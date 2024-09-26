Когда-то Ярославская область была центром эмальерного искусства.
Мы приглашаем вас в большой тематический музей «Эмалис», где вдохновим работами художников со всех уголков мира. А затем научим создавать новогодние украшения в технике «горячая эмаль».
Такие изделия могут храниться десятилетиями и передаваться как семейная реликвия из поколения в поколение.
Мы приглашаем вас в большой тематический музей «Эмалис», где вдохновим работами художников со всех уголков мира. А затем научим создавать новогодние украшения в технике «горячая эмаль».
Такие изделия могут храниться десятилетиями и передаваться как семейная реликвия из поколения в поколение.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Описание мастер-класса
Музей «Эмалис»
Вы посетите единственный в нашей стране музей эмальерного искусства с богатейшей коллекцией работ ведущих художников-эмальеров России, стран СНГ и дальнего зарубежья: Беларуси, Казахстана, Украины, Германии, Италии, Австрии, Испании, Голландии, Венгрии, Японии, Китая, Мексики и США. Коллекция эмалей формировалась с 1992 года.
Мастер-класс
Настроившись в музее на творческую волну, вы превратитесь в настоящего художника-эмальера и сделаете собственную новогоднюю игрушку:
- получите медную заготовку любой понравившейся формы: снеговика, снежинки, ангела, ёлочки, совы или какой-нибудь другой — выбор широкий!
- распишете её горячей эмалью
- проследите за процессом обжига изделия в муфельной печи при температуре 850°С и заберёте домой готовое украшение
Организационные детали
- Все материалы для мастер-класса включены в стоимость
- Мастер-класс проведёт гид из нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тверицкой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Ярославле
Провёл экскурсии для 61 туриста
Мы проводим мастер-классы, которые будут интересны и детям, и взрослым. Проявите в себе художника и отдохните душой. В трёх залах нашего музея представлены изделия в технике станковой эмали, ювелирная эмаль, эмалевые миниатюры в технике финифть и ещё много всего интересного. Приходите в гости!Задать вопрос
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