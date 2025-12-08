Моя задача — разрушить стереотип о том, что в Ярославль стоит приезжать лишь с паломнической целью. Да, куда ни оглянись, у нас везде главы и главки куполов. Но я приглашаю вас посмотреть на ярославские храмы с архитектурной и культурологической точек зрения. И убедиться, что «восьмерик на четверике» — это не сложно, а увлекательно!

Описание экскурсии

Зачем идти на эту экскурсию

Посмотреть на 3 живописных церкви 17 века: Николы Надеина, Рождества Христова и Ильи Пророка

Рассмотреть детали ярославского узорочья и найти черты итальянских палаццо и готических соборов в местных церквях

Обучиться архитектурный азбуке — чтобы в будущем сразу понимать, почему храм выглядит именно так и зачем нужна та или иная деталь. Полученные навыки пригодятся вам в путешествиях по России

Вы узнаете:

— почему в Ярославле столько храмов и кто их построил

— как устроены церкви изнутри и как украшены снаружи

— чем вдохновлялись зодчие при строительстве

— как реставрировали церкви в советские годы и всё ли шло по плану

— почему купола ярославских храмов зелёные, какие секреты скрыты за побелкой стен, как из неидеальности родилась красота и многое другое

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые увлекаются архитектурой. Тем, кто не понимает храмы и боится их.

Организационные детали