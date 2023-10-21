Приглашаем вас в увлекательное путешествие-квест по Выборгу, во время которого вы не только увидите главные достопримечательности города, но и сможете собрать пазл из их мини-изображений.
Вы увидите средневековый Выборгский замок и драккары викингов, старую ратушу и усадьбу бюргера, бастион Панцерлакс и многое другое! Отправляйтесь навстречу приключениям!
Вы увидите средневековый Выборгский замок и драккары викингов, старую ратушу и усадьбу бюргера, бастион Панцерлакс и многое другое! Отправляйтесь навстречу приключениям!
Ближайшие даты:
21
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22
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23
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25
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Что вас ожидает:
- Драккары викингов
- Выборгский замок
- Часовая башня
- Старая ратуша
- Доходный дом Хакмана
- Дома Ладо
- Круглая башня
- Усадьба бюргера
- Бастион Панцерлакс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждут:
- 7 локаций, на каждой из которых Вам нужно найти кормушку с ключницей и ввести шифр на замке! Стоит учитывать, что не на всех локациях пароль даётся просто так.
- 21 исторический факт, который вы не услышите от обычных гидов.
- Исторические вопросы по каждой локации.
- Художественная история про мальчика Кирилла, который ищет своего отца во времени!
- Аудио озвучка по ролям.
- Приятный подарок каждому кто проходит наш квест — 3 сувенира на выбор!
- И многое другое!
Ежедневно, в любое удобное время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Подарок в виде сувенира-пазла
- Что не входит
- Билеты в музеи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Вокзал города ВыборгЗавершение: Бастион Панцерлакс
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, в любое удобное времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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