Что вы увидите
- Стрелка при слиянии Волги и Которосли
- Успенский кафедральный собор
- Спасо-Преображенский монастырь
- Церковь Ильи Пророка
- Ансамбль зданий Гостиного двора
- Волковский академический театр
Столица «Золотого кольца» России
Ярославль — древнейший из городов на Волге, неофициальная столица ⭐️ «Золотого кольца» России. Исторический центр города входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ярославль сквозь века
- Мы увидим остатки земляных валов, некогда защищавших город;
- Место основания Ярославля: Стрелку, при слиянии Волги и Которосли;
- Пройдем по набережной, с которой открывается прекрасный вид на волжские просторы;
- Побываем у стен Успенского кафедрального собора, главного храма города;
- Рассмотрим Спасо-Преображенский монастырь (именно здесь был найден памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве»);
- Церковь Ильи Пророка, заложенную Ярославом Мудрым;
- Увидим ансамбль зданий Гостиного двора, памятника архитектуры XIX века. Волковский академический театр, старейший драматический театр России.
Что входит
- Экскурсионное сопровождение
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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