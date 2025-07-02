Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вас ждёт уникальная возможность попробовать себя в роли художника-эмальера, создавая новогодние игрушки из медных заготовок. В процессе вы распишете их эмалью и увидите, как они оживают в муфельной печи при температуре 850°С. Готовое изделие станет вашим семейным сокровищем.



Также вы посетите музей эмальерного искусства, где представлены работы мастеров из России и зарубежья. Это мероприятие оставит незабываемые впечатления и тёплые воспоминания