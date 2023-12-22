Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Индивидуальная экскурсия в Выборге

Насладиться ловлей в Выборгском заливе в компании опытного гида-рыбака

Что такое настоящий зимний отдых? Чудесная балтийская природа, азарт рыбной ловли, приправленный ездой на снегоходах и санях, пикник прямо на льду залива.

Подходит? Собирайтесь в путь! У нас есть всё, что нужно для идеальной рыбалки: снасти, наживка, проверенные места и опытный гид-рыбак, с которым невозможно остаться без улова.
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Ближайшие даты:
22
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Снeгoxoд, крытые сaни или аэролодка пронесут вас по местам съёмок тематического фильма «Особенности национальной рыбалки» и дocтaвят прямо к меcту лoвли.

Наш гид — настоящий профессионал, который разведал самые перспективные места на Выборгском заливе и знает о рыбе и способах её ловли всё. И вам расскажет! Обучит нюансам рыбалки в регионе, подробно опишет, какая рыба здесь водится, какую вы сможете поймать в данный момент и каким именно способом.

С помощью гида вы просверлите лунки и поставите тёплый шатёр. Получите необходимые снасти, наживку и оборудование, на котором сможете сразу приготовить улов.

Для кого подойдёт

Рыбалка подойдёт как для заядлых рыбаков, так и для новичков. Если у вас нет опыта в рыбной ловле, гид проведёт понятный инструктаж.

Организационные детали

  • Отправление на рыбалку — из посёлка Советский. Из Выборга или Санкт-Петербурга в него можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле/такси. Мы согласуем способ и место сбора в переписке.
  • Рекомендуем отправляться на рыбалку с детьми старше 7 лет
  • В стоимость входят: трансфер из посёлка к месту ловли и обратно, сопровождение гида, предоставление снастей, наживки и всего оборудования, в случае необходимости — тёплой одежды
  • Еда и напитки в стоимость не входят

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в посёлке Советский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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