7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ярославль — один из старейших городов России, известный героическим прошлым. Чтобы прочувствовать его древний дух, отправимся в исторический центр — Кремль. Здесь я расскажу, почему Ярославль называют «городом бравых людей» и помогу составить карту «военных» достопримечательностей. По ходу прогулки вы прочитаете «скрытый код» патриотических скульптур: увидите, где на памятнике Ярославу Мудрому спрятан меч и поймете, как эта деталь связана с характером великого князя. А на здании первого советского банка разглядите скульптурный элемент с серпом и молотом и разберетесь в его символике.
Музей боевой славы и подвиги ярославцев
Я помогу сориентироваться в истории Ярославля времен главных сражений и войн. У мемориала Вечному огню вы узнаете историю двух влюбленных, которых разлучила война, а у памятника Минину и Пожарскому — о том, как из отрядов горожан сформировалась большая часть народного ополчения. Я отведу вас в музей боевой славы, где вы узнаете о Ярославском восстании, особенной роли города в Смутное время и подвигах ярославцев в годы Великой Отечественной войны.
Организационные детали
Экскурсия по умолчанию пешеходная, если у вас есть автомобиль, можно чуть расширить её географию
Посещение музея оплачивается дополнительно, требует согласования заранее (и наличия транспорта для трансфера в музей)
С вами будет гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 26266 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Александру за экскурсию большое спасибо, было очень интересно. Ярославль очень понравился. Единственная неприятная накладка, заказывали экскурсию у Алены Фомкиной на 4 часа «Ярославль — город богатырей и воинов» на 7 читать дальшеуменьшить
сентября 2019 г. на 7 сентября с 10 часов. Но на экскурсии выяснилось, что у Александра начало следующей экскурсии в 13 часов. Экскурсия была сокращена более чем на час, деньги Алена вернула, но неприятный осадок остался. Еще раз огромное спасибо Александру за его прекрасную экскурсию!
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А
Анна
Огромное спасибо экскурсоводу Ладе. Максимум информации в прекрасно оформленный рассказ. Даты,факты изящно переплетаются с легендами и историями прошлого, отражаясь в современной и повседневной жизни. С каждым словом чувствуется любовь и восхищение родным городом! Три часа пролетели мгновенно. Очень жаль было расставаться.
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В
Владимир
Алена - прекрасный гид, очень интересная экскурсия, много что посмотрели и ещё больше узнали! Очень приятно видеть таких энтузиастов своего дела, которые так искренне любят свой город и его историю. Очень рекомендую!
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В
Вилена
Отлично провели время в компании Алены. Ее энциклопедические знания, легкий характер и внимание к людям обеспечивают максимальное удовольствие от экскурсии)
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А
Андрей
Нашим экскурсоводом была Дарья. Передайте ей от нас огромную благодарность за профессионализм, грамотную речь и любовь к родному городу Ярославль.
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Юлия
Николай провёл экскурсию просто великолепно! Нам очень понравилось! Спасибо!
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