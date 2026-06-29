Нерехта — дивный уголок, настоящей «музей под открытым небом», где можно полюбоваться образцами архитектуры 19 века — церквями, деревянными особняками, торговыми рядами. Их мы осмотрим снаружи, а внутрь заглянем в краеведческий музей, где вас ждёт знакомство с судьбой автора «Дневника русской женщины». Также посетим фабрику игрушек и прикоснёмся к матрёшечному промыслу.

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Описание экскурсии

Знакомство с городом

Во время экскурсии вы увидите деревянные и каменные особняки, купеческие торговые ряды, Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский монастырь. Отдельной страницей в истории города выделяются храмы, построенные по проекту талантливого архитектора С. Воротилова в конце 18 века. Таковы Варваринская церковь и Преображенская. Обязательно поговорим об их уникальном стиле.

Загадки краеведческого музея

Достоин внимания Нерехтский краеведческий музей, посвящённый жизни выдающихся уроженцев Нерехты. Особое внимание уделим знакомству с судьбой автора «Дневника русской женщины» — Елизаветы Дьяконовой. Детали ее удивительной жизни до сих пор волнуют умы учёных-историков в России и мире.

По фабрике игрушек

В соседней деревне Лаврово находится фабрика игрушек. Вы посетите ремесленную избу матрёшечного промысла и ощутите дух традиционного ремесла. Мастера фабрики поведают об истории деревянных игрушек и продемонстрируют, как в них играли наши предки.

Организационные детали