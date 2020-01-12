7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Ярославль — город богатырей и воинов

Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии

Алёна
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Алёна – представитель гидов
Поездка в Ярославль — это не только походы по церквям, храмам и музеям ремесел.

Я покажу вам другую сторону города Золотого кольца — мужественную, богатырскую, героическую.

Вы узнаете, почему Ярославль называют «городом бравых людей», разберетесь, почему на памятнике Ярославу Мудрому спрятан меч, и поймете, что символизируют серп и молот на советском банке.

А в музее Боевой славы я напомню вам о главных сражениях, где город сыграл важную роль, и помогу увидеть историческую перспективу Ярославля.
От 2800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 49 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 50 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Ярославль — город богатырей и воинов
Ярославль — город богатырей и воинов

Что вас ожидает

Скрытые символы памятников и скульптур
Ярославль — один из старейших городов России, известный героическим прошлым. Чтобы прочувствовать его древний дух, отправимся в исторический центр — Кремль. Здесь я расскажу, почему Ярославль называют «городом бравых людей» и помогу составить карту «военных» достопримечательностей. По ходу прогулки вы прочитаете «скрытый код» патриотических скульптур: увидите, где на памятнике Ярославу Мудрому спрятан меч и поймете, как эта деталь связана с характером великого князя. А на здании первого советского банка разглядите скульптурный элемент с серпом и молотом и разберетесь в его символике.

Музей боевой славы и подвиги ярославцев
Я помогу сориентироваться в истории Ярославля времен главных сражений и войн. У мемориала Вечному огню вы узнаете историю двух влюбленных, которых разлучила война, а у памятника Минину и Пожарскому — о том, как из отрядов горожан сформировалась большая часть народного ополчения. И, конечно, я отведу вас в музей боевой славы, где вы узнаете о Ярославском восстании, особенной роли города в Смутное время и подвигах ярославцев в годы Великой Отечественной войны.

После прогулки мы отправимся на Ярославскую пивоварню, где вы сможете попробовать несколько видов крафтового пива.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
  • Экскурсия может быть полностью пешеходной или автопешеходной, если у вас есть автомобиль.
  • Дегустация пива включена в стоимость экскурсии.
Ярославль — город богатырей и воинов
Ярославль — город богатырей и воинов
Ярославль — город богатырей и воинов
Ярославль — город богатырей и воинов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Всем привет! Мне 28, и я ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества Охраны Памятников Истории и Культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Нашим экскурсоводом была Дарья. Передайте ей от нас огромную благодарность за профессионализм, грамотную речь и любовь к родному городу Ярославль.
5 января 2020
Николай провёл экскурсию просто великолепно! Нам очень понравилось! Спасибо!
3 ноября 2019
Знания экскурсовода отличные, но маршрут нам не понравился, потому что нет хронологического порядка в повествовании. Из-за этого не получилось усвоения материала. Надо переделать маршрут и внести в рассказ побольше занимательных фактов и работы с участниками группы.
Отдельное спасибо Алёне, что перенесла экскурсию для нашей группы на более позднее время.
31 октября 2019
БЫЛИ В ЯРОСЛАВЛЕ С ДЕТЬМИ-ПОДРОСТКАМИ. ЭКСКУРСИЯ ПОНРАВИЛАСЬ. УЗНАЛИ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.
10 сентября 2019
Александру за экскурсию большое спасибо, было очень интересно. Ярославль очень понравился. Единственная неприятная накладка, заказывали экскурсию у Алены Фомкиной на 4 часа «Ярославль — город богатырей и воинов» на 7 сентября 2019 г. на 7 сентября с 10 часов. Но на экскурсии выяснилось, что у Александра начало следующей экскурсии в 13 часов. Экскурсия была сокращена более чем на час, деньги Алена вернула, но неприятный осадок остался. Еще раз огромное спасибо Александру за его прекрасную экскурсию!
3 июля 2019
Отлично провели время в компании Алены. Ее энциклопедические знания , легкий характер и внимание к людям обеспечивают максимальное удовольствие от экскурсии )
4 мая 2019
Алена - прекрасный гид, очень интересная экскурсия, много что посмотрели и ещё больше узнали! Очень приятно видеть таких энтузиастов своего дела, которые так искренне любят свой город и его историю. Очень рекомендую!

Алёна проводит ещё 2 экскурсии

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