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Неизвестный Ярославль: прогулка по нетуристическим местам

Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
Приглашаю вас на необычную авторскую экскурсию ⛳ по неизвестным местам Ярославля.

Вы посетите Петропавлоский храм, бывшую Ярославскую Большой мануфактуру и храм Иоанна Предтечи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Неизвестный Ярославль: прогулка по нетуристическим местам
Неизвестный Ярославль: прогулка по нетуристическим местам

Что вы увидите

  • Ярославская Большая мануфактура
  • Петропавловский парк
  • Петропавловский храм
  • Храм Иоанна Предтечи
  • Храмовый комплекс в Коровницкой слободе
  • Река Которосль.
Места, до которых добираются 1% туристов
Мы прогуляемся в самом древнем парке 🌳 города — Петропавловском, увидим Петропавлоский храм — копию собора в Санкт-Петербурге, систему прудов, сохранившуюся с петровских времён.
Прогуляемся на территории бывшей Ярославской Большой мануфактуры, основанной триста лет назад. Когда-то Мануфактура была передовым предприятием всей Российской империи, целым городом в городе.
Обязательно посетим Храм Иоанна Предтечи, изображенный на 1000-рублёвой купюре, и средневековый храмовый комплекс в Коровницкой слободе.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музейные храмы
Что не входит
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Неизвестный Ярославль: прогулка по нетуристическим местам
Неизвестный Ярославль: прогулка по нетуристическим местам
Неизвестный Ярославль: прогулка по нетуристическим местам
Неизвестный Ярославль: прогулка по нетуристическим местам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Л.
Ольга Л.
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