Экскурсии по заброшенным местам Выборга

Найдено 3 экскурсии в категории «Заброшенные места» в Выборге, цены от 3 750 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Выборг - город, затерянный во времени
Пешая
8 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:00
31 окт в 09:00
3 750 за всё до 8 чел.
Квест «Путешествие в морскую историю Выборга»
На машине
1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Квест «Путешествие в морскую историю Выборга»
Собрать фрагменты старинной карты и найти затерянную галерную верфь
Начало: На Петровской площади
Сегодня в 09:00
31 окт в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест «Затерянная верфь»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест «Затерянная верфь»
Взглянуть на историю Российской империи через строительство морского флота в Выборге
Начало: На площади Старой Ратуши
Сегодня в 09:00
31 окт в 09:00
3 750 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    15 сентября 2024
    Выборг - город, затерянный во времени
    Были с 14.09 по 15.09 обошли весь город, остались в восторге.
  • В
    Валерия
    18 августа 2024
    Выборг - город, затерянный во времени
    Замечательный экскурсовод Анжелика) получили много интересной информации и положительных эмоций!
  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Выборг - город, затерянный во времени
    В Выборге мы уже были раньше и решили, что обязательно приедем ещё, потому что невозможно за один раз охватить весь
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    город, у которого такая богатая история. В этот раз я заранее заказала экскурсию с гидом, частично оплатила онлайн бронирование и вот мы уже приехали в Выборг утром в воскресенье. Встреча с гидом была оговорена заранее в переписке, поэтому мы уже знали место сбора на экскурсию. Нас встретила Анжелика, сразу поинтересовалась о наших предпочтениях по поводу экскурсии, кратко рассказала план прогулки, что посмотрим и что нового узнаем. Анжелика - сертифицированный гид, с огромным опытом и знаниями истории города и края. Ещё очень важна подача информации - Анжелика рассказывала с большим интересом, захватывала наше внимание, отвечала на все вопросы, была очень внимательна, тактична и обходительна. Приятно было слушать грамотную речь профессионала. Большое спасибо нашему года Анжелике за прекрасную экскурсию с полным погружением в историю, мы обязательно вернемся.

    В Выборге мы уже были раньше и решили, что обязательно приедем ещё, потому что невозможно заВ Выборге мы уже были раньше и решили, что обязательно приедем ещё, потому что невозможно заВ Выборге мы уже были раньше и решили, что обязательно приедем ещё, потому что невозможно за

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Заброшенные места»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Бастион Панцерлакс
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в октябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 3 750 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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