Вас ждёт увлекательный квест по средневековому Выборгу, главная цель которого — поиск рыцарей. В этом вам поможет старинная карта.
Благодаря увлекательным заданиям вы познакомитесь с историей города и легендарных героев России и Швеции.
При желании посетите рыцарский дом, где примерите доспехи или дамские средневековые платья, возьмёте в руки мечи и устроите фотосессию.
Описание квеста
- Круглая башня — средневековый символ города, фортификационное сооружение 16 века
- Чёртова церковь — удивительно красивое здание с интригующей историей
- Руины францисканского монастыря 14 века. Отсюда берёт начало выборгский крендель
- Дом Бюргера — настоящий средневековый дом-крепость 16 века в готическом стиле
- Костёл святого Гиацинта, где учился Микаэль Агрикола, просветитель Финляндии и миротворец
- Рыцарский дом, где при желании и предварительной договорённости вы сможете примерить доспехи, кольчугу, шлемы, взять в руки мечи и устроить фотосессию
- Часовая башня — средневековая часовня доминиканского монастыря
- Площадь Старой Ратуши — древнейшая в городе. На ней установлен памятник крестоносцу и маршалу шведского короля Торгильсу Кнутссону — основателю Выборга
- Замковый остров с единственным в России средневековым замком. При желании поднимемся на башню Святого Олафа
Элементы квеста
Мы будем искать главного рыцаря города, который укажет нам путь к замку. По пути увидим дома, в которых жили рыцари, храмы, где монахи молились о защите города, и средневековые улочки. В конце вас ждёт приз (какой именно, обсудим заранее).
Организационные детали
- Квест рассчитан на детей от 10 лет и взрослых
- При желании можем сделать остановку в кафе и попробовать крендели
- Рыцарский дом посещается по предварительной договорённости — там проходит интерактивная выставка доспехов и средневекового оружия
Дополнительные расходы
- Вход на Замковый остров — 100 ₽ за чел., дети до 16 лет бесплатно
- Подъём на башню Святого Олафа — 500 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 27 туристов
Я лицензированный гид и коренной житель прекрасного Выборга. Моя страсть — рассказывать истории, которые оживляют улицы и памятники этого уникального города с богатой историей и неповторимой атмосферой. Выборг — место, где
