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Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек

Окунуться в историю города и прикоснуться к матрёшечному промыслу на групповой экскурсии
Нерехта — дивный уголок, настоящей «музей под открытым небом», где можно полюбоваться образцами архитектуры 19 века — церквями, деревянными особняками, торговыми рядами.

Их мы осмотрим снаружи, а внутрь заглянем в краеведческий музей, где вас ждёт знакомство с судьбой автора «Дневника русской женщины». Также посетим фабрику игрушек и прикоснёмся к матрёшечному промыслу.
4
1 отзыв
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек

Описание экскурсии

Знакомство с городом

Во время экскурсии вы увидите деревянные и каменные особняки, купеческие торговые ряды, Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский монастырь. Отдельной страницей в истории города выделяются храмы, построенные по проекту талантливого архитектора С. Воротилова в конце 18 века. Таковы Варваринская церковь и Преображенская. Обязательно поговорим об их уникальном стиле.

Загадки краеведческого музея

Достоин внимания Нерехтский краеведческий музей, посвящённый жизни выдающихся уроженцев Нерехты. Особое внимание уделим знакомству с судьбой автора «Дневника русской женщины» — Елизаветы Дьяконовой. Детали ее удивительной жизни до сих пор волнуют умы учёных-историков в России и мире.

По фабрике игрушек

В соседней деревне Лаврово находится фабрика игрушек. Вы посетите ремесленную избу матрёшечного промысла и ощутите дух традиционного ремесла. Мастера фабрики поведают об истории деревянных игрушек и продемонстрируют, как в них играли наши предки.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Ярославле
  • В стоимость включено: транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус — в зависимости от количества человек в группе), посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек с экскурсией и Нерехтского краеведческого музея. Отдельно (по желанию) оплачиваются сувениры и обед.
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2600 ₽
Дети до 18 лет2500 ₽
Пенсионеры2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала Ярославль-Главный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4310 туристов
Мы — группа компаний, создающая качественные и яркие туры. Путешествия — наша страсть, и, не без гордости, признаёмся, что организуем экскурсии во всех 85 субъектах РФ без исключения. Предметом нашего особенного
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и трепетного внимания является приём гостей в родных стенах — городе Ярославле, Ярославской области и ближайших окрестностях. Выезды в однодневные сборные поездки по этим направлениям с нашими лучшими краеведами осуществляются каждый день (даже по понедельникам)!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Татьяна
Нерехта не произвела ожидаемого впечатления. А вот фабрика игрушек это просто шедевр…..
К сожалению нет фото, только видио, а они не грузятся, но поверьте там работают люди влюблённые в своё дело….
Рекомендую приезжать с детьми….
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