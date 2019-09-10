7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Ярославль - город богатырей и воинов

Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии
Поездка в Ярославль — это не только походы по церквям, храмам и музеям ремесел. Я покажу вам другую сторону города Золотого кольца — мужественную, богатырскую, героическую.

Вы узнаете, почему Ярославль называют
читать дальшеуменьшить

«городом бравых людей», разберетесь, почему на памятнике Ярославу Мудрому спрятан меч, и поймете, что символизируют серп и молот на советском банке.

А в музее Боевой славы я напомню вам о главных сражениях, где город сыграл важную роль, и помогу увидеть историческую перспективу Ярославля.

4.7
8 отзывов
Ярославль - город богатырей и воинов
Ярославль - город богатырей и воинов
Ярославль - город богатырей и воинов

Описание экскурсии

Скрытые символы памятников и скульптур

Ярославль — один из старейших городов России, известный героическим прошлым. Чтобы прочувствовать его древний дух, отправимся в исторический центр — Кремль. Здесь я расскажу, почему Ярославль называют «городом бравых людей» и помогу составить карту «военных» достопримечательностей. По ходу прогулки вы прочитаете «скрытый код» патриотических скульптур: увидите, где на памятнике Ярославу Мудрому спрятан меч и поймете, как эта деталь связана с характером великого князя. А на здании первого советского банка разглядите скульптурный элемент с серпом и молотом и разберетесь в его символике.

Музей боевой славы и подвиги ярославцев

Я помогу сориентироваться в истории Ярославля времен главных сражений и войн. У мемориала Вечному огню вы узнаете историю двух влюбленных, которых разлучила война, а у памятника Минину и Пожарскому — о том, как из отрядов горожан сформировалась большая часть народного ополчения. Я отведу вас в музей боевой славы, где вы узнаете о Ярославском восстании, особенной роли города в Смутное время и подвигах ярославцев в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • Экскурсия по умолчанию пешеходная, если у вас есть автомобиль, можно чуть расширить её географию
  • Посещение музея оплачивается дополнительно, требует согласования заранее (и наличия транспорта для трансфера в музей)
  • С вами будет гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 26266 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
1
2
1
И
Александру за экскурсию большое спасибо, было очень интересно. Ярославль очень понравился. Единственная неприятная накладка, заказывали экскурсию у Алены Фомкиной на 4 часа «Ярославль — город богатырей и воинов» на 7
читать дальшеуменьшить

сентября 2019 г. на 7 сентября с 10 часов. Но на экскурсии выяснилось, что у Александра начало следующей экскурсии в 13 часов. Экскурсия была сокращена более чем на час, деньги Алена вернула, но неприятный осадок остался. Еще раз огромное спасибо Александру за его прекрасную экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное спасибо экскурсоводу Ладе. Максимум информации в прекрасно оформленный рассказ. Даты,факты изящно переплетаются с легендами и историями прошлого, отражаясь в современной и повседневной жизни. С каждым словом чувствуется любовь и восхищение родным городом! Три часа пролетели мгновенно. Очень жаль было расставаться.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Алена - прекрасный гид, очень интересная экскурсия, много что посмотрели и ещё больше узнали! Очень приятно видеть таких энтузиастов своего дела, которые так искренне любят свой город и его историю. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Отлично провели время в компании Алены. Ее энциклопедические знания, легкий характер и внимание к людям обеспечивают максимальное удовольствие от экскурсии)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нашим экскурсоводом была Дарья. Передайте ей от нас огромную благодарность за профессионализм, грамотную речь и любовь к родному городу Ярославль.
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Николай провёл экскурсию просто великолепно! Нам очень понравилось! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии на «Ярославль - город богатырей и воинов»

Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
На машине
На микроавтобусе
5 часов
56 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках
Начало: На ж/д вокзале Ярославля
Расписание: в субботу в 11:30
15 авг в 11:30
22 авг в 11:30
3550 ₽ за человека
Ярославль: городские легенды
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: городские легенды
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 5100 ₽ за всё до 5 чел.
Ярославль: считаем медведей
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: считаем медведей
Отправьтесь в путешествие по Ярославлю, где медведи встречаются на каждом шагу. Узнайте о купеческой славе и культурных символах города
Начало: На площади Волкова
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 5100 ₽ за всё до 5 чел.
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
Погрузитесь в историю Ярославской большой мануфактуры и её влияние на развитие города. Прогулка по старинному району и знакомство с его уникальными объектами
Начало: У храма Петра и Павла
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле
от 4500 ₽ за экскурсию