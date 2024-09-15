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город, у которого такая богатая история. В этот раз я заранее заказала экскурсию с гидом, частично оплатила онлайн бронирование и вот мы уже приехали в Выборг утром в воскресенье. Встреча с гидом была оговорена заранее в переписке, поэтому мы уже знали место сбора на экскурсию. Нас встретила Анжелика, сразу поинтересовалась о наших предпочтениях по поводу экскурсии, кратко рассказала план прогулки, что посмотрим и что нового узнаем. Анжелика - сертифицированный гид, с огромным опытом и знаниями истории города и края. Ещё очень важна подача информации - Анжелика рассказывала с большим интересом, захватывала наше внимание, отвечала на все вопросы, была очень внимательна, тактична и обходительна. Приятно было слушать грамотную речь профессионала. Большое спасибо нашему года Анжелике за прекрасную экскурсию с полным погружением в историю, мы обязательно вернемся.