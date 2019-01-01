Со времени средневековья в Выборге хранятся сокровища.

С помощью старинной карты, двигаясь от подсказки к подсказке, решая загадки и преодолевая преграды, вы сможете их найти.

Этот квест - прекрасная альтернативная возможность познакомиться с нашим средневековым городом, узнать все его тайны и загадки!

Ты, гость, в старинный город 🏙️ Выборг

В средневековье чудом прибыл.

Оставь времён привычный ход

И посмотри, который год

Настал для древних стен и башен.

И для тебя сейчас так важен

Рисунок города на плане,

Чтобы найти сокровищ блеск,

Пройти, преодолев заданья,

И стать свидетелем чудес!