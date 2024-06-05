Драматический театр – экскурсии в Ярославле

Найдено 8 экскурсий в категории «Драматический театр» в Ярославле, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первые шаги в Ярославле
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
525 отзывов
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
750 за человека
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
79 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300 за человека
Ярославль - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Завтра в 14:00
11 июня в 09:30
3 340 за всё до 10 чел.
Ярославль тысячелетний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
110 отзывов
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200 за всё до 8 чел.
Ярославль, до чего же ты хорош
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
194 отзыва
Ярославль, до чего же ты хорош
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Начало: На площади Волкова
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30
22 июня в 11:30
23 июня в 11:30
700 за человека
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
66 отзывов
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Ярославль без академизма и славословия
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Ярославль без академизма и славословия: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с Ярославлем через истории его жителей, архитектурные шедевры и живописные набережные без академической сухости
Начало: на площади Челюскинцев, д. 13, рядом с Яр. медунив...
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
4 000 за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ярославль тысячелетний
    Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ярославль - первое знакомство
    Татьяна очень интересно рассказала нам о городе, факты и легенды, остались довольны прогулкой😇
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Очень понравилась гид Валентина. Интересная подача материала, воспринимается легко и в то же время много интересного и познавательного. Благодаря Валентине
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    влюбилась в Ярославль. Почувствовала с какой любовью она подходит к работе и к нам слушателям. Экскурсия получилась волшебная. Буду всем рекомендовать.

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись по экскурсионному маршруту. Жаль времени было очень мало. Наверное формат такой экскурсии подразумевает больше времени. Особенно при групповой. Рекомендую.
    Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. ПрошлисьОзнакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. ПрошлисьОзнакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись
  • Е
    Евгения
    26 мая 2024
    Ярославль, до чего же ты хорош
    Тот редкий случай, когда хочется оставить отзыв:)) Это была ооочень интересная прогулка-экскурсия! Юле огромная благодарность за вовлеченность, душевность, интеллект, за то, что очень чутко слышала потребности группы, была наша частью, а сколько любви к Ярославль передавалось-восхищаюсь!
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Ярославль - первое знакомство
    Очень четко и грамотно
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Ярославль - первое знакомство
    Были на экскурсии 17 мая 2024г. Очень понравилось с какой любовью и интересом вела экскурсию Татьяна. Вместо заявленных 2х часов по итогу экскурсия длилась 3 часа. Татьяна нас не торопила, давала возможность насладиться городом. Огромное ей спасибо за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Ярославль, до чего же ты хорош
    Замечательная экскурсия,не смотря на погоду, пролетела на одном дыхании. Очень интересная история города, а в рассказе Юлии, без сухих дат и с интеллигентным чувством юмора рассказчика, слушать было одно удовольствие. Спасибо большое организатору за подход и за преподнесенную информацию.
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  • А
    Арина
    19 мая 2024
    Ярославль: история на каждом шагу
    Хочу поделиться своим положительным впечатлением об экскурсии, которую мы совершили во время отпуска. Все было просто замечательно - интересный маршрут,
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    увлекательные истории и легкая, непринужденная атмосфера. Благодаря этой экскурсии мы узнали новое о знакомых местах и обогатили свой культурный опыт. Спасибо Виктору за такой замечательный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Драматический театр»

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  7. Храм Ильи Пророка
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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
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