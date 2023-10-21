Исторический квест в Выборге

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Приглашаем вас в увлекательное путешествие-квест по Выборгу, во время которого вы не только увидите главные достопримечательности города, но и сможете собрать пазл из их мини-изображений.

Вы увидите средневековый Выборгский замок и драккары викингов, старую ратушу и усадьбу бюргера, бастион Панцерлакс и многое другое! Отправляйтесь навстречу приключениям!
Исторический квест в Выборге
Исторический квест в Выборге
Исторический квест в Выборге
Исторический квест в Выборге
Исторический квест в Выборге
Ближайшие даты:
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
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Что вас ожидает:

  • Драккары викингов
  • Выборгский замок
  • Часовая башня
  • Старая ратуша
  • Доходный дом Хакмана
  • Дома Ладо
  • Круглая башня
  • Усадьба бюргера
  • Бастион Панцерлакс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждут:

  • 7 локаций, на каждой из которых Вам нужно найти кормушку с ключницей и ввести шифр на замке! Стоит учитывать, что не на всех локациях пароль даётся просто так.
  • 21 исторический факт, который вы не услышите от обычных гидов.
  • Исторические вопросы по каждой локации.
  • Художественная история про мальчика Кирилла, который ищет своего отца во времени!
  • Аудио озвучка по ролям.
  • Приятный подарок каждому кто проходит наш квест — 3 сувенира на выбор!
  • И многое другое!
Также мы даём гарантию: если вам не понравится квест, мы вернём деньги!

Ежедневно, в любое удобное время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Подарок в виде сувенира-пазла
Что не входит
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал города Выборг
Завершение: Бастион Панцерлакс
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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Пешеходные
Можно с детьми
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Обзорные
У вокзала
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Популярные места
Дворцы, замки и особняки
Круглая Башня
Часовая башня
Бастион Панцерлакс
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