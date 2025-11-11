читать дальше

мне постоянно надо кому-нибудь что-нибудь рассказывать. Может, это болезнь какая то? Аллергический экскурсонит:) Всё началось с друзей из других стран: хотелось рассказать им о городе. Чтобы было что рассказывать, пошёл учиться — и, как говорится, засосало:) Мои экскурсии — не уроки истории, а эмоции. Хочется, чтобы после прогулки вы сказали: «Да, это было круто», — и сами заинтересовались темой. Поговаривают, что у меня интересная манера подачи — возможно, потому что сам никогда не ходил по экскурсиям и не перенял стандартные шаблоны.