1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 333₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
Сегодня в 10:15
5 июля в 10:00
1 550₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина26 июня 2024Великолепная экскурсия! для тех, кто умеет не стандартно мыслить, радоваться жизни и познавать новое! Спасибо Анастасии!
- ААнна11 июня 2024Очень приятное впечатление от экскурсии с Андреем. В спокойном размеренном темпе, с интересными историями, фактами и историческими фотографиями. Удалось составить представление о городе, его истории, даже что-то запомнить)) Спасибо большое!
- ЮЮлия28 мая 2024Отличная познавательная неспешная прогулка. Я не первый раз была в Выборге, но все равно узнала новые факты о городе и его архитектуре. Не все можно прочитать в интернете, плюс живое общение с местным жителем намного интереснее. Спасибо!
- ЕЕфимова13 мая 2024Мы были на экскурсии с 18 детьми от 9 до 16 лет. Всем очень понравилось! Ребята долго обсуждали экскурсию, особенно оценив необычный формат проведения.
- ВВероника10 мая 2024Хотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. Было интересно, подача материала четкая и структурированная и в то же время увлекательная. У всех нас отстались приятные впечатления! Спасибо!
- ИИнна2 мая 2024Экскурсия прошла легко и непринужденно. Время пролетело незаметно! Получили отличные впечатления и фотографии😀 Спасибо, Анастасия!!!! Рекомендуем 100%!❤️
- ААсия16 марта 2024Узнали много нового и интересного по теме. Инна не загружала цифрами. было интересно. позновательно.тепло. уютно)
- ЕЕлена17 января 2024Ну это вообще совершенно необычное путешествие было! Можно даже сказать, приключение)) Поскольку я уже не один раз обращалась в Трипстер
- ММарина4 января 2024Душевный завтрак в душевной компании! Благодарны Инне за увлекательный интеллектуальный завтрак!
- ММарина7 ноября 2022«Выборг: путешествие сквозь века» - большая обзорная экскурсияЭто была шикарная экскурсия, понравилось все.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «От красной площади»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июле 2024
Сейчас в Выборге в категории "От красной площади" можно забронировать 3 экскурсии от 1 550 до 3 333. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2024 год по теме «От красной площади», 192 ⭐ отзыва, цены от 1550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь