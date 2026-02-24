Что может быть лучше зимнего отдыха? Водная прогулка по Выборгскому заливу, рыбалка с профессиональным гидом и пикник на льду создадут незабываемые впечатления. Прокатитесь на снегоходах и узнайте секреты ловли от опытного рыбака. Снасти, наживка и оборудование предоставляются. Это идеальное приключение для всей семьи, включая детей старше 7 лет. Трансфер из посёлка Советский, возможность добраться из Выборга или Санкт-Петербурга

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Снeгoxoд, крытые сaни или аэролодка пронесут вас по местам съёмок тематического фильма «Особенности национальной рыбалки» и дocтaвят прямо к меcту лoвли.

Наш гид — настоящий профессионал, который разведал самые перспективные места на Выборгском заливе и знает о рыбе и способах её ловли всё. И вам расскажет! Обучит нюансам рыбалки в регионе, подробно опишет, какая рыба здесь водится, какую вы сможете поймать в данный момент и каким именно способом.

С помощью гида вы просверлите лунки и поставите тёплый шатёр. Получите необходимые снасти, наживку и оборудование, на котором сможете сразу приготовить улов.

Для кого подойдёт

Рыбалка подойдёт как для заядлых рыбаков, так и для новичков. Если у вас нет опыта в рыбной ловле, гид проведёт понятный инструктаж.

Организационные детали