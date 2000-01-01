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Ласточкино гнездо — Мисхор — Ай-Петри

Ялтинское э.
Ялтинское э. – Гид из Ялты
Поднимитесь на вершину Ай-Петри, посетите водопад Учан-Су, пройдитесь по Мисхорскому парку и полюбуйтесь на символ Крыма — замок 🏰 «Ласточкино гнездо».
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Ласточкино гнездо — Мисхор — Ай-Петри
Ласточкино гнездо — Мисхор — Ай-Петри

Что вы увидите

  • Собор архистратига Михаила в Ореанде
  • Ай-Петри
  • Водопад Учан-Су
  • Мисхорский парк
  • Ласточкино гнездо
Что вас ожидает:• Дорога из Ялты до Ореанды;
  • Собор архистратига Михаила в Ореанде;
  • Подъём на вершину Ай-Петри по серпантину горной дороги;
  • Экскурсия по плато Ай-Петри;
  • Свободное время, обед;
  • Спуск на автобусе 🚌 по серпантину горной дороги через водопад Учан-Су;
  • Посещение водопада Учан-Су (по желанию);
  • Пешеходная экскурсия ⛳ по Мисхорскому парку;
  • Возвращение в Ялту катером (ознакомление с замком «Ласточкино гнездо» с моря).
Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсионная программа на протяжении всего маршрута
  • Путевая информация.
Что не входит
  • Катер: 400 руб/взр
  • 300 руб/дет.
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
Ласточкино гнездо — Мисхор — Ай-Петри
Ласточкино гнездо — Мисхор — Ай-Петри
Ласточкино гнездо — Мисхор — Ай-Петри
Ласточкино гнездо — Мисхор — Ай-Петри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское э.
Ялтинское э.
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