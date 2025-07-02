Вас ждёт уникальная возможность попробовать себя в роли художника-эмальера, создавая новогодние игрушки из медных заготовок. В процессе вы распишете их эмалью и увидите, как они оживают в муфельной печи при температуре 850°С. Готовое изделие станет вашим семейным сокровищем.
Также вы посетите музей эмальерного искусства, где представлены работы мастеров из России и зарубежья. Это мероприятие оставит незабываемые впечатления и тёплые воспоминания
Также вы посетите музей эмальерного искусства, где представлены работы мастеров из России и зарубежья. Это мероприятие оставит незабываемые впечатления и тёплые воспоминания
6 причин купить этот билет
- 🎨 Уникальный опыт создания игрушек
- 🖼️ Посещение музея эмальерного искусства
- 🔥 Процесс обжига в муфельной печи
- 🎁 Памятный сувенир на память
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🧑🎨 Возможность почувствовать себя художником
Что можно увидеть
- Музей эмальерного искусства
Описание билета
Попробуйте себя в роли художника! Настроившись в музее на творческую волну, вы превратитесь в настоящего художника-эмальера и сделаете собственную новогоднюю игрушку:
- получите медную заготовку любой понравившейся формы: снеговика, снежинки, ангела, ёлочки, совы или какой-нибудь другой — выбор широкий!
- распишете её эмалью.
- проследите за процессом обжига изделия в муфельной печи при температуре 850°С и заберёте домой готовое украшение. Также вы посетите единственный в нашей стране музей эмальерного искусства с богатейшей коллекцией работ ведущих художников-эмальеров России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите коллекцию работ ведущих художников-эмальеров России
- Стран СНГ и дальнего зарубежья: Беларуси
- Казахстана
- Украины
- Германии
- Италии
- Австрии
- Испании
- Голландии
- Венгрии
- Японии
- Китая
- Мексики и США
Что включено
- Экскурсия по музею
- Мастер-класс
- Входной билет
Место начала и завершения?
Ул. Тверицкая набережная, д. 15
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Через некоторое время с Вами свяжется администратор для подтверждения брони
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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