурсия получилась интересной, познавательной и душевной. Увозим самые приятные впечатления. Обязательно приедем еще!
А
Алиса
25 ноя 2024
Были на экскурсии компанией из трёх человек, причём все из Воронежа, но сейчас живём в Москве. Никогда не были на обзорной экскурсии по городу и выбрали это как интересный вид
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