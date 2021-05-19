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Полезная информация о Воронеже

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Местное время в Воронеже
00:3706
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаВоронеж
По-английскиVoronezh
Столица регионаВоронеж является столицей региона
Население города848 752 чел.
АэропортЧертовицкое VOZ
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота156 м. от уровня моря

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Воронеж

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