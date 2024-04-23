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Ярославль для новичков
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
4500 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто
Посетить живописные старинные города на Волге и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
15 000 ₽ за всё до 45 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Нас было 18 человек из Петербурга и взрослые и дети. От экскурсии в восторге, экскурсовод Александр нас потряс знаниями истории,
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Т
Артёму спасибо! Очень понравилось)
+6
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Получили от экскурсии массу положительных эмоций, узнали много нового, пополнили копилку визуальных впечатлений. Маршрут по нашей просьбе был скорректирован, мы
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Л
Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет больше узнать и прочувствовать российскую глубинку и Ярославскую область. Прекрасные города на Волге, каждый
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Ч
Все отлично
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Не первый раз совершаем путешествия с Tripster. Всякий раз нас встречают прекрасные и грамотные экскурсоводы, влюбленные в свой край и
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Отличные впечатления от экскурсии! Однозначно рекомендую!
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Всего 171 отзыв в Ярославле в категории "Плёс"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Плёс»
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