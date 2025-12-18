Приглашаем вас на интерактивный квест с элементами поиска кодов в тайнике. Вместе с главным героем истории — Кириллом — вы отправитесь в путешествие во времени, чтобы найти его пропавшего отца. Выполните увлекательные задания и прогуляетесь по жемчужине Ленинградской области — средневековому Выборгу.

Описание квеста

Сюжет

Ваша задача — помочь мальчику отыскать своего отца, перемещаясь по городу в поисках кодов. Собрав все нужные данные, вы попытаетесь решить несложное математическое уравнение и открыть главный тайник, в котором скрывается ваша награда — пазл.

Самое-самое в Выборге

Наша экскурсия начинается с драккаров викингов и заканчивается у Бастиона Панцерлакс. За время квеста вы познакомитесь с главными достопримечательностями Выборга и заберете на память их миниатюрные изображения. Мы пройдем пешком по центру города — и вы насладитесь видами на волшебный Выборгский замок, средневековую Часовую башню, усадьбу Бюргера и другие визитные карточки города. Приключение начинается!

