Места, до которых добираются 1% туристов

Мы прогуляемся в самом древнем парке 🌳 города — Петропавловском, увидим Петропавлоский храм — копию собора в Санкт-Петербурге, систему прудов, сохранившуюся с петровских времён.

Прогуляемся на территории бывшей Ярославской Большой мануфактуры, основанной триста лет назад. Когда-то Мануфактура была передовым предприятием всей Российской империи, целым городом в городе.

Обязательно посетим Храм Иоанна Предтечи, изображенный на 1000-рублёвой купюре, и средневековый храмовый комплекс в Коровницкой слободе.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.