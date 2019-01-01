ПодготовкаСпециальная физическая подготовка не требуется. Хорошая физическая форма приветствуется. Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в данном заплыве — байдарками, вёслами и спасательными жилетами.
Рекомендуем взять с собой:
удобную спортивную обувь и штаны не стесняющие движений;
майку и ветровку (непромокаемую);
кепку и солнцезащитные очки;
перчатки для гребли (велосипедные, неопреновые или просто строительные);
сменную одежду. Безопасность• Группу сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи;
Группы с числом участников больше 7 человек сопровождают двое инструкторов, поддерживающие между собой оперативную радиосвязь;
Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников;
Перед отплытием все участники проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Ограничения• К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет;
Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей;
К участию в туре не допускаются граждане не умеющие плавать;
К участию в туре не допускаются граждане находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха;
К участию в туре не допускаются люди массой более 100 кг и объёмом бёдер более 115 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями байдарки.
Что входит
Двухместные байдарки
Вёсла
Спасжилеты
Гермомешки для личных вещей
Работа гида-инструктора
Вода
Лёгкие перекус (фрукты, злаковые батончики и выпечка)
Что не входит
Трансфер из Санкт-Петербурга и обратно
Завтрак в день тура
Ужин в день тура
Начало и место завершения
🚩 Петровская набережная, у кафе "На набережной"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.