Гиды В. – Гид из Ярославля

В экскурсии 🧭 от «Гидов в городе» вас ждёт история 📖 старинного приволжского Ярославля, рассказ о создателях его храмов и театра Волкова.



Вы прогуляетесь 👣 по набережной, полюбуетесь красивыми 🤩 водными просторами.



Побываете на самом древнем месте, у Стрелки при слиянии Волги и Которосли.



Услышите легенду, связанную с Ярославом Мудрым, язычниками и медведем.



Увидите Успенский собор, Спасо-Преображенский монастырь, церковь ⛪ Ильи Пророка.



Гид порекомендует интересные музеи 🖼 и рестораны.