Когда-то Ярославская область была центром эмальерного искусства. Мы приглашаем вас в большой тематический музей «Эмалис», где вдохновим работами художников со всех уголков мира. А затем научим создавать новогодние украшения в технике «горячая эмаль». Такие изделия могут храниться десятилетиями и передаваться как семейная реликвия из поколения в поколение.

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Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Описание мастер-класса

Музей «Эмалис»

Вы посетите единственный в нашей стране музей эмальерного искусства с богатейшей коллекцией работ ведущих художников-эмальеров России, стран СНГ и дальнего зарубежья: Беларуси, Казахстана, Украины, Германии, Италии, Австрии, Испании, Голландии, Венгрии, Японии, Китая, Мексики и США. Коллекция эмалей формировалась с 1992 года.

Мастер-класс

Настроившись в музее на творческую волну, вы превратитесь в настоящего художника-эмальера и сделаете собственную новогоднюю игрушку:

получите медную заготовку любой понравившейся формы: снеговика, снежинки, ангела, ёлочки, совы или какой-нибудь другой — выбор широкий!

распишете её горячей эмалью

проследите за процессом обжига изделия в муфельной печи при температуре 850°С и заберёте домой готовое украшение

Организационные детали