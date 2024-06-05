Е Екатерина Ярославль тысячелетний Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.

Е Екатерина Ярославль - первое знакомство Татьяна очень интересно рассказала нам о городе, факты и легенды, остались довольны прогулкой😇

А Анна Первые шаги в Ярославле Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!

Ю Юлия Первые шаги в Ярославле читать дальше влюбилась в Ярославль. Почувствовала с какой любовью она подходит к работе и к нам слушателям. Экскурсия получилась волшебная. Буду всем рекомендовать. Очень понравилась гид Валентина. Интересная подача материала, воспринимается легко и в то же время много интересного и познавательного. Благодаря Валентине

Е Елена Первые шаги в Ярославле Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись по экскурсионному маршруту. Жаль времени было очень мало. Наверное формат такой экскурсии подразумевает больше времени. Особенно при групповой. Рекомендую.

Е Евгения Ярославль, до чего же ты хорош Тот редкий случай, когда хочется оставить отзыв:)) Это была ооочень интересная прогулка-экскурсия! Юле огромная благодарность за вовлеченность, душевность, интеллект, за то, что очень чутко слышала потребности группы, была наша частью, а сколько любви к Ярославль передавалось-восхищаюсь!

Н Наталья Ярославль - первое знакомство Очень четко и грамотно

С Светлана Ярославль - первое знакомство Были на экскурсии 17 мая 2024г. Очень понравилось с какой любовью и интересом вела экскурсию Татьяна. Вместо заявленных 2х часов по итогу экскурсия длилась 3 часа. Татьяна нас не торопила, давала возможность насладиться городом. Огромное ей спасибо за экскурсию!

Т Татьяна Ярославль, до чего же ты хорош Замечательная экскурсия,не смотря на погоду, пролетела на одном дыхании. Очень интересная история города, а в рассказе Юлии, без сухих дат и с интеллигентным чувством юмора рассказчика, слушать было одно удовольствие. Спасибо большое организатору за подход и за преподнесенную информацию.