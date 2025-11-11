Мои заказы

Неторопливая Куршская коса

Погрузитесь в атмосферу спокойствия и природной красоты Куршской косы. Вас ждут дюны, Танцующий лес и уникальная орнитологическая станция
Путешествие на Куршскую косу предлагает уникальную возможность насладиться природной красотой в неторопливом темпе.

Туристы смогут посетить орнитологическую станцию «Фрингилла», где узнают о наблюдении за птицами, прогуляться по Танцующему лесу с его
читать дальше

загадочными соснами и подняться на высоту Эфа для захватывающих видов на дюны. Также предусмотрен визит в посёлок Морское и обед у залива.

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле и может быть адаптирована под индивидуальные пожелания

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Спокойный темп экскурсии
  • 📸 Фотолокации на высоте Эфа
  • 🦉 Орнитологическая станция
  • 🌲 Прогулка в Танцующем лесу
  • 🌊 Вид на Балтийское море
Неторопливая Куршская коса© Геннадий
Неторопливая Куршская коса© Геннадий
Неторопливая Куршская коса© Геннадий
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Орнитологическая станция «Фрингилла»
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Залив
  • Берег Балтики

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Орнитологическая станция «Фрингилла». Вы узнаете, зачем изучают птиц и почему именно Куршская коса стала местом для наблюдений.
  • Танцующий лес. Сосны здесь изогнуты самым причудливым образом. С чем связано это явление? Обсудим на месте.
  • Высота Эфа — главная фотолокация Куршской косы. Вы увидите песчаные дюны и узнаете, кто такой Франц Эфа.
  • Посёлок Морское, где люди живут под огромными дюнами.
  • Залив. Я покажу вам место, которое по праву считаю самым райским на всей косе.
  • Берег Балтики. И конечно, мы обязательно подойдём к морю.

Примерный тайминг экскурсии:

  • Дорога до орнитологической станции — 1 ч. 30 мин.
  • Экскурсия на станции + выход к морю — 1 ч. 20 мин.
  • Танцующий лес — 40 мин. (дорога + прогулка).
  • Высота Эфа — 1 час (с учётом переезда).
  • Посёлок Морское — 30 мин. (с дорогой).
  • Обед в ресторане — 1 ч. 45 мин. (включая дорогу).
  • Обратный путь в Янтарный — 1 ч. 40 мин.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Citroen Space.
Tourer 2022 г. в.
  • Распитие спиртных напитков в машине запрещено
  • Экскурсия на орнитологическую станцию доступна с апреля по октябрь
  • Я могу скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями

    • Дополнительные расходы:

    • Экологический сбор на Куршской косе: за машину — 400 ₽, за человека — 400 ₽ (льготным категориям граждан — бесплатно).
    • Орнитологическая станция: взрослые — 400 ₽, дети — 200 ₽.
    • Обед в «Альтримо» — по желанию.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    По договорённости с организатором
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 9 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Геннадий
    Геннадий — ваш гид в Янтарном
    Провёл экскурсии для 1223 туристов
    Дипломированный гид и человек, который любит свой город всей душой. Хочу поделиться этой любовью к Калининграду — городу со сложной судьбой и насыщенной историей. Признаться — не могу не проводить экскурсии,
    читать дальше

    мне постоянно надо кому-нибудь что-нибудь рассказывать. Может, это болезнь какая то? Аллергический экскурсонит:) Всё началось с друзей из других стран: хотелось рассказать им о городе. Чтобы было что рассказывать, пошёл учиться — и, как говорится, засосало:) Мои экскурсии — не уроки истории, а эмоции. Хочется, чтобы после прогулки вы сказали: «Да, это было круто», — и сами заинтересовались темой. Поговаривают, что у меня интересная манера подачи — возможно, потому что сам никогда не ходил по экскурсиям и не перенял стандартные шаблоны.

    Задать вопрос

    Входит в следующие категории Янтарного

    Похожие экскурсии из Янтарного

    Куршская коса вдоль и поперёк (из Янтарного)
    На машине
    8 часов
    1 отзыв
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Куршская коса вдоль и поперёк
    Погрузитесь в мир Куршской косы: от птичьих миграций до загадочных дюн и Танцующего леса. Откройте для себя уникальные ландшафты и местную культуру
    Сегодня в 08:00
    Завтра в 08:00
    20 900 ₽ за всё до 4 чел.
    Жемчужины Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    На машине
    7 часов
    1 отзыв
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Жемчужины Балтийского побережья
    Откройте для себя уникальные уголки Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск ждут вас с их неповторимой атмосферой и историей
    Сегодня в 09:00
    Завтра в 09:00
    19 000 ₽ за всё до 4 чел.
    Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Янтарного)
    На машине
    7 часов
    1 отзыв
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Балтийск и Балтийская коса
    Познакомьтесь с историей Балтийска и исследуйте фортификации Балтийской косы. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь природой
    Начало: По договорённости с гидом
    Сегодня в 08:00
    Завтра в 08:00
    17 300 ₽ за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Янтарном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Янтарном