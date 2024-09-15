1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:00
31 окт в 09:00
3 750₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Квест «Путешествие в морскую историю Выборга»
Собрать фрагменты старинной карты и найти затерянную галерную верфь
Начало: На Петровской площади
Сегодня в 09:00
31 окт в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест «Затерянная верфь»
Взглянуть на историю Российской империи через строительство морского флота в Выборге
Начало: На площади Старой Ратуши
Сегодня в 09:00
31 окт в 09:00
3 750₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса15 сентября 2024Были с 14.09 по 15.09 обошли весь город, остались в восторге.
- ВВалерия18 августа 2024Замечательный экскурсовод Анжелика) получили много интересной информации и положительных эмоций!
- ООльга29 июля 2024В Выборге мы уже были раньше и решили, что обязательно приедем ещё, потому что невозможно за один раз охватить весь
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Заброшенные места»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в октябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 3 750 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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