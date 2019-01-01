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Квест "Сокровища рыцарского ордена"

ВизитВыборг
ВизитВыборг – Гид из Выборга
Квест "Сокровища рыцарского ордена"
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Квест "Сокровища рыцарского ордена"
Квест "Сокровища рыцарского ордена"

Что вы увидите

  • Рыночная площадь
  • Круглая башня
  • рынок
  • Театральная площадь
  • Собор Петра и Павла
  • бастион Панцерлакс
  • башня ратуши
  • Кафедральный собор
  • Прогонная улица
  • Крепостная улица
  • Костел Святого Гиацинта
  • Часовая башня
  • Ратушная площадь
  • Замковый остров (без посещения)
Со времени средневековья в Выборге хранятся сокровища.
С помощью старинной карты, двигаясь от подсказки к подсказке, решая загадки и преодолевая преграды, вы сможете их найти.
Этот квест - прекрасная альтернативная возможность познакомиться с нашим средневековым городом, узнать все его тайны и загадки!
Ты, гость, в старинный город 🏙️ Выборг
В средневековье чудом прибыл.
Оставь времён привычный ход
И посмотри, который год
Настал для древних стен и башен.
И для тебя сейчас так важен
Рисунок города на плане,
Чтобы найти сокровищ блеск,
Пройти, преодолев заданья,
И стать свидетелем чудес!
Что входит
  • Приключенческая игра по исторической части города Выборг. Два экскурсовода-актера-ведущие разделят группу на две, которые и будут соревноваться между собой в решении задач и прохождении заданий.
  • В процессе прохождения квеста будут рассказаны легенды и мифы средневекового Выборга и даны исторические очерки.
Что не входит
  • По желанию:
  • Призы за 1 место и утешительные призы за второе - 200 рублей за 1 человека
  • Посещение Кельи Алхимика в качестве одного из заданий - 200 рублей за 1 человека
Начало
🚩 Выборг, Ратушная площадь, у памятника Кнутсону
Место завершения
🏁 Выборг, Выборг, Ратушная площадь, у памятника Кнутсону
Квест "Сокровища рыцарского ордена"
Квест "Сокровища рыцарского ордена"
Квест "Сокровища рыцарского ордена"
Квест "Сокровища рыцарского ордена"
Квест "Сокровища рыцарского ордена"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВизитВыборг
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