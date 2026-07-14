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Ветер Саймы: прогулка на драккаре

Пройти на стилизованном судне по Финскому заливу и полюбоваться парком Монрепо с воды
Мы проплывём вдоль парка Монрепо, название которого с французского переводится как «моё отдохновение» — с воды вам откроются его совершенно неожиданные ракурсы и вид на живописные скалы. Я погружу вас в историю парка и Сайменского канала и поделюсь реквизитом для фотосессии на драккаре. Вы так же увидите Выборг с необычного ракурса — с водной глади у Большого Ковша.
5
11 отзывов
Ветер Саймы: прогулка на драккаре
Ветер Саймы: прогулка на драккаре
Ветер Саймы: прогулка на драккаре

Описание экскурсии

Новый взгляд на парк Монрепо

Обычно путешественники осматривают только культурную часть парка — вы же в прямом смысле заплывёте дальше и насладитесь его живописной природой. Я не только посвящу вас в историю парка, но постараюсь передать его романтическое настроение с помощью стихов русских поэтов: Вадима Гарднера, Анны Ахматовой, Владимира Соловьёва.

О канале

Мы пройдём по фарватеру Сайменского канала: поговорим о его строительстве и эксплуатации в российский, финский и советский периоды. Вы оцените величественный вид на мосты Дружбы, остров Любви, дикие скалы Монрепо и остров Былинный.

Путь викинга

«Варяг» — это стилизованное судно под драккар викингов. На борту есть разнообразный реквизит для фотосессии: мечи, щиты, шлемы, кубки, шкуры и т. д.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна в период с мая до сентября. Даты зависят от начала и окончания навигации
  • Прохождение шлюзов канала не предусмотрено
  • Спасательные жилеты выдаются всем участникам, при необходимости есть пледы
  • «Варяг» довольно устойчивое судно и способно идти при любой волне. С нами будет капитан
  • Употребление любых алкогольных напитков в ходе прогулки запрещено
  • В ходе прогулки вы можете находиться на корме, носу корабля или под крытым тентом
  • Экскурсия проходит с использованием громкоговорителя

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале Гранд Марин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 6485 туристов
Добро пожаловать в Выборг! Я хорошо знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь стараюсь передать путешественникам. По образованию филолог и стараюсь сделать всё возможное, чтобы мои экскурсии запомнились
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не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я накопил огромный опыт проведения различных экскурсий: пешеходных, комбинированных на автомобиле и на автобусе, трассовых, экскурсий на яхте, катере и т. д. Стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребёнок — это полноценный путешественник. В 2023 году прошёл государственную аттестацию и вхожу в перечень аккредитованных гидов по Ленинградской области. Дважды: в 2021 и в 2023 году принимал участие в областном конкурсе «Лучший в туризме» в номинации Лучший гид-экскурсовод. В 2021 году был награждён за 2 место, а в 2023 году стал победителем этого конкурса. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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100% рекомендую к посещению! По всем параметрам - твердые 10 из 10!

Начну с экскурсии.
Наши друзья однажды увидели Константина в Выборге, когда он проводил экскурсию для другой группы. Даже проходя мимо,
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они были впечатлены его образом, подачей материала и тем, насколько увлекательно он рассказывал. Вернувшись домой, мы специально стали искать этого экскурсовода в интернете, не зная даже его имени. И, к счастью, нашли!
Константин - человек, который искренне любит свое дело. Это чувствуется во всем. Он не просто делится историческими фактами, а передает любовь к городу, его истории и культуре. Слушать его - одно удовольствие.
Отдельное спасибо за теплые плащи на драккаре. Они не только помогли согреться во время прогулки, но и стали отличным реквизитом для атмосферных фотографий.

