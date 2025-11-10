Семь бронзовых памятников Ярославля скрывают свои секреты. Участники квеста должны разгадать загадки, чтобы собрать ключи и открыть финальный клад. Прогулка по центральным улицам и бульварам позволит увидеть театр драмы ИМ.Ф. Волкова, памятник Петру и Февронии, Казанский собор и многое другое. Подходит для семей с детьми от 7 лет. Готовы ли вы пройти маршрут без потерь и собрать все ключи?
Что можно увидеть
- Театр драмы ИМ.Ф. Волкова
- Первомайский бульвар
- Памятник Петру и Февронии
- Казанский собор
- Улица Кирова
- Памятник Ярославу Мудрому
- Памятник Афоне
Описание квеста
В этой городской игре-квесте вам предстоит:
- разгадать загадки от бронзовых хранителей Ярославля
- пройти по центральным улицам и бульварам
- собрать семь ключей, чтобы открыть финальный клад
По пути вы увидите: театр драмы им. Ф. Волкова — Первомайский бульвар и памятник Петру и Февронии — Казанский собор и улицу Кирова — скульптуры известных ярославцев — знаменитых медведей Ярославля — памятник Ярославу Мудрому и памятник Афоне
На нашем маршруте:
- вы познакомитесь с местными символами-медведями и судьбами знаменитых горожан: Фёдора Волкова, Леонида Собинова, Леонида Трефолева
- прогуляетесь по историческому центру и выполните множество заданий, связанных с историей Ярославля
- выясните, как менялся город и какие тайны хранят его памятники
Организационные детали
- Эта программа рекомендована семьям со школьниками 7+, которые впервые приезжают в Ярославль
- Все объекты мы осмотрим снаружи
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Валерия — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 279 туристов
Моя специализация — проведение интерактивных программ по городу. Из сильных сторон — педагогическое образование и опыт работы с детьми. Интересная подача, наглядность и юмор в моих программах позволят сохранить в памяти как можно больше исторических фактов. Понравится и детям, и взрослым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
10 ноя 2025
Рекомендую квест для семей с детьми.
Ж
Жанна
8 сен 2025
Большое спасибо Валерии!! Нам очень понравилось. Были с ребенком 7 лет. Для него было бы скучно, если бы мы взяли обычную обзорку. А квест это игра. Еще раз спасибо! Всем хорошего отдыха.
Н
Нина
20 авг 2025
Ходили на экскурсию квест с 4 сыновьями 12 лет, 10 лет, 8 лет и 4 года. Понравилось всем! Даже самый младший был увлечен сбором ключей. Интересный и не долгий маршрут, дети не успели утомится и были сконцентрированы. Валерия прекрасно нашла подход ко всем и держала всё внимание. Спасибо огромное! Ещё обязательно вернёмся 🥰
Ульяна
13 авг 2025
Брали экскурсию «бронзовые хранители», где нашим гидом была чудесная Валерия.
Экскурсия понравилась, особенно нашему семилетнему сыну:)
Выполняли задания, узнавали об известных людях Ярославля. Между «станциями» общались о городе.
Валерия отличный гид! Такая артистичная подача, которую просто невозможно оставить еще внимания.
В общем большое спасибо, рекомендуем!
