Окунуться в историю города и прикоснуться к матрёшечному промыслу на групповой экскурсии
Их мы осмотрим снаружи, а внутрь заглянем в краеведческий музей, где вас ждёт знакомство с судьбой автора «Дневника русской женщины». Также посетим фабрику игрушек и прикоснёмся к матрёшечному промыслу.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 600 ₽
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с городом
Во время экскурсии вы увидите деревянные и каменные особняки, купеческие торговые ряды, Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский монастырь. Отдельной страницей в истории города выделяются храмы, построенные по проекту талантливого архитектора С. Воротилова в конце 18 века. Таковы Варваринская церковь и Преображенская. Обязательно поговорим об их уникальном стиле.
Загадки краеведческого музея
Достоин внимания Нерехтский краеведческий музей, посвящённый жизни выдающихся уроженцев Нерехты. Особое внимание уделим знакомству с судьбой автора «Дневника русской женщины» — Елизаветы Дьяконовой. Детали ее удивительной жизни до сих пор волнуют умы учёных-историков в России и мире.
По фабрике игрушек
В соседней деревне Лаврово находится фабрика игрушек. Вы посетите ремесленную избу матрёшечного промысла и ощутите дух традиционного ремесла. Мастера фабрики поведают об истории деревянных игрушек и продемонстрируют, как в них играли наши предки.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Ярославле
- В стоимость включено: транспортное обслуживание (легковой автомобиль, минивен или микроавтобус — в зависимости от количества человек в группе), посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек с экскурсией и Нерехтского краеведческого музея. Отдельно (по желанию) оплачиваются сувениры и обед.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вокзала Ярославль-Главный
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.