Теперь о путешествии на драккаре.
Огромная благодарность капитану и матросу. Настоящие профессионалы!
Мы путешествовали с двумя детьми (6 и 8 лет). Долго фотографировались, драккар невероятно атмосферный, много интересного реквизита.
Но, помимо капитана и матроса, был еще один член экипажа, который покорил сердца наших детей (да и взрослых тоже) - делюсь фото белого матроса))). Именно его дети потом вспоминали больше всего!:))))
Отдельное спасибо всей команде за заботу о маленьких пассажирах. Детям постоянно находили интересные занятия: они вычерпывали воду маленькими ведерками, поили корабельную собаку, трубили в горн,"махали" веслом. При этом команда внимательно следила за их безопасностью. Благодаря этому мы смогли полностью расслабиться, наслаждаться прекрасными видами, прогулкой и экскурсией.
Это было просто потрясающе!

В следующем году планируем вернуться в Выборг и с удовольствием отправимся на новую экскурсию с Константином.

100% рекомендую к посещению! По всем параметрам - твердые 10 из 10!
100% рекомендую к посещению! По всем параметрам - твердые 10 из 10!
100% рекомендую к посещению! По всем параметрам - твердые 10 из 10!
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А
спасибо за отличное путешествие в мир необычного Выборга
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Светлана
"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и отважным капитаном Дмитрием на катере по Защитной бухте и Сайменскому каналу до шлюза Брусничный.
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Выборг, парк Монрепо, живописные берега Сайменского канала, Беличьи скалы открылись нам с воды. Все понравилось, катер и капитан Дмитрий, гид Константин и его рассказ. Зарядились энергией и позитивом. Всем большое спасибо!

"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и
"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и
"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и
"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и
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D
Эта водная прогулка на драккаре - поистине час впечатлений! Дети (7 и 11 лет) были в полном восторге, а взрослые в восторге как дети. Гид Константин читал стихи о северной
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природе, волны бились о дно драккара, дети дули в горн и махали удивлённым туристам. Дальше не хочется спойлерить, бронируйте не раздумывая. Капитан и гид - увлечённые люди, спасибо вам за каждую деталь поездки.

Эта водная прогулка на драккаре - поистине час впечатлений! Дети (7 и 11 лет) были в
Эта водная прогулка на драккаре - поистине час впечатлений! Дети (7 и 11 лет) были в
Эта водная прогулка на драккаре - поистине час впечатлений! Дети (7 и 11 лет) были в
Эта водная прогулка на драккаре - поистине час впечатлений! Дети (7 и 11 лет) были в
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А
Экскурсия проходит на уникальном судне, стилизованном под ладью викингов. Капитан и команда полностью в образе, и вы сами погружаетесь в театральное действо в такой обстановке. Даже если не станете наряжаться
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в костюмы, НО на судне есть вся экипировка для облачения в образ, куча реквизита, можно сделать классные фото. Судно безопасно плюс есть жилеты даже на очень большую компанию. Экскурсовод и вся команда очень милые, любезные ребята. Константин расскажет все интересующие вас факты, и при этом вдохновенно добавляет в рассказ романтику и поэзию.

Атмосфера экскурсии непередаваема, улыбка не будет сходить с лица все путешествие. Наша ладья, где бы ни появлялась, была в центре внимания, капитан Александр так здорово приветствовал всех отдыхающих, никто не остался равнодушным, и вы точно будете звездами всю эту экскурсию. Рекомендуем попробовать!

Сразу есть один лайфхак - судно отходит от Причала № 15, самое простое доехать до точки на такси, благо оно в Выборге совсем не дорогое.

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Дмитрий
Прогулка была просто восхитительной!
Полное погружение в эпоху викингов! Костюм, топор, меч, шиты, кубки и сам карабль, . Прекрасная стелизация!
Сам рассказ гидов (Константин и Александр, если я не ошибаюсь в именах).
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Они тоже были одеты в костюмы разных эпох! Это был не просто рассказ, а театральное представление! Просто супер!!! Это надо просто увидеть и присудствовать, что бы полностью оценить!!!! Очень удивительный и проникновенный труд!! Спасибо гидам за это!!! Очень круто!!!

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