Что вас ожидает

Новый взгляд на парк Монрепо

Обычно путешественники осматривают только культурную часть парка — вы же в прямом смысле заплывёте дальше и насладитесь его живописной природой. Полюбуетесь отвесными скалами, к которым сложно добраться, и услышите о людях, чьи усадьбы находились на берегах канала.

О канале и шлюзах

Мы пройдём по фарватеру Сайменского канала: поговорим о его строительстве и эксплуатации в российский, финский и советский периоды. Посетим шлюз Лавола — гидротехническое сооружение 1856 года, — и увидим современный действующий шлюз Брусничное: вы услышите об их возведении и принципах работы. А ещё я расскажу, как с этими местами связаны судьбы художника Вильяма Громме и героя войны 1812 года, генерала инфантерии Александра Аматуса Теслева.

Организационные детали