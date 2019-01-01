Со времени средневековья в Выборге хранятся сокровища.
С помощью старинной карты, двигаясь от подсказки к подсказке, решая загадки и преодолевая преграды, вы сможете их найти.
Этот квест - прекрасная альтернативная возможность познакомиться с нашим средневековым городом, узнать все его тайны и загадки!
Ты, гость, в старинный город 🏙️ Выборг
В средневековье чудом прибыл.
Оставь времён привычный ход
И посмотри, который год
Настал для древних стен и башен.
И для тебя сейчас так важен
Рисунок города на плане,
Чтобы найти сокровищ блеск,
Пройти, преодолев заданья,
И стать свидетелем чудес!