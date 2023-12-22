Что такое настоящий зимний отдых? Чудесная балтийская природа, азарт рыбной ловли, приправленный ездой на снегоходах и санях, пикник прямо на льду залива. Подходит? Собирайтесь в путь! У нас есть всё, что нужно для идеальной рыбалки: снасти, наживка, проверенные места и опытный гид-рыбак, с которым невозможно остаться без улова.

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Снeгoxoд, крытые сaни или аэролодка пронесут вас по местам съёмок тематического фильма «Особенности национальной рыбалки» и дocтaвят прямо к меcту лoвли.

Наш гид — настоящий профессионал, который разведал самые перспективные места на Выборгском заливе и знает о рыбе и способах её ловли всё. И вам расскажет! Обучит нюансам рыбалки в регионе, подробно опишет, какая рыба здесь водится, какую вы сможете поймать в данный момент и каким именно способом.

С помощью гида вы просверлите лунки и поставите тёплый шатёр. Получите необходимые снасти, наживку и оборудование, на котором сможете сразу приготовить улов.

Для кого подойдёт

Рыбалка подойдёт как для заядлых рыбаков, так и для новичков. Если у вас нет опыта в рыбной ловле, гид проведёт понятный инструктаж.

Организационные детали