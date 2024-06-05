1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
750₽ за человека
Групповая
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Завтра в 14:00
11 июня в 09:30
3 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2.5 часа
Ярославль, до чего же ты хорош
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Начало: На площади Волкова
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30
22 июня в 11:30
23 июня в 11:30
700₽ за человека
Квест
3 часа
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль без академизма и славословия: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с Ярославлем через истории его жителей, архитектурные шедевры и живописные набережные без академической сухости
Начало: на площади Челюскинцев, д. 13, рядом с Яр. медунив...
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
4 000₽ за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Татьяна очень интересно рассказала нам о городе, факты и легенды, остались довольны прогулкой😇
- ААнна5 июня 2024Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась гид Валентина. Интересная подача материала, воспринимается легко и в то же время много интересного и познавательного. Благодаря Валентине
- ЕЕлена3 июня 2024Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись по экскурсионному маршруту. Жаль времени было очень мало. Наверное формат такой экскурсии подразумевает больше времени. Особенно при групповой. Рекомендую.
- ЕЕвгения26 мая 2024Тот редкий случай, когда хочется оставить отзыв:)) Это была ооочень интересная прогулка-экскурсия! Юле огромная благодарность за вовлеченность, душевность, интеллект, за то, что очень чутко слышала потребности группы, была наша частью, а сколько любви к Ярославль передавалось-восхищаюсь!
- ННаталья25 мая 2024Очень четко и грамотно
- ССветлана25 мая 2024Были на экскурсии 17 мая 2024г. Очень понравилось с какой любовью и интересом вела экскурсию Татьяна. Вместо заявленных 2х часов по итогу экскурсия длилась 3 часа. Татьяна нас не торопила, давала возможность насладиться городом. Огромное ей спасибо за экскурсию!
- ТТатьяна19 мая 2024Замечательная экскурсия,не смотря на погоду, пролетела на одном дыхании. Очень интересная история города, а в рассказе Юлии, без сухих дат и с интеллигентным чувством юмора рассказчика, слушать было одно удовольствие. Спасибо большое организатору за подход и за преподнесенную информацию.
- ААрина19 мая 2024Хочу поделиться своим положительным впечатлением об экскурсии, которую мы совершили во время отпуска. Все было просто замечательно - интересный маршрут,
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Драматический театр»
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