Мы проплывём вдоль парка Монрепо, название которого с французского переводится как «моё отдохновение» — с воды вам откроются его совершенно неожиданные ракурсы и вид на живописные скалы. Я погружу вас в историю парка и Сайменского канала и поделюсь реквизитом для фотосессии на драккаре. Вы так же увидите Выборг с необычного ракурса — с водной глади у Большого Ковша.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Новый взгляд на парк Монрепо

Обычно путешественники осматривают только культурную часть парка — вы же в прямом смысле заплывёте дальше и насладитесь его живописной природой. Я не только посвящу вас в историю парка, но постараюсь передать его романтическое настроение с помощью стихов русских поэтов: Вадима Гарднера, Анны Ахматовой, Владимира Соловьёва.

О канале

Мы пройдём по фарватеру Сайменского канала: поговорим о его строительстве и эксплуатации в российский, финский и советский периоды. Вы оцените величественный вид на мосты Дружбы, остров Любви, дикие скалы Монрепо и остров Былинный.

Путь викинга

«Варяг» — это стилизованное судно под драккар викингов. На борту есть разнообразный реквизит для фотосессии: мечи, щиты, шлемы, кубки, шкуры и т. д.

Организационные детали