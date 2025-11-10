В Вероника

Экскурсия была прекрасно организована: каждая деталь маршрута продуманна, маршруты удобны и логичны, достопримечательности раскрыты интересно и познавательно. Но самое главное достоинство — умение экскурсовода привлечь читать дальше и удержать внимание ребенка. Благодаря живым рассказам, интерактивным элементам и вовлечению детей в процесс, экскурсия стала незабываемым приключением, полным открытий и новых знаний.

Ж Жанна Большое спасибо Валерии!! Нам очень понравилось. Были с ребенком 7 лет. Для него было бы скучно, если бы мы взяли обычную обзорку. А квест это игра. Еще раз спасибо! Всем хорошего отдыха.

Н Нина Ходили на экскурсию квест с 4 сыновьями 12 лет, 10 лет, 8 лет и 4 года. Понравилось всем! Даже самый младший был увлечен сбором ключей. Интересный и не долгий маршрут, дети не успели утомится и были сконцентрированы. Валерия прекрасно нашла подход ко всем и держала всё внимание. Спасибо огромное! Ещё обязательно вернёмся 🥰