  1. Россия
  2. Экскурсии

На байдарках и каяках по Выборгу и парку Монрепо

Ахтилахти
Ахтилахти – Гид из Выборга
Активный однодневный тур на байдарках по Выборгу и парку Монрепо в сопровождении гида-инструктора.

Протяжённость — 12 км, продолжительность — 5 часов.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 3 500 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
На байдарках и каяках по Выборгу и парку Монрепо
На байдарках и каяках по Выборгу и парку Монрепо

Что вы увидите

  • Выборг
  • Выборгский замок
  • парк Монрепо
  • остров Людвигштайн
  • остров Любви
ПодготовкаСпециальная физическая подготовка не требуется. Хорошая физическая форма приветствуется. Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в данном заплыве — байдарками, вёслами и спасательными жилетами.

Рекомендуем взять с собой:

  • удобную спортивную обувь и штаны не стесняющие движений;
  • майку и ветровку (непромокаемую);
  • кепку и солнцезащитные очки;
  • перчатки для гребли (велосипедные, неопреновые или просто строительные);
  • сменную одежду. Безопасность• Группу сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи;
  • Группы с числом участников больше 7 человек сопровождают двое инструкторов, поддерживающие между собой оперативную радиосвязь;
  • Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников;
  • Перед отплытием все участники проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Ограничения• К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет;
  • Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей;
  • К участию в туре не допускаются граждане не умеющие плавать;
  • К участию в туре не допускаются граждане находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха;
  • К участию в туре не допускаются люди массой более 100 кг и объёмом бёдер более 115 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями байдарки.
Что входит
  • Двухместные байдарки
  • Вёсла
  • Спасжилеты
  • Гермомешки для личных вещей
  • Работа гида-инструктора
  • Вода
  • Лёгкие перекус (фрукты, злаковые батончики и выпечка)
Что не входит
  • Трансфер из Санкт-Петербурга и обратно
  • Завтрак в день тура
  • Ужин в день тура
Начало и место завершения
🚩 Петровская набережная, у кафе "На набережной"
На байдарках и каяках по Выборгу и парку Монрепо
На байдарках и каяках по Выборгу и парку Монрепо
На байдарках и каяках по Выборгу и парку Монрепо
На байдарках и каяках по Выборгу и парку Монрепо
На байдарках и каяках по Выборгу и парку Монрепо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ахтилахти
Ахтилахти
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
1 700
2 часа
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
233 отзыва
Прогулки по средневековому Выборгу
Обзорная экскурсия по старому Выборгу
2 500
1.5 часа
Обзорная экскурсия по старому Выборгу
93 отзыва
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
4 000
3.5 часа
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
86 отзывов
Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ — прогулка на 3 часа
Замок и улочки средневекового Выборга
455
2 часа
Замок и улочки средневекового Выборга
84 отзыва
Представить прошлое старинного города на обзорной прогулке
История Выборга. Обзорная экскурсия
2 200
2 часа
История Выборга. Обзорная экскурсия
83 отзыва
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
По Выборгу на автомобиле!
2 500
3 часа
По Выборгу на автомобиле!
74 отзыва
Главные достопримечательности и захватывающие истории старинного городка на обзорной экскурсии