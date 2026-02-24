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Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича

Насладитесь зимней рыбалкой на Выборгском заливе с опытным гидом. Прокатитесь на снегоходах и устройте пикник на льду. Улов обеспечен
Что может быть лучше зимнего отдыха? Водная прогулка по Выборгскому заливу, рыбалка с профессиональным гидом и пикник на льду создадут незабываемые впечатления. Прокатитесь на снегоходах и узнайте секреты ловли от опытного рыбака. Снасти, наживка и оборудование предоставляются. Это идеальное приключение для всей семьи, включая детей старше 7 лет. Трансфер из посёлка Советский, возможность добраться из Выборга или Санкт-Петербурга
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎣 Увлекательная рыбалка с гидом
  • ❄️ Прогулка на снегоходах
  • 🏞️ Красота Выборгского залива
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🛠️ Всё оборудование включено
  • 🚗 Удобный трансфер
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича

Что можно увидеть

  • Выборгский залив

Описание экскурсии

Снeгoxoд, крытые сaни или аэролодка пронесут вас по местам съёмок тематического фильма «Особенности национальной рыбалки» и дocтaвят прямо к меcту лoвли.

Наш гид — настоящий профессионал, который разведал самые перспективные места на Выборгском заливе и знает о рыбе и способах её ловли всё. И вам расскажет! Обучит нюансам рыбалки в регионе, подробно опишет, какая рыба здесь водится, какую вы сможете поймать в данный момент и каким именно способом.

С помощью гида вы просверлите лунки и поставите тёплый шатёр. Получите необходимые снасти, наживку и оборудование, на котором сможете сразу приготовить улов.

Для кого подойдёт

Рыбалка подойдёт как для заядлых рыбаков, так и для новичков. Если у вас нет опыта в рыбной ловле, гид проведёт понятный инструктаж.

Организационные детали

  • Отправление на рыбалку — из посёлка Советский. Из Выборга или Санкт-Петербурга в него можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле/такси. Мы согласуем способ и место сбора в переписке.
  • Рекомендуем отправляться на рыбалку с детьми старше 7 лет
  • В стоимость входят: трансфер из посёлка к месту ловли и обратно, сопровождение гида, предоставление снастей, наживки и всего оборудования, в случае необходимости — тёплой одежды
  • Еда и напитки в стоимость не входят

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Советский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 223 туристов
Мы работаем в туристической сфере с 2017 года. У нас есть разные варианты комфортабельных экскурсий по Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и другим регионам. Исторические и необычные — на комфортабельных
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минивэнах и микроавтобусах. Экстремальные и спортивные — на джипах, квадроциклах, аэролодках, мотособаках, снегоходах. Морские — на яхтах и катерах. В любой сезон мы организуем для вас самый лучший отдых! Моторы заведены, паруса натянуты, ждём только вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
О
На Кардоне Кузьмича нам очень понравилась душевная обстановка, очень красивая природа, захватывающие виды. Круто покатались на снегоходах, посмотрели острова. Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
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Е
Добрый день! Подарила мужу и сыну на 23.02.2025 г подарок - Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича.
Оформление оперативно, предоплата на сайте и далее по инструкции, Константин, все рассказал, объяснил, нам удобно,
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мы отдыхали в Выборге и по дороге домой заехали в пос. Советский, рекомендуем брать минимум 1,5 часа - это 7500 + 3750 руб., час совсем мало, 1,5-2 отлично, теплее одеваться, так как на озере ветрено, можно с собой взять сноубордические очки или что-то подобное, обязательно перчатки, шарф. Сергей профессиональный Рыбак, очень интересно рассказывал. показывал, все с юмором. Без рыбы не уедите))). Обязательно порекомендуем, также приедем Летом, место очень красивое. Фото прикрепляю. Успехов Вам Константин и Сергей!

Добрый день! Подарила мужу и сыну на 23.02.2025 г подарок - Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича.
Добрый день! Подарила мужу и сыну на 23.02.2025 г подарок - Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича.
Добрый день! Подарила мужу и сыну на 23.02.2025 г подарок - Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича.
Добрый день! Подарила мужу и сыну на 23.02.2025 г подарок - Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича.
Добрый день! Подарила мужу и сыну на 23.02.2025 г подарок - Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича.
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Входит в следующие категории Выборга

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