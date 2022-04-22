Ветер Саймы: прогулка на катере

Проплыть по каналу, полюбоваться парком Монрепо с воды и услышать о нем самое любопытное

Индивидуальная
Мы проплывем вдоль парка, прозванного «Мое отдохновение» — с реки вам откроются его совершенно неожиданные ракурсы и вид на живописные скалы.

Вы рассмотрите старинный шлюз и увидите современный, разберётесь в особенностях их работы.

И конечно, раскроете историю Сайменского канала и познакомитесь с сюжетами о персонажах, связанных с этими местами.
Ветер Саймы: прогулка на катере
Ветер Саймы: прогулка на катере
Ветер Саймы: прогулка на катере
Ветер Саймы: прогулка на катере
Ветер Саймы: прогулка на катере
Ветер Саймы: прогулка на катере
Ветер Саймы: прогулка на катере
Ветер Саймы: прогулка на катере
Ветер Саймы: прогулка на катере
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Новый взгляд на парк Монрепо

Обычно путешественники осматривают только культурную часть парка — вы же в прямом смысле заплывёте дальше и насладитесь его живописной природой. Полюбуетесь отвесными скалами, к которым сложно добраться, и услышите о людях, чьи усадьбы находились на берегах канала.

О канале и шлюзах

Мы пройдём по фарватеру Сайменского канала: поговорим о его строительстве и эксплуатации в российский, финский и советский периоды. Посетим шлюз Лавола — гидротехническое сооружение 1856 года, — и увидим современный действующий шлюз Брусничное: вы услышите об их возведении и принципах работы. А ещё я расскажу, как с этими местами связаны судьбы художника Вильяма Громме и героя войны 1812 года, генерала инфантерии Александра Аматуса Теслева.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна в период навигации с 15 мая до 15 сентября
  • Путешествие проходит на катере по территории Российской Федерации. Прохождение шлюзов не предусматривается.
  • Спасательные жилеты выдаются всем участникам
  • Перед бронированием рекомендую обратить внимание на прогноз погоды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Большого Ковша
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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