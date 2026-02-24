Что может быть лучше зимнего отдыха? Водная прогулка по Выборгскому заливу, рыбалка с профессиональным гидом и пикник на льду создадут незабываемые впечатления. Прокатитесь на снегоходах и узнайте секреты ловли от опытного рыбака. Снасти, наживка и оборудование предоставляются. Это идеальное приключение для всей семьи, включая детей старше 7 лет. Трансфер из посёлка Советский, возможность добраться из Выборга или Санкт-Петербурга
6 причин купить эту экскурсию
- 🎣 Увлекательная рыбалка с гидом
- ❄️ Прогулка на снегоходах
- 🏞️ Красота Выборгского залива
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🛠️ Всё оборудование включено
- 🚗 Удобный трансфер
Что можно увидеть
- Выборгский залив
Описание экскурсии
Снeгoxoд, крытые сaни или аэролодка пронесут вас по местам съёмок тематического фильма «Особенности национальной рыбалки» и дocтaвят прямо к меcту лoвли.
Наш гид — настоящий профессионал, который разведал самые перспективные места на Выборгском заливе и знает о рыбе и способах её ловли всё. И вам расскажет! Обучит нюансам рыбалки в регионе, подробно опишет, какая рыба здесь водится, какую вы сможете поймать в данный момент и каким именно способом.
С помощью гида вы просверлите лунки и поставите тёплый шатёр. Получите необходимые снасти, наживку и оборудование, на котором сможете сразу приготовить улов.
Для кого подойдёт
Рыбалка подойдёт как для заядлых рыбаков, так и для новичков. Если у вас нет опыта в рыбной ловле, гид проведёт понятный инструктаж.
Организационные детали
- Отправление на рыбалку — из посёлка Советский. Из Выборга или Санкт-Петербурга в него можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле/такси. Мы согласуем способ и место сбора в переписке.
- Рекомендуем отправляться на рыбалку с детьми старше 7 лет
- В стоимость входят: трансфер из посёлка к месту ловли и обратно, сопровождение гида, предоставление снастей, наживки и всего оборудования, в случае необходимости — тёплой одежды
- Еда и напитки в стоимость не входят
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Советский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 223 туристов
Мы работаем в туристической сфере с 2017 года. У нас есть разные варианты комфортабельных экскурсий по Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и другим регионам. Исторические и необычные — на комфортабельных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
На Кардоне Кузьмича нам очень понравилась душевная обстановка, очень красивая природа, захватывающие виды. Круто покатались на снегоходах, посмотрели острова. Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
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Е
Добрый день! Подарила мужу и сыну на 23.02.2025 г подарок - Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича.
Оформление оперативно, предоплата на сайте и далее по инструкции, Константин, все рассказал, объяснил, нам удобно,
Оформление оперативно, предоплата на сайте и далее по инструкции, Константин, все рассказал, объяснил, нам удобно,
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Входит в следующие категории Выборга
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