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Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю

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13 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Ярославля
В экскурсии 🧭 от «Гидов в городе» вас ждёт история 📖 старинного приволжского Ярославля, рассказ о создателях его храмов и театра Волкова.

Вы прогуляетесь 👣 по набережной, полюбуетесь красивыми 🤩 водными просторами.

Побываете на самом древнем месте, у Стрелки при слиянии Волги и Которосли.

Услышите легенду, связанную с Ярославом Мудрым, язычниками и медведем.

Увидите Успенский собор, Спасо-Преображенский монастырь, церковь ⛪ Ильи Пророка.

Гид порекомендует интересные музеи 🖼 и рестораны.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю

Что вы увидите

  • Стрелка при слиянии Волги и Которосли
  • Успенский кафедральный собор
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Церковь Ильи Пророка
  • Ансамбль зданий Гостиного двора
  • Волковский академический театр
Столица «Золотого кольца» России
Ярославль — древнейший из городов на Волге, неофициальная столица ⭐️ «Золотого кольца» России. Исторический центр города входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ярославль сквозь века
  • Мы увидим остатки земляных валов, некогда защищавших город;
  • Место основания Ярославля: Стрелку, при слиянии Волги и Которосли;
  • Пройдем по набережной, с которой открывается прекрасный вид на волжские просторы;
  • Побываем у стен Успенского кафедрального собора, главного храма города;
  • Рассмотрим Спасо-Преображенский монастырь (именно здесь был найден памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве»);
  • Церковь Ильи Пророка, заложенную Ярославом Мудрым;
  • Увидим ансамбль зданий Гостиного двора, памятника архитектуры XIX века. Волковский академический театр, старейший драматический театр России.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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13 отзывов оставили туристы

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