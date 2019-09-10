7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Поездка в Ярославль — это не только походы по церквям, храмам и музеям ремесел. Я покажу вам другую сторону города Золотого кольца — мужественную, богатырскую, героическую.Вы узнаете, почему Ярославль называют

«городом бравых людей», разберетесь, почему на памятнике Ярославу Мудрому спрятан меч, и поймете, что символизируют серп и молот на советском банке. А в музее Боевой славы я напомню вам о главных сражениях, где город сыграл важную роль, и помогу увидеть историческую перспективу Ярославля.

Описание экскурсии

Скрытые символы памятников и скульптур

Ярославль — один из старейших городов России, известный героическим прошлым. Чтобы прочувствовать его древний дух, отправимся в исторический центр — Кремль. Здесь я расскажу, почему Ярославль называют «городом бравых людей» и помогу составить карту «военных» достопримечательностей. По ходу прогулки вы прочитаете «скрытый код» патриотических скульптур: увидите, где на памятнике Ярославу Мудрому спрятан меч и поймете, как эта деталь связана с характером великого князя. А на здании первого советского банка разглядите скульптурный элемент с серпом и молотом и разберетесь в его символике.

Музей боевой славы и подвиги ярославцев

Я помогу сориентироваться в истории Ярославля времен главных сражений и войн. У мемориала Вечному огню вы узнаете историю двух влюбленных, которых разлучила война, а у памятника Минину и Пожарскому — о том, как из отрядов горожан сформировалась большая часть народного ополчения. Я отведу вас в музей боевой славы, где вы узнаете о Ярославском восстании, особенной роли города в Смутное время и подвигах ярославцев в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали