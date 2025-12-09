Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперёк
Погрузитесь в мир Куршской косы: от птичьих миграций до загадочных дюн и Танцующего леса. Откройте для себя уникальные ландшафты и местную культуру
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
20 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Янтарного в Балтийск, где история переплетается с природой и морскими пейзажами
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 705 ₽
17 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск: солнце и море
Путешествие по живописным курортам Балтики: от старинных вилл до широких пляжей. Ощутите гармонию природы и архитектуры
Завтра в 11:00
12 дек в 11:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Янтарному
Путешествие по историческим местам Калининградской области. Прогулка по бывшим немецким городам и знакомство с культурой Пруссии и Литвы
18 дек в 08:00
22 дек в 08:00
22 000 ₽ за всё до 7 чел.
