Экскурсии от Красной площади в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «От красной площади» в Выборге, цены от 1 550 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Выборга. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
113 отзывов
Популярное предложение
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 333 за всё до 5 чел.
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
36 отзывов
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560 за человека
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
Сегодня в 10:15
5 июля в 10:00
1 550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    26 июня 2024
    Иммерсивная прогулка по Выборгу
    Великолепная экскурсия! для тех, кто умеет не стандартно мыслить, радоваться жизни и познавать новое! Спасибо Анастасии!
  • А
    Анна
    11 июня 2024
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    Очень приятное впечатление от экскурсии с Андреем. В спокойном размеренном темпе, с интересными историями, фактами и историческими фотографиями. Удалось составить представление о городе, его истории, даже что-то запомнить)) Спасибо большое!
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    Отличная познавательная неспешная прогулка. Я не первый раз была в Выборге, но все равно узнала новые факты о городе и его архитектуре. Не все можно прочитать в интернете, плюс живое общение с местным жителем намного интереснее. Спасибо!
  • Е
    Ефимова
    13 мая 2024
    Иммерсивная прогулка по Выборгу
    Мы были на экскурсии с 18 детьми от 9 до 16 лет. Всем очень понравилось! Ребята долго обсуждали экскурсию, особенно оценив необычный формат проведения.
  • В
    Вероника
    10 мая 2024
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    Хотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. Было интересно, подача материала четкая и структурированная и в то же время увлекательная. У всех нас отстались приятные впечатления! Спасибо!
    Хотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. БылоХотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. БылоХотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. Было
  • И
    Инна
    2 мая 2024
    Иммерсивная прогулка по Выборгу
    Экскурсия прошла легко и непринужденно. Время пролетело незаметно! Получили отличные впечатления и фотографии😀 Спасибо, Анастасия!!!! Рекомендуем 100%!❤️
  • А
    Асия
    16 марта 2024
    Арт-завтрак «Выборг и кофе»
    Узнали много нового и интересного по теме. Инна не загружала цифрами. было интересно. позновательно.тепло. уютно)
  • Е
    Елена
    17 января 2024
    Арт-завтрак «Выборг и кофе»
    Ну это вообще совершенно необычное путешествие было! Можно даже сказать, приключение)) Поскольку я уже не один раз обращалась в Трипстер
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    за экскурсиями по разным городам, мне теперь приходят разные предложения от этой компании. И этот арт-завтрак запал мне в душу ещё тогда, когда мы не планировали поездку в Выборг. Не исключено, что и Выборг был выбран для путешествия поэтому)) В общем, это совершенно необычное и непривычное, нестандартное мероприятие, ты просто завтракаешь, пьешь кофе, а замечательная Инна (чудесный рассказчик) на простом русском языке, без сложных фраз рассказывает историю любви Выборга и кофе. Знаете, она нам столько разных нюансов и фактов рассказала, я думаю, что самим этого было бы не найти, ну или очень много литературы пересмотреть. При этом это не лекция, она просто говорит с вами, как с друзьями. В общем, мы в восторге! Пожалуй, было бы еще лучше, если бы нам предложили выбор, чем позавтракать: например, омлет или сырники, было бы вообще ВАУ. С теплотой и уважением, Елена

  • М
    Марина
    4 января 2024
    Арт-завтрак «Выборг и кофе»
    Душевный завтрак в душевной компании! Благодарны Инне за увлекательный интеллектуальный завтрак!
  • М
    Марина
    7 ноября 2022
    «Выборг: путешествие сквозь века» - большая обзорная экскурсия
    Это была шикарная экскурсия, понравилось все.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «От красной площади»

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  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июле 2024
Сейчас в Выборге в категории "От красной площади" можно забронировать 3 экскурсии от 1 550 до 3 333. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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