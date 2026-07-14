Мы проплывём вдоль парка Монрепо, название которого с французского переводится как «моё отдохновение» — с воды вам откроются его совершенно неожиданные ракурсы и вид на живописные скалы. Я погружу вас в историю парка и Сайменского канала и поделюсь реквизитом для фотосессии на драккаре. Вы так же увидите Выборг с необычного ракурса — с водной глади у Большого Ковша.
Описание экскурсии
Новый взгляд на парк Монрепо
Обычно путешественники осматривают только культурную часть парка — вы же в прямом смысле заплывёте дальше и насладитесь его живописной природой. Я не только посвящу вас в историю парка, но постараюсь передать его романтическое настроение с помощью стихов русских поэтов: Вадима Гарднера, Анны Ахматовой, Владимира Соловьёва.
О канале
Мы пройдём по фарватеру Сайменского канала: поговорим о его строительстве и эксплуатации в российский, финский и советский периоды. Вы оцените величественный вид на мосты Дружбы, остров Любви, дикие скалы Монрепо и остров Былинный.
Путь викинга
«Варяг» — это стилизованное судно под драккар викингов. На борту есть разнообразный реквизит для фотосессии: мечи, щиты, шлемы, кубки, шкуры и т. д.
Организационные детали
- Экскурсия возможна в период с мая до сентября. Даты зависят от начала и окончания навигации
- Прохождение шлюзов канала не предусмотрено
- Спасательные жилеты выдаются всем участникам, при необходимости есть пледы
- «Варяг» довольно устойчивое судно и способно идти при любой волне. С нами будет капитан
- Употребление любых алкогольных напитков в ходе прогулки запрещено
- В ходе прогулки вы можете находиться на корме, носу корабля или под крытым тентом
- Экскурсия проходит с использованием громкоговорителя
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Гранд Марин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 6485 туристов
Добро пожаловать в Выборг! Я хорошо знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь стараюсь передать путешественникам. По образованию филолог и стараюсь сделать всё возможное, чтобы мои экскурсии запомнились
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
100% рекомендую к посещению! По всем параметрам - твердые 10 из 10!
Начну с экскурсии.
Наши друзья однажды увидели Константина в Выборге, когда он проводил экскурсию для другой группы. Даже проходя мимо,
Начну с экскурсии.
Наши друзья однажды увидели Константина в Выборге, когда он проводил экскурсию для другой группы. Даже проходя мимо,
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А
спасибо за отличное путешествие в мир необычного Выборга
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"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и отважным капитаном Дмитрием на катере по Защитной бухте и Сайменскому каналу до шлюза Брусничный.
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D
Эта водная прогулка на драккаре - поистине час впечатлений! Дети (7 и 11 лет) были в полном восторге, а взрослые в восторге как дети. Гид Константин читал стихи о северной
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А
Экскурсия проходит на уникальном судне, стилизованном под ладью викингов. Капитан и команда полностью в образе, и вы сами погружаетесь в театральное действо в такой обстановке. Даже если не станете наряжаться
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Прогулка была просто восхитительной!
Полное погружение в эпоху викингов! Костюм, топор, меч, шиты, кубки и сам карабль, . Прекрасная стелизация!
Сам рассказ гидов (Константин и Александр, если я не ошибаюсь в именах).
Полное погружение в эпоху викингов! Костюм, топор, меч, шиты, кубки и сам карабль, . Прекрасная стелизация!
Сам рассказ гидов (Константин и Александр, если я не ошибаюсь в именах).
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