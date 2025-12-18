Приглашаем вас на интерактивный квест с элементами поиска кодов в тайнике.
Вместе с главным героем истории — Кириллом — вы отправитесь в путешествие во времени, чтобы найти его пропавшего отца.
Выполните увлекательные задания и прогуляетесь по жемчужине Ленинградской области — средневековому Выборгу.
Вместе с главным героем истории — Кириллом — вы отправитесь в путешествие во времени, чтобы найти его пропавшего отца.
Выполните увлекательные задания и прогуляетесь по жемчужине Ленинградской области — средневековому Выборгу.
Описание квеста
Сюжет
Ваша задача — помочь мальчику отыскать своего отца, перемещаясь по городу в поисках кодов. Собрав все нужные данные, вы попытаетесь решить несложное математическое уравнение и открыть главный тайник, в котором скрывается ваша награда — пазл.
Самое-самое в Выборге
Наша экскурсия начинается с драккаров викингов и заканчивается у Бастиона Панцерлакс. За время квеста вы познакомитесь с главными достопримечательностями Выборга и заберете на память их миниатюрные изображения. Мы пройдем пешком по центру города — и вы насладитесь видами на волшебный Выборгский замок, средневековую Часовую башню, усадьбу Бюргера и другие визитные карточки города. Приключение начинается!
Организационные детали
- Вход в музеи оплачивается отдельно
- Рекомендуем взять с собой наушники и Power Bank
- Маршрут проходит без гида в Telegram-боте, доступ остается с вами навсегда
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 541 туриста
Наша команда создаёт интерактивные прогулки в формате квеста в разных городах. Поможем вам изучить лучшие достопримечательности вдоль и поперёк — и влюбиться в путешествия окончательно и бесповоротно. С нами интересно!
Входит в следующие категории Выборга
Похожие экскурсии из Выборга
Квест
до 10 чел.
Квест в Выборге для детей
Приглашаем детей 6-8 лет на увлекательный квест по Выборгу. Путешествие по брусчатым улицам, загадки и ребусы, сказочные башни и замки ждут вас
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
6810 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Выборгу с разгадкой головоломок и поиском старинного документа, связанного с вашими предками
Начало: Маршрута от Рыночной площади. Доступ в игру направ...
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 12 чел.
Средневековое приключение в Выборге
Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 08:00
20 дек в 17:00
6810 ₽ за всё до 12 чел.