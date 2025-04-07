Индивидуальная
до 1 чел.
Воронеж: легенды и быль - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, столицы Черноземья. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и выберите окончание маршрута по вашему вкусу
Начало: Петровский сквер, Памятник Петру 1, Воронеж
Расписание: Все дни кроме понедельника и среды в 12:00 или по договоренности
4 мая в 12:00
6 мая в 12:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Павловская верфь: Пещерный мужской монастырь Белогорье
Узнайте о крепости Осередь и погрузитесь в историю Белогорского монастыря. Прогулка по реке Осередь и посещение святого источника
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Расписание: По пятницам в 09:00
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Родина Крамского - Острогожск
Острогожск - город с богатой историей и архитектурой. Узнайте о ключевых событиях и посетите дом-музей Крамского
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММасленникова7 апреля 2025Все отлично
- ООксана31 марта 2025Елена, влюбила в город!!!! Очень понравилась прогулка, интересная информация! С удовольствием рекомендую❤️
- ВВера7 февраля 2025Классная экскурсия. Советую
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Острогожский историко-художественный музей»
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