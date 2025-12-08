Моя задача — разрушить стереотип о том, что в Ярославль стоит приезжать лишь с паломнической целью. Да, куда ни оглянись, у нас везде главы и главки куполов.
Но я приглашаю вас посмотреть на ярославские храмы с архитектурной и культурологической точек зрения. И убедиться, что «восьмерик на четверике» — это не сложно, а увлекательно!
Но я приглашаю вас посмотреть на ярославские храмы с архитектурной и культурологической точек зрения. И убедиться, что «восьмерик на четверике» — это не сложно, а увлекательно!
Описание экскурсии
Зачем идти на эту экскурсию
- Посмотреть на 3 живописных церкви 17 века: Николы Надеина, Рождества Христова и Ильи Пророка
- Рассмотреть детали ярославского узорочья и найти черты итальянских палаццо и готических соборов в местных церквях
- Обучиться архитектурный азбуке — чтобы в будущем сразу понимать, почему храм выглядит именно так и зачем нужна та или иная деталь. Полученные навыки пригодятся вам в путешествиях по России
Вы узнаете:
— почему в Ярославле столько храмов и кто их построил
— как устроены церкви изнутри и как украшены снаружи
— чем вдохновлялись зодчие при строительстве
— как реставрировали церкви в советские годы и всё ли шло по плану
— почему купола ярославских храмов зелёные, какие секреты скрыты за побелкой стен, как из неидеальности родилась красота и многое другое
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые увлекаются архитектурой. Тем, кто не понимает храмы и боится их.
Организационные детали
- Экскурсия 16+
- Мы не осматриваем храмы внутри
- Если в группе будет от 6 человек, экскурсия будет проходить с радиогидами, чтобы всем было хорошо слышно. При желании вы можете взять свои проводные наушники (стандартный разъём — 3.5 мм)
- Длина маршрута около 1,5 км. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 67 туристов
Я аттестованный гид по Ярославской области. Окончила курс Школы гида «Глазами Инженера». Моя сфера интересов — это архитектура. На экскурсиях учу замечать детали, видеть красоту в привычном и повседневном, вдохновляю историями талантливых и неравнодушных людей.
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Ярославля
Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: На площади Богоявления
10 дек в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборНеспешная прогулка по Ярославлю
Погрузитесь в атмосферу Ярославля на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его истории, полюбуйтесь архитектурой и насладитесь видами на набережные
Начало: В сквере у Знаменской башни
Сегодня в 10:00
10 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
13 дек в 09:30
14 дек в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.