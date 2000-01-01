Что вы увидите
- Собор архистратига Михаила в Ореанде
- Ай-Петри
- Водопад Учан-Су
- Мисхорский парк
- Ласточкино гнездо
Что вас ожидает:• Дорога из Ялты до Ореанды;
- Собор архистратига Михаила в Ореанде;
- Подъём на вершину Ай-Петри по серпантину горной дороги;
- Экскурсия по плато Ай-Петри;
- Свободное время, обед;
- Спуск на автобусе 🚌 по серпантину горной дороги через водопад Учан-Су;
- Посещение водопада Учан-Су (по желанию);
- Пешеходная экскурсия ⛳ по Мисхорскому парку;
- Возвращение в Ялту катером (ознакомление с замком «Ласточкино гнездо» с моря).
Что входит
- Трансфер
- Экскурсионная программа на протяжении всего маршрута
- Путевая информация.
Что не входит
- Катер: 400 руб/взр
- 300 руб/дет.
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 19 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское э.
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