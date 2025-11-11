Путешествие на Куршскую косу предлагает уникальную возможность насладиться природной красотой в неторопливом темпе.
Туристы смогут посетить орнитологическую станцию «Фрингилла», где узнают о наблюдении за птицами, прогуляться по Танцующему лесу с его
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Спокойный темп экскурсии
- 📸 Фотолокации на высоте Эфа
- 🦉 Орнитологическая станция
- 🌲 Прогулка в Танцующем лесу
- 🌊 Вид на Балтийское море
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Орнитологическая станция «Фрингилла»
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Залив
- Берег Балтики
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Орнитологическая станция «Фрингилла». Вы узнаете, зачем изучают птиц и почему именно Куршская коса стала местом для наблюдений.
- Танцующий лес. Сосны здесь изогнуты самым причудливым образом. С чем связано это явление? Обсудим на месте.
- Высота Эфа — главная фотолокация Куршской косы. Вы увидите песчаные дюны и узнаете, кто такой Франц Эфа.
- Посёлок Морское, где люди живут под огромными дюнами.
- Залив. Я покажу вам место, которое по праву считаю самым райским на всей косе.
- Берег Балтики. И конечно, мы обязательно подойдём к морю.
Примерный тайминг экскурсии:
- Дорога до орнитологической станции — 1 ч. 30 мин.
- Экскурсия на станции + выход к морю — 1 ч. 20 мин.
- Танцующий лес — 40 мин. (дорога + прогулка).
- Высота Эфа — 1 час (с учётом переезда).
- Посёлок Морское — 30 мин. (с дорогой).
- Обед в ресторане — 1 ч. 45 мин. (включая дорогу).
- Обратный путь в Янтарный — 1 ч. 40 мин.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Citroen Space.
Tourer 2022 г. в.
Распитие спиртных напитков в машине запрещено Экскурсия на орнитологическую станцию доступна с апреля по октябрь Я могу скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Дополнительные расходы:
- Экологический сбор на Куршской косе: за машину — 400 ₽, за человека — 400 ₽ (льготным категориям граждан — бесплатно).
- Орнитологическая станция: взрослые — 400 ₽, дети — 200 ₽.
- Обед в «Альтримо» — по желанию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Геннадий — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 1223 туристов
Дипломированный гид и человек, который любит свой город всей душой. Хочу поделиться этой любовью к Калининграду — городу со сложной судьбой и насыщенной историей.
