Насладиться ловлей в Выборгском заливе в компании опытного гида-рыбака
Что такое настоящий зимний отдых? Чудесная балтийская природа, азарт рыбной ловли, приправленный ездой на снегоходах и санях, пикник прямо на льду залива.
Подходит? Собирайтесь в путь! У нас есть всё, что нужно для идеальной рыбалки: снасти, наживка, проверенные места и опытный гид-рыбак, с которым невозможно остаться без улова.
Подходит? Собирайтесь в путь! У нас есть всё, что нужно для идеальной рыбалки: снасти, наживка, проверенные места и опытный гид-рыбак, с которым невозможно остаться без улова.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Снeгoxoд, крытые сaни или аэролодка пронесут вас по местам съёмок тематического фильма «Особенности национальной рыбалки» и дocтaвят прямо к меcту лoвли.
Наш гид — настоящий профессионал, который разведал самые перспективные места на Выборгском заливе и знает о рыбе и способах её ловли всё. И вам расскажет! Обучит нюансам рыбалки в регионе, подробно опишет, какая рыба здесь водится, какую вы сможете поймать в данный момент и каким именно способом.
С помощью гида вы просверлите лунки и поставите тёплый шатёр. Получите необходимые снасти, наживку и оборудование, на котором сможете сразу приготовить улов.
Для кого подойдёт
Рыбалка подойдёт как для заядлых рыбаков, так и для новичков. Если у вас нет опыта в рыбной ловле, гид проведёт понятный инструктаж.
Организационные детали
- Отправление на рыбалку — из посёлка Советский. Из Выборга или Санкт-Петербурга в него можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле/такси. Мы согласуем способ и место сбора в переписке.
- Рекомендуем отправляться на рыбалку с детьми старше 7 лет
- В стоимость входят: трансфер из посёлка к месту ловли и обратно, сопровождение гида, предоставление снастей, наживки и всего оборудования, в случае необходимости — тёплой одежды
- Еда и напитки в стоимость не входят
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлке Советский
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Выборге
Мы работаем в туристической сфере с 2017 года. У нас есть разные варианты комфортабельных экскурсий по Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и другим регионам. Исторические и необычные — на комфортабельных минивэнах и микроавтобусах. Экстремальные и спортивные — на джипах, квадроциклах, аэролодках, мотособаках, снегоходах. Морские — на яхтах и катерах. В любой сезон мы организуем для вас самый лучший отдых! Моторы заведены, паруса натянуты, ждём только вас!
